Франция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқда

·34·Спорт
Франция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқда

Бугун, 9 июл куни ЖЧ-2026 чоракфиналида Франция ва Марокаш миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келади.

Катта ўйин олдидан Франция таркибида алоҳида хавотир бор: жамоанинг уч нафар футболчиси сариқ карточка олиш хавфи остида турибди.

Франция учун фақат Марокаш эмас, карточкалар ҳам хавф

Чоракфинал босқичида ҳар бир эпизод ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Франция эса Марокашга қарши баҳсда нафақат рақиб ҳужумларидан, балки интизомий ҳолатдан ҳам эҳтиёт бўлиши керак.

Агар айрим футболчилар бугунги ўйинда сариқ карточка олса, улар эҳтимолий яримфинални ўтказиб юбориши мумкин.

Хавф остида турган уч футболчи

Франция миллий жамоасида дисквалификация хавфи остида турган футболчилар:

  • Ману Коне;

  • Майкл Олисе;

  • Бредли Барколя.

Улардан бири Марокашга қарши баҳсда сариқ карточка олса, кейинги босқичга йўл олинган тақдирда яримфиналда жамоага ёрдам бера олмайди.

Ҳужум ва яримҳимоя учун муҳим йўқотиш бўлиши мумкин

Ману Коне таянч яримҳимояда, Майкл Олисе ва Бредли Барколя эса қанотларда ҳаракат қилади.

Шу боис уларнинг ҳар бири Франция ўйин тизими учун муҳим фигура ҳисобланади. Айниқса, Марокашга қарши кескин ва жисмоний курашларга бой учрашувда эҳтиётсиз ҳаракат катта оқибатга олиб келиши мумкин.

Ўйинни аргентиналик ҳакам бошқаради

Франция — Марокаш баҳсини аргентиналик ҳакам Факундо Телло бошқариб боради.

Чоракфинал даражасидаги ўйинда ҳар бир фол, баҳсли эпизод ва сариқ карточка нафақат учрашув натижасига, балки кейинги босқичдаги таркибга ҳам таъсир қилиши мумкин.

Марокашга қарши ўйин икки томонлама синов

Франция бугун Марокаш тўсиғидан ўтишга ҳаракат қилади. Аммо бу баҳсда жамоа фақат ғалаба ҳақида эмас, эҳтимолий яримфиналга кимлар билан бориши ҳақида ҳам ўйлашга мажбур.

Бир сариқ карточка — ва Франция учун кейинги босқич олдидан режалар ўзгариб кетиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 21:15Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиҲоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиБугун, 19:25Ўзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиЎзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиБугун, 19:19Салоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиСалоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиБугун, 19:06Клопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтадиКлопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтадиБугун, 19:04"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат берди"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат бердиБугун, 17:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди