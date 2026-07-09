Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?

·0·Спорт
Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?

Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямал болалигида футболга муносабатини шакллантирган икки йирик юлдуз ҳақида фикр билдирди.

ЖЧ-2026да Португалия ва Бразилиянинг эрта тўхташи фонида Ямалнинг Криштиану Роналду ва Неймар ҳақидаги сўзлари мухлислар орасида алоҳида эътибор тортди.

Ямал болалик қаҳрамонларини тилга олди

Испаниялик ёш юлдуз ўз авлоди учун Криштиану Роналду ва Неймар қандай аҳамиятга эга бўлганини очиқ айтди.

«Криштиану Роналду ва Неймар менинг авлодим учун болаликданоқ футболдаги энг муҳим шахслар бўлган. Мен уларга энг яхши тилакларимни билдираман», — деди Ямал.

Бу сўзлар Роналду ва Неймарнинг миллий жамоалардаги келажаги муҳокама қилинаётган бир пайтда янгради.

Роналду учун сўнгги мундиал

Аввалроқ Криштиану Роналду 2026 йилги жаҳон чемпионати унинг фаолиятидаги сўнгги мундиал бўлганини эълон қилганди.

Португалия эса 1/8 финалда Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.

Неймар ҳам оғир қарор қабул қилди

Неймар ҳам Бразилия миллий жамоасидаги фаолиятини якунлагани ҳақида хабарлар пайдо бўлди.

Бразилия терма жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнир билан хайрлашди.

Янги авлод эски афсоналарга ҳурмат кўрсатмоқда

Ламин Ямал бугун Испаниянинг энг ёрқин ёш футболчиларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Унинг Роналду ва Неймар ҳақидаги сўзлари футболда авлодлар алмашинуви кетаётганини яна бир бор кўрсатди. Бир даврни белгилаган юлдузлар саҳнадан секин-аста чекинаётган бўлса, Ямал каби янги авлод вакиллари энди катта саҳнага чиқмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...Бугун, 09:12Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Бугун, 08:59Интер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиИнтер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиБугун, 02:11Рафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 01:37Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиАрсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиБугун, 01:15Челси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиЧелси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди