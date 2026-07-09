Франция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқда
Бугун, 9 июл куни ЖЧ-2026 чоракфиналида Франция ва Марокаш миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келади.
Катта ўйин олдидан Франция таркибида алоҳида хавотир бор: жамоанинг уч нафар футболчиси сариқ карточка олиш хавфи остида турибди.
Франция учун фақат Марокаш эмас, карточкалар ҳам хавф
Чоракфинал босқичида ҳар бир эпизод ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Франция эса Марокашга қарши баҳсда нафақат рақиб ҳужумларидан, балки интизомий ҳолатдан ҳам эҳтиёт бўлиши керак.
Агар айрим футболчилар бугунги ўйинда сариқ карточка олса, улар эҳтимолий яримфинални ўтказиб юбориши мумкин.
Хавф остида турган уч футболчи
Франция миллий жамоасида дисквалификация хавфи остида турган футболчилар:
Ману Коне;
Майкл Олисе;
Бредли Барколя.
Улардан бири Марокашга қарши баҳсда сариқ карточка олса, кейинги босқичга йўл олинган тақдирда яримфиналда жамоага ёрдам бера олмайди.
Ҳужум ва яримҳимоя учун муҳим йўқотиш бўлиши мумкин
Ману Коне таянч яримҳимояда, Майкл Олисе ва Бредли Барколя эса қанотларда ҳаракат қилади.
Шу боис уларнинг ҳар бири Франция ўйин тизими учун муҳим фигура ҳисобланади. Айниқса, Марокашга қарши кескин ва жисмоний курашларга бой учрашувда эҳтиётсиз ҳаракат катта оқибатга олиб келиши мумкин.
Ўйинни аргентиналик ҳакам бошқаради
Франция — Марокаш баҳсини аргентиналик ҳакам Факундо Телло бошқариб боради.
Чоракфинал даражасидаги ўйинда ҳар бир фол, баҳсли эпизод ва сариқ карточка нафақат учрашув натижасига, балки кейинги босқичдаги таркибга ҳам таъсир қилиши мумкин.
Марокашга қарши ўйин икки томонлама синов
Франция бугун Марокаш тўсиғидан ўтишга ҳаракат қилади. Аммо бу баҳсда жамоа фақат ғалаба ҳақида эмас, эҳтимолий яримфиналга кимлар билан бориши ҳақида ҳам ўйлашга мажбур.
Бир сариқ карточка — ва Франция учун кейинги босқич олдидан режалар ўзгариб кетиши мумкин.
…