Goal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайди

·0·Спорт
Goal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайди

2026 йилги Жаҳон чемпионати ҳал қилувчи босқичга кириб бормоқда. Чоракфинал ўйинлари олдидан Goal спорт портали турнир фаворитлари рейтингини янгилади.

Янги рўйхатда асосий даъвогар сифатида Франция кўрсатилган. Аммо қолган жуфтликлар ва рақиблар таркиби чемпионлик пойгасида ҳали ҳам катта интрига сақланиб турганини кўрсатмоқда.

Франция рейтингда биринчи ўринга чиқди

Goal талқинига кўра, ЖЧ-2026 ғолиблиги учун энг асосий даъвогар — Франция миллий жамоаси.

Французлар чоракфиналда Марокашга қарши майдонга тушади. Ушбу ўйин нафақат яримфинал йўлланмаси, балки турнир фаворити мақомини тасдиқлаш учун ҳам муҳим синов бўлади.

Испания ва Англия ҳам юқори баҳоланди

Рейтингда иккинчи ўрин Испанияга берилган. Испанлар чоракфиналда Белгия билан тўқнаш келади.

Учинчи поғонада эса Англия жойлашган. Англия термаси яримфинал йўлланмаси учун Норвегияга қарши баҳс олиб боради.

Аргентина тўртинчи ўринда

Амалдаги жаҳон чемпионлари — Аргентина миллий жамоаси Goal рейтингида тўртинчи ўринни эгаллади.

Лионель Месси етакчилигидаги жамоа чоракфиналда Швейцария билан ўйнайди. Аргентина 1/8 финалда Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга чиққан эди.

Тўлиқ рейтинг қандай кўриниш олди?

Goal портали ЖЧ-2026 чоракфинали олдидан фаворитлар рейтингини қуйидагича шакллантирди:

  1. Франция

  2. Испания

  3. Англия

  4. Аргентина

  5. Норвегия

  6. Марокаш

  7. Швейцария

  8. Белгия

Ушбу рўйхатда Норвегиянинг бешинчи ўринда экани ҳам эътиборли. Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги жамоа Бразилияни мусобақадан чиқариб юборганидан кейин жиддий даъвогарлар қаторига қўшилди.

Чоракфинал жуфтликлари

ЖЧ-2026 1/4 финал беллашувлари 9 июлдан старт олади.

Чоракфинал жуфтликлари:

  • Франция — Марокаш

  • Испания — Белгия

  • Аргентина — Швейцария

  • Англия — Норвегия

Энди ҳар бир хато қимматга тушади

Чоракфинал босқичидан бошлаб фаворит мақоми камроқ, майдондаги аниқлик эса кўпроқ аҳамият касб этади.

Goal рейтинги Францияни биринчи ўринга қўйди, аммо қолган етти жамоа ҳам бу мундиалда ҳали ўз сўзини айтишга тайёр.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқдаФранция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқдаБугун, 21:28«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 21:15Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиҲоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиБугун, 19:25Ўзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиЎзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиБугун, 19:19Салоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиСалоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиБугун, 19:06Клопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтадиКлопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтадиБугун, 19:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди