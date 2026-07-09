Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилди

·0·Спорт
Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилди

«Манчестер Сити» ва Норвегия миллий жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланднинг кундалик овқатланиш тартиби ҳақида янги тафсилотлар маълум бўлди.

The Sun хабарига кўра, 25 ёшли форвард жисмоний ҳолатини сақлаш учун қатъий рационга амал қилади. Унинг парҳези Криштиану Роналду услубидан илҳомлангани айтилмоқда.

Ҳоланд кунига олти маҳал овқатланади

Манба маълумотига кўра, Ҳоланд кунига тахминан 6000 калория истеъмол қилади.

Футболчи овқатланишни бир неча қисмга бўлиб, кун давомида олти маҳал тановул қилади. Бу унинг юқори жисмоний юкламаларга тайёр туриши ва майдондаги кучини сақлаб қолиши учун муҳим ҳисобланади.

Рационида нималар бор?

Ҳоланднинг кунлик рациони жуда бой ва спортчи организми учун мўлжалланган маҳсулотлардан иборат.

Унинг таомномасида товуқ гўшти, макарон, бифштекс, балиқ, тухум, сабзавотлар, ички аъзолар гўшти, хом сут ва асал борлиги айтилмоқда.

Футболчи ширинликлардан бутунлай воз кечган. Унинг асосий ичимлиги эса сув ҳисобланади.

Жошуа Кинг: «У айиқдек овқатланади»

Норвегия миллий жамоасининг собиқ ҳужумчиси Жошуа Кинг Ҳоланднинг овқатланиш одатлари ҳақида қизиқ фикр билдирди.

«Мен ҳеч қачон бунчалик кўп овқат ейдиган одамни кўрмаганман. У айиқдек овқатланади», — деди Кинг.

Бу сўзлар Ҳоланднинг жисмоний тайёргарлиги ортида қанчалик жиддий тартиб ва интизом турганини яна бир бор кўрсатади.

195 см бўй ва 94 кг вазн

Айни пайтда Эрлинг Ҳоланднинг бўйи 195 сантиметр, вазни эса 94 килограммни ташкил этади.

Унинг кучли жисмоний ҳолати, тезлиги ва жарима майдончасидаги устунлиги нафақат машғулотлар, балки қатъий овқатланиш режими билан ҳам боғлиқ экани таъкидланмоқда.

Норвегия олдида Англия синови турибди

Норвегия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Бразилияни мағлуб этиб, чоракфиналга йўл олди.

Энди норвегияликлар яримфинал йўлланмаси учун Англияга қарши майдонга тушади. Ҳоланднинг формаси ва жисмоний тайёргарлиги бу ўйинда ҳам ҳал қилувчи омиллардан бири бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиЎзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиБугун, 19:19Салоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиСалоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиБугун, 19:06Клопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтадиКлопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтадиБугун, 19:04"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат берди"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат бердиБугун, 17:39Арсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтдиАрсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтдиБугун, 17:38ЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди