Opta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилди
2026 йилги жаҳон чемпионати чоракфинал босқичи олдидан Opta статистик портали яримфиналга чиқиш эҳтимоллари бўйича ўз тахминларини эълон қилди.
Ҳисоб-китобларга кўра, навбатдаги босқичга чиқиш имконияти энг юқори жамоа Франция деб баҳоланган. Энг тенг ва олдиндан башорат қилиш қийин бўлган ўйин эса Англия — Норвегия қарама-қаршилиги сифатида кўрсатилган.
Франция энг катта фаворит сифатида кўрилмоқда
Opta таҳлилига кўра, Франция миллий жамоасининг Марокашни мағлуб этиб, яримфиналга чиқиш эҳтимоли 74 фоизга баҳоланган.
Марокаш учун эса бу кўрсаткич 26 фоизни ташкил қилмоқда. Бу Франция ушбу босқичдаги энг катта фаворит сифатида кўрилаётганини англатади.
Испания ва Аргентина ҳам устун баҳоланди
Испаниянинг Бельгияга қарши баҳсда яримфиналга чиқиш эҳтимоли 70 фоиз деб кўрсатилган. Бельгия учун бу имконият 30 фоизга тенг.
Аргентина — Швейцария жуфтлигида ҳам амалдаги чемпион устун баҳоланмоқда. Opta Аргентинанинг кейинги босқичга чиқиш эҳтимолини 69 фоиз, Швейцарияникини эса 31 фоиз деб ҳисоблаган.
Энг тенг жуфтлик — Англия ва Норвегия
Чоракфиналнинг энг мураккаб ва башорат қилиш қийин ўйини сифатида Англия — Норвегия баҳси кўрсатилган.
Opta Англиянинг яримфиналга чиқиш имкониятини 62 фоиз, Норвегияникини 38 фоиз деб баҳолаган. Бу бошқа жуфтликларга нисбатан фарқ анча кам эканини кўрсатади.
Opta тахминлари
Яримфиналга чиқиш эҳтимоллари қуйидагича:
Франция — 74%, Марокаш — 26%;
Испания — 70%, Бельгия — 30%;
Аргентина — 69%, Швейцария — 31%;
Англия — 62%, Норвегия — 38%.
Ҳисоб-китоб бошқа, майдон бошқа
Opta рақамлари фаворитларни кўрсатиб берган бўлса-да, плей-оффда ҳар бир эпизод ўйин тақдирини ўзгартириши мумкин.
Чоракфиналда Франция, Испания ва Аргентина қоғозда устун кўринмоқда. Аммо Англия — Норвегия баҳсида интрига энг юқори даражада қолмоқда.
…