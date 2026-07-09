Opta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилди

·0·Спорт
Opta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилди

2026 йилги жаҳон чемпионати чоракфинал босқичи олдидан Opta статистик портали яримфиналга чиқиш эҳтимоллари бўйича ўз тахминларини эълон қилди.

Ҳисоб-китобларга кўра, навбатдаги босқичга чиқиш имконияти энг юқори жамоа Франция деб баҳоланган. Энг тенг ва олдиндан башорат қилиш қийин бўлган ўйин эса Англия — Норвегия қарама-қаршилиги сифатида кўрсатилган.

Франция энг катта фаворит сифатида кўрилмоқда

Opta таҳлилига кўра, Франция миллий жамоасининг Марокашни мағлуб этиб, яримфиналга чиқиш эҳтимоли 74 фоизга баҳоланган.

Марокаш учун эса бу кўрсаткич 26 фоизни ташкил қилмоқда. Бу Франция ушбу босқичдаги энг катта фаворит сифатида кўрилаётганини англатади.

Испания ва Аргентина ҳам устун баҳоланди

Испаниянинг Бельгияга қарши баҳсда яримфиналга чиқиш эҳтимоли 70 фоиз деб кўрсатилган. Бельгия учун бу имконият 30 фоизга тенг.

Аргентина — Швейцария жуфтлигида ҳам амалдаги чемпион устун баҳоланмоқда. Opta Аргентинанинг кейинги босқичга чиқиш эҳтимолини 69 фоиз, Швейцарияникини эса 31 фоиз деб ҳисоблаган.

Энг тенг жуфтлик — Англия ва Норвегия

Чоракфиналнинг энг мураккаб ва башорат қилиш қийин ўйини сифатида Англия — Норвегия баҳси кўрсатилган.

Opta Англиянинг яримфиналга чиқиш имкониятини 62 фоиз, Норвегияникини 38 фоиз деб баҳолаган. Бу бошқа жуфтликларга нисбатан фарқ анча кам эканини кўрсатади.

Opta тахминлари

Яримфиналга чиқиш эҳтимоллари қуйидагича:

  • Франция — 74%, Марокаш — 26%;

  • Испания — 70%, Бельгия — 30%;

  • Аргентина — 69%, Швейцария — 31%;

  • Англия — 62%, Норвегия — 38%.

Ҳисоб-китоб бошқа, майдон бошқа

Opta рақамлари фаворитларни кўрсатиб берган бўлса-да, плей-оффда ҳар бир эпизод ўйин тақдирини ўзгартириши мумкин.

Чоракфиналда Франция, Испания ва Аргентина қоғозда устун кўринмоқда. Аммо Англия — Норвегия баҳсида интрига энг юқори даражада қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиМанчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиБугун, 15:18Антуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаАнтуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаБугун, 14:37Эрлинг Холанд Бразилия устидан қозонилган ғалабани «ҳақиқатга тўғри келмайдиган» воқеа деб атадиЭрлинг Холанд Бразилия устидан қозонилган ғалабани «ҳақиқатга тўғри келмайдиган» воқеа деб атадиБугун, 14:18Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилдиБарселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилдиБугун, 13:53Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?Бугун, 13:11Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди