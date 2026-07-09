Нани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмас
Португалия ЖЧ-2026ни 1/8 финалда якунлади. Испанияга қарши 0:1 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин асосий эътибор яна Криштиану Роналду ва унинг миллий жамоадаги келажагига қаратилди.
Шундай вазиятда Португалия термасининг собиқ яримҳимоячиси Нани собиқ жамоадошига таъсирли мурожаат йўллади.
Португалия учун оғир тугаш
Португалия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга минимал ҳисобда мағлуб бўлди.
Бу натижадан кейин жамоа мусобақадаги иштирокини якунлади. Криштиану Роналду учун эса бу мағлубият янада оғир қабул қилинди, чунки у йиллар давомида Португалия термасининг асосий рамзи бўлиб келган.
Нани Роналдунинг меросини эслатди
Нани ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Роналдуга мурожаат қилиб, унинг миллий жамоа ва футболдаги ўрнини алоҳида таъкидлади.
«Миллий жамоадаги ва футболдаги меросинг ҳаммасини айтиб турибди. Ҳеч қандай натижа сен яратган тарих ва унутилмас лаҳзаларни ўчира олмайди», — деб ёзди Нани.
Унинг фикрича, бир ўйин ёки бир мағлубият Роналдунинг Португалия футболи учун қилган ишларини йўққа чиқара олмайди.
«Сен бу либос учун қанча фидокорлик қилганингни биламан»
Нани Роналду билан бирга миллий жамоада кўп йиллар тўп тепган. Шу боис у Португалия либоси Роналду учун нимани англатишини яхши билишини айтди.
«Криш, сен билан бирга ана шу лаҳзаларнинг кўпини бошдан кечириш насиб этган ва мен бу либос учун қанчалик фидокорлик қилганингни яхши биламан», — деди у.
Бу сўзлар Роналдунинг терма жамоадаги йўли фақат голлар ва рекордлар билан эмас, балки фидойилик билан ҳам боғлиқ эканини кўрсатади.
Жамоага ҳам ишонч билдирилди
Нани мурожаатида фақат Роналдуни эмас, бутун Португалия терма жамоасини ҳам қўллаб-қувватлади.
«Бу жамоа ҳурмат, қўллаб-қувватлаш ва ишончга лойиқ», — деб ёзди собиқ яримҳимоячи.
Унинг таъкидлашича, Португалия шарафини ҳимоя қилаётган ҳар бир футболчи бу масъулиятни ҳис қилади.
Роналду учун яна бир оғир лаҳза
Криштиану Роналду Португалия футболи тарихидаги энг йирик шахслардан бири ҳисобланади. Аммо ЖЧ-2026даги мағлубиятдан кейин унинг миллий жамоадаги келажаги яна муҳокамалар марказига чиқиши табиий.
Нанининг мурожаати эса шунча йиллик тарих, ғалабалар ва фидойиликни бир натижа билан ўлчаб бўлмаслигини эслатди.
…