Нани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмас

·0·Спорт
Нани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмас

Португалия ЖЧ-2026ни 1/8 финалда якунлади. Испанияга қарши 0:1 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин асосий эътибор яна Криштиану Роналду ва унинг миллий жамоадаги келажагига қаратилди.

Шундай вазиятда Португалия термасининг собиқ яримҳимоячиси Нани собиқ жамоадошига таъсирли мурожаат йўллади.

Португалия учун оғир тугаш

Португалия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга минимал ҳисобда мағлуб бўлди.

Бу натижадан кейин жамоа мусобақадаги иштирокини якунлади. Криштиану Роналду учун эса бу мағлубият янада оғир қабул қилинди, чунки у йиллар давомида Португалия термасининг асосий рамзи бўлиб келган.

Нани Роналдунинг меросини эслатди

Нани ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Роналдуга мурожаат қилиб, унинг миллий жамоа ва футболдаги ўрнини алоҳида таъкидлади.

«Миллий жамоадаги ва футболдаги меросинг ҳаммасини айтиб турибди. Ҳеч қандай натижа сен яратган тарих ва унутилмас лаҳзаларни ўчира олмайди», — деб ёзди Нани.

Унинг фикрича, бир ўйин ёки бир мағлубият Роналдунинг Португалия футболи учун қилган ишларини йўққа чиқара олмайди.

«Сен бу либос учун қанча фидокорлик қилганингни биламан»

Нани Роналду билан бирга миллий жамоада кўп йиллар тўп тепган. Шу боис у Португалия либоси Роналду учун нимани англатишини яхши билишини айтди.

«Криш, сен билан бирга ана шу лаҳзаларнинг кўпини бошдан кечириш насиб этган ва мен бу либос учун қанчалик фидокорлик қилганингни яхши биламан», — деди у.

Бу сўзлар Роналдунинг терма жамоадаги йўли фақат голлар ва рекордлар билан эмас, балки фидойилик билан ҳам боғлиқ эканини кўрсатади.

Жамоага ҳам ишонч билдирилди

Нани мурожаатида фақат Роналдуни эмас, бутун Португалия терма жамоасини ҳам қўллаб-қувватлади.

«Бу жамоа ҳурмат, қўллаб-қувватлаш ва ишончга лойиқ», — деб ёзди собиқ яримҳимоячи.

Унинг таъкидлашича, Португалия шарафини ҳимоя қилаётган ҳар бир футболчи бу масъулиятни ҳис қилади.

Роналду учун яна бир оғир лаҳза

Криштиану Роналду Португалия футболи тарихидаги энг йирик шахслардан бири ҳисобланади. Аммо ЖЧ-2026даги мағлубиятдан кейин унинг миллий жамоадаги келажаги яна муҳокамалар марказига чиқиши табиий.

Нанининг мурожаати эса шунча йиллик тарих, ғалабалар ва фидойиликни бир натижа билан ўлчаб бўлмаслигини эслатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Goal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайдиGoal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайдиБугун, 22:31Франция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқдаФранция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқдаБугун, 21:28«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 21:15Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиҲоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиБугун, 19:25Ўзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиЎзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиБугун, 19:19Салоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиСалоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиБугун, 19:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди