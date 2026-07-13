ЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқда
FIFA'нинг аъзо ассоциациялар билан ишлаш бўйича раҳбари Илҳан Маммадовнинг 2026 йилги мундиалнинг тарихий аҳамияти, майдондаги кураш шиддати ва ушбу турнир инсоният учун қолдираётган узоқ муддатли мероси ҳақидаги таҳлилий мақоласи эълон қилинди.
Дунё футболидаги туб бурилишлар ва глобал ўзгаришлар баён этилган ушбу материалнинг энг муҳим тезисларини Zamin.uz тақдим этади.
«Халқаро футболда осон рақибнинг ўзи қолмади»
Илҳан Маммадовнинг таъкидлашича, бу йилги Жаҳон чемпионати майдондаги юқори сифатли ўйин ва мисли кўрилмаган рақобатбардошлик билан ажралиб турилмоқда. Бугун жаҳон футболида кучлар нисбати сезиларли даражада тенглашган.
«Илгари фаворитларга қарши имкониятсиз деб ҳисобланган миллий жамоалар бугун дунёнинг энг кучли термаларини учрашувнинг сўнгги дақиқаларигача жиддий синовдан ўтказмоқда. Бу тасодиф эмас. Бу — аъзо ассоциацияларнинг йиллар давомида амалга оширган тизимли инвестициялари натижасидир», — дейди FIFA расмийси.
«FIFA Forward» дастури: 211 та давлатга йўналтирилган инвестиция
Бугунги кунда кузатилаётган глобал рақобатнинг замирида FIFA президенти Жанни Инфантино ташаббуси билан йўлга қўйилган FIFA Forward дастури ётибди. Мусобақалардан тушадиган улкан даромадлар шунчаки жамғарилмаяпти, балки дунёдаги энг йирик спорт дастури орқали ташкилотга аъзо барча 211 та ассоциацияга қайта тақсимланмоқда.
Ушбу тизимли инвестициялар қуйидаги йўналишларни ривожлантиришга хизмат қилди:
Янги академиялар: Иқтидорли ёшларни кашф этиш учун дунё бўйлаб замонавий футбол мактаблари барпо этилди;
Инфратузилма: Болалар ва ўсмирлар футболи учун халқаро стандартларга мос майдонлар ва базалар яратилди;
Аёллар футболи: Ушбу йўналишга эътибор ва молиявий кўмак кескин оширилди;
Тенг имконият: Кичик ва ривожланаётган давлатларнинг футбол раҳбарлари намойиш этилаётган ўйинлар сифатидан бирдек фахрланмоқда.
Баҳс-мунозаралардан тарихий муваффақиятгача
Мақолада қайд этилишича, ҳар бир йирик турнир аввалида турли шубҳалар бўлиши табиий ҳол. Масалан, Қатардаги Жаҳон чемпионати олдидан ҳам баҳслар кўп бўлганди, бироқ якунда у тарихдаги энг муваффақиятли мундиаллардан бири деб тан олинди. Тарихдаги энг йирик турнир бўлаётган ЖЧ-2026 ҳам айнан шундай йўлдан бормоқда — дастлабки танқидларга қарамай, майдондаги унутилмас лаҳзалар ва кучли футбол тизими барча саволларга жавоб берди.
Мундиалнинг асл ютуғи нимада?
Илҳан Маммадов футбол раҳбари ва оддий мухлис сифатида турнирнинг рамзий маъносига тўхталиб ўтди:
«Шунга қатъий ишонаманки, ушбу FIFA Жаҳон чемпионатининг энг катта ютуғи фақат кубокни қўлга киритадиган жамоа билан ўлчанмайди. Унинг ҳақиқий мероси — миллионлаб ёшларни илҳомлантириши, уларга ишонч ва умид бағиллаши ҳамда бутун дунё футболи учун янада мустаҳкам пойдевор яратишидадир».
ЖЧ-2026 якунларининг қисқача таҳлили:
Омил
Эски тизим
ЖЧ-2026 ва янги давр
Рақобат
Сезгир устунликка эга 4-5 та гранд жамоа
Осон рақиб йўқ, ҳар бир ўйинда кучли интрига
Маблағлар тақсимоти
Чекланган доирадаги лойиҳалар
FIFA Forward орқали 211 та давлатга тўғридан-тўғри инвестиция
Турнир мероси
Фақат чемпион номи тарихда қоларди
Келажак авлод учун глобал инфратузилма ва янги академиялар
…