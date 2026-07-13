SpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқади
АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) SpaceX компаниясига Starship ракета тизимининг янги прототипларини учиришга рухсат берди. Бу қарор май ойида содир бўлган техник носозлик сабаблари тўлиқ аниқланганидан сўнг қабул қилинди. Компания мутахассислари муаммони бартараф этишган ва навбатдаги парвоз шу ҳафтанинг пайшанба куни, яни 16-июль санасида амалга оширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бўлажак миссия Starship тизимининг учинчи версияси (V3) учун иккинчи синов парвози бўлади. Бу сафарги парвознинг аҳамияти шундаки, ракета илк бор коинотга учинчи авлод Starlink йўлдошларини олиб чиқади. Шу вақтга қадар Starship фақатгина оғир вазнли йўлдошларнинг макетларини ташиш билан чекланган эди. Эндиликда эса коинотга ҳақиқий ва анча кучли алоқа қурилмалари йўлланилади.
Носозликлар таҳлили ва киритилган ўзгаришларМай ойидаги синовлар давомида Super Heavy кучайтиргич блоки коинотга муваффақиятли кўтарилган эди, бироқ у Ерга қайтиш вақтида Мексика қўлтиғига қулаб тушган. SpaceX ва ФАА томонидан ўтказилган суриштирувлар шуни кўрсатдики, двигателларни ишга тушириш кетма-кетлигидаги кичик фарқлар блокнинг 90 даражага нотўғри бурилиб кетишига сабаб бўлган. Шунингдек, двигател сигнализация тизимидаги хатолар ҳам муваффақиятсизликка замин яратган.
Компания муҳандислари ушбу хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, аппарат ва дастурий таъминотга қатор ўзгартиришлар киритишди. Хусусан, двигателларнинг қайта ёниш ишончлилиги оширилди ва фавқулодда вазиятларда парвозни тўхтатиш тизими такомиллаштирилди. Бу каби "учиш, хато қилиш ва тузатиш" ёндашуви Elon Musk бошчилигидаги компания учун хос бўлиб, у коинот технологияларини тезроқ ривожлантиришга хизмат қилади.
Янги авлод Starlink йўлдошлариНавбатдаги парвозда 20 та янги авлод Starlink йўлдошлари орбитага чиқарилиши режалаштирилган. Ушбу қурилмалар қуйидаги хусусиятлари билан ажралиб туради:
- Юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга лазерлар орқали ўзаро боғланиш;
- Интернет тезлиги ва тармоқ сиғимини сезиларли даражада ошириш;
- Коинотдаги миссия якунлангач, атмосферада тўлиқ ёниб кетиш конструкцияси;
- Starship ташқи қисмини суратга олиш учун махсус камералар билан жиҳозланганлик.
ixbt.com маълумотига кўра, Starship V3 ва учинчи авлод Starlink йўлдошлари SpaceX келажаги учун стратегик аҳамиятга эга. Агар пайшанба кунги синовлар муваффақиятли ўтса, бу қайта фойдаланиладиган ракета тизимлари даврида янги саҳифа очади ва коинотга юк ташиш харажатларини янада пасайтиради.
…