Goal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайди
2026 йилги Жаҳон чемпионати ҳал қилувчи босқичга кириб бормоқда. Чоракфинал ўйинлари олдидан Goal спорт портали турнир фаворитлари рейтингини янгилади.
Янги рўйхатда асосий даъвогар сифатида Франция кўрсатилган. Аммо қолган жуфтликлар ва рақиблар таркиби чемпионлик пойгасида ҳали ҳам катта интрига сақланиб турганини кўрсатмоқда.
Франция рейтингда биринчи ўринга чиқди
Goal талқинига кўра, ЖЧ-2026 ғолиблиги учун энг асосий даъвогар — Франция миллий жамоаси.
Французлар чоракфиналда Марокашга қарши майдонга тушади. Ушбу ўйин нафақат яримфинал йўлланмаси, балки турнир фаворити мақомини тасдиқлаш учун ҳам муҳим синов бўлади.
Испания ва Англия ҳам юқори баҳоланди
Рейтингда иккинчи ўрин Испанияга берилган. Испанлар чоракфиналда Белгия билан тўқнаш келади.
Учинчи поғонада эса Англия жойлашган. Англия термаси яримфинал йўлланмаси учун Норвегияга қарши баҳс олиб боради.
Аргентина тўртинчи ўринда
Амалдаги жаҳон чемпионлари — Аргентина миллий жамоаси Goal рейтингида тўртинчи ўринни эгаллади.
Лионель Месси етакчилигидаги жамоа чоракфиналда Швейцария билан ўйнайди. Аргентина 1/8 финалда Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга чиққан эди.
Тўлиқ рейтинг қандай кўриниш олди?
Goal портали ЖЧ-2026 чоракфинали олдидан фаворитлар рейтингини қуйидагича шакллантирди:
Франция
Испания
Англия
Аргентина
Норвегия
Марокаш
Швейцария
Белгия
Ушбу рўйхатда Норвегиянинг бешинчи ўринда экани ҳам эътиборли. Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги жамоа Бразилияни мусобақадан чиқариб юборганидан кейин жиддий даъвогарлар қаторига қўшилди.
Чоракфинал жуфтликлари
ЖЧ-2026 1/4 финал беллашувлари 9 июлдан старт олади.
Чоракфинал жуфтликлари:
Франция — Марокаш
Испания — Белгия
Аргентина — Швейцария
Англия — Норвегия
Энди ҳар бир хато қимматга тушади
Чоракфинал босқичидан бошлаб фаворит мақоми камроқ, майдондаги аниқлик эса кўпроқ аҳамият касб этади.
Goal рейтинги Францияни биринчи ўринга қўйди, аммо қолган етти жамоа ҳам бу мундиалда ҳали ўз сўзини айтишга тайёр.
…