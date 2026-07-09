Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилди
«Манчестер Сити» ва Норвегия миллий жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланднинг кундалик овқатланиш тартиби ҳақида янги тафсилотлар маълум бўлди.
The Sun хабарига кўра, 25 ёшли форвард жисмоний ҳолатини сақлаш учун қатъий рационга амал қилади. Унинг парҳези Криштиану Роналду услубидан илҳомлангани айтилмоқда.
Ҳоланд кунига олти маҳал овқатланади
Манба маълумотига кўра, Ҳоланд кунига тахминан 6000 калория истеъмол қилади.
Футболчи овқатланишни бир неча қисмга бўлиб, кун давомида олти маҳал тановул қилади. Бу унинг юқори жисмоний юкламаларга тайёр туриши ва майдондаги кучини сақлаб қолиши учун муҳим ҳисобланади.
Рационида нималар бор?
Ҳоланднинг кунлик рациони жуда бой ва спортчи организми учун мўлжалланган маҳсулотлардан иборат.
Унинг таомномасида товуқ гўшти, макарон, бифштекс, балиқ, тухум, сабзавотлар, ички аъзолар гўшти, хом сут ва асал борлиги айтилмоқда.
Футболчи ширинликлардан бутунлай воз кечган. Унинг асосий ичимлиги эса сув ҳисобланади.
Жошуа Кинг: «У айиқдек овқатланади»
Норвегия миллий жамоасининг собиқ ҳужумчиси Жошуа Кинг Ҳоланднинг овқатланиш одатлари ҳақида қизиқ фикр билдирди.
«Мен ҳеч қачон бунчалик кўп овқат ейдиган одамни кўрмаганман. У айиқдек овқатланади», — деди Кинг.
Бу сўзлар Ҳоланднинг жисмоний тайёргарлиги ортида қанчалик жиддий тартиб ва интизом турганини яна бир бор кўрсатади.
195 см бўй ва 94 кг вазн
Айни пайтда Эрлинг Ҳоланднинг бўйи 195 сантиметр, вазни эса 94 килограммни ташкил этади.
Унинг кучли жисмоний ҳолати, тезлиги ва жарима майдончасидаги устунлиги нафақат машғулотлар, балки қатъий овқатланиш режими билан ҳам боғлиқ экани таъкидланмоқда.
Норвегия олдида Англия синови турибди
Норвегия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Бразилияни мағлуб этиб, чоракфиналга йўл олди.
Энди норвегияликлар яримфинал йўлланмаси учун Англияга қарши майдонга тушади. Ҳоланднинг формаси ва жисмоний тайёргарлиги бу ўйинда ҳам ҳал қилувчи омиллардан бири бўлиши мумкин.
…