Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?
Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямал болалигида футболга муносабатини шакллантирган икки йирик юлдуз ҳақида фикр билдирди.
ЖЧ-2026да Португалия ва Бразилиянинг эрта тўхташи фонида Ямалнинг Криштиану Роналду ва Неймар ҳақидаги сўзлари мухлислар орасида алоҳида эътибор тортди.
Ямал болалик қаҳрамонларини тилга олди
Испаниялик ёш юлдуз ўз авлоди учун Криштиану Роналду ва Неймар қандай аҳамиятга эга бўлганини очиқ айтди.
«Криштиану Роналду ва Неймар менинг авлодим учун болаликданоқ футболдаги энг муҳим шахслар бўлган. Мен уларга энг яхши тилакларимни билдираман», — деди Ямал.
Бу сўзлар Роналду ва Неймарнинг миллий жамоалардаги келажаги муҳокама қилинаётган бир пайтда янгради.
Роналду учун сўнгги мундиал
Аввалроқ Криштиану Роналду 2026 йилги жаҳон чемпионати унинг фаолиятидаги сўнгги мундиал бўлганини эълон қилганди.
Португалия эса 1/8 финалда Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.
Неймар ҳам оғир қарор қабул қилди
Неймар ҳам Бразилия миллий жамоасидаги фаолиятини якунлагани ҳақида хабарлар пайдо бўлди.
Бразилия терма жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнир билан хайрлашди.
Янги авлод эски афсоналарга ҳурмат кўрсатмоқда
Ламин Ямал бугун Испаниянинг энг ёрқин ёш футболчиларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Унинг Роналду ва Неймар ҳақидаги сўзлари футболда авлодлар алмашинуви кетаётганини яна бир бор кўрсатди. Бир даврни белгилаган юлдузлар саҳнадан секин-аста чекинаётган бўлса, Ямал каби янги авлод вакиллари энди катта саҳнага чиқмоқда.
…