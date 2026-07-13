SpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқади

·24·Техно
SpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқади

АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) SpaceX компаниясига Starship ракета тизимининг янги прототипларини учиришга рухсат берди. Бу қарор май ойида содир бўлган техник носозлик сабаблари тўлиқ аниқланганидан сўнг қабул қилинди. Компания мутахассислари муаммони бартараф этишган ва навбатдаги парвоз шу ҳафтанинг пайшанба куни, яни 16-июль санасида амалга оширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бўлажак миссия Starship тизимининг учинчи версияси (V3) учун иккинчи синов парвози бўлади. Бу сафарги парвознинг аҳамияти шундаки, ракета илк бор коинотга учинчи авлод Starlink йўлдошларини олиб чиқади. Шу вақтга қадар Starship фақатгина оғир вазнли йўлдошларнинг макетларини ташиш билан чекланган эди. Эндиликда эса коинотга ҳақиқий ва анча кучли алоқа қурилмалари йўлланилади.

Носозликлар таҳлили ва киритилган ўзгаришлар

Май ойидаги синовлар давомида Super Heavy кучайтиргич блоки коинотга муваффақиятли кўтарилган эди, бироқ у Ерга қайтиш вақтида Мексика қўлтиғига қулаб тушган. SpaceX ва ФАА томонидан ўтказилган суриштирувлар шуни кўрсатдики, двигателларни ишга тушириш кетма-кетлигидаги кичик фарқлар блокнинг 90 даражага нотўғри бурилиб кетишига сабаб бўлган. Шунингдек, двигател сигнализация тизимидаги хатолар ҳам муваффақиятсизликка замин яратган.

Компания муҳандислари ушбу хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, аппарат ва дастурий таъминотга қатор ўзгартиришлар киритишди. Хусусан, двигателларнинг қайта ёниш ишончлилиги оширилди ва фавқулодда вазиятларда парвозни тўхтатиш тизими такомиллаштирилди. Бу каби "учиш, хато қилиш ва тузатиш" ёндашуви Elon Musk бошчилигидаги компания учун хос бўлиб, у коинот технологияларини тезроқ ривожлантиришга хизмат қилади.

Янги авлод Starlink йўлдошлари

Навбатдаги парвозда 20 та янги авлод Starlink йўлдошлари орбитага чиқарилиши режалаштирилган. Ушбу қурилмалар қуйидаги хусусиятлари билан ажралиб туради:

  • Юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга лазерлар орқали ўзаро боғланиш;
  • Интернет тезлиги ва тармоқ сиғимини сезиларли даражада ошириш;
  • Коинотдаги миссия якунлангач, атмосферада тўлиқ ёниб кетиш конструкцияси;
  • Starship ташқи қисмини суратга олиш учун махсус камералар билан жиҳозланганлик.
SpaceX яқинда Nasdaq биржасида ўз акцияларини жойлаштириб (IPO), дунёнинг энг қиммат ўнта компаниясидан бирига айланди. Компания тахминан 86 миллиард доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Starlink лойиҳаси ҳозирда компаниянинг энг даромадли қисми бўлиб турибди, бироқ Elon Muskнинг сайёралараро саёҳат ва коинотда маълумотлар марказларини яратиш каби улкан режалари айнан Starship тизимининг тўлиқ муваффақиятига боғлиқ.

ixbt.com маълумотига кўра, Starship V3 ва учинчи авлод Starlink йўлдошлари SpaceX келажаги учун стратегик аҳамиятга эга. Агар пайшанба кунги синовлар муваффақиятли ўтса, бу қайта фойдаланиладиган ракета тизимлари даврида янги саҳифа очади ва коинотга юк ташиш харажатларини янада пасайтиради.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиРЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиБугун, 20:25ЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечдиЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечдиБугун, 19:56Хитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошландиХитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 19:52ҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этадиҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этадиБугун, 19:25Вазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилдиВазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилдиБугун, 19:21Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиNubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди