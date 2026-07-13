ЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқда

·41·Спорт
ЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқда

FIFA'нинг аъзо ассоциациялар билан ишлаш бўйича раҳбари Илҳан Маммадовнинг 2026 йилги мундиалнинг тарихий аҳамияти, майдондаги кураш шиддати ва ушбу турнир инсоният учун қолдираётган узоқ муддатли мероси ҳақидаги таҳлилий мақоласи эълон қилинди.

Дунё футболидаги туб бурилишлар ва глобал ўзгаришлар баён этилган ушбу материалнинг энг муҳим тезисларини Zamin.uz тақдим этади.

«Халқаро футболда осон рақибнинг ўзи қолмади»

Илҳан Маммадовнинг таъкидлашича, бу йилги Жаҳон чемпионати майдондаги юқори сифатли ўйин ва мисли кўрилмаган рақобатбардошлик билан ажралиб турилмоқда. Бугун жаҳон футболида кучлар нисбати сезиларли даражада тенглашган.

«Илгари фаворитларга қарши имкониятсиз деб ҳисобланган миллий жамоалар бугун дунёнинг энг кучли термаларини учрашувнинг сўнгги дақиқаларигача жиддий синовдан ўтказмоқда. Бу тасодиф эмас. Бу — аъзо ассоциацияларнинг йиллар давомида амалга оширган тизимли инвестициялари натижасидир», — дейди FIFA расмийси.

«FIFA Forward» дастури: 211 та давлатга йўналтирилган инвестиция

Бугунги кунда кузатилаётган глобал рақобатнинг замирида FIFA президенти Жанни Инфантино ташаббуси билан йўлга қўйилган FIFA Forward дастури ётибди. Мусобақалардан тушадиган улкан даромадлар шунчаки жамғарилмаяпти, балки дунёдаги энг йирик спорт дастури орқали ташкилотга аъзо барча 211 та ассоциацияга қайта тақсимланмоқда.

Ушбу тизимли инвестициялар қуйидаги йўналишларни ривожлантиришга хизмат қилди:

  • Янги академиялар: Иқтидорли ёшларни кашф этиш учун дунё бўйлаб замонавий футбол мактаблари барпо этилди;

  • Инфратузилма: Болалар ва ўсмирлар футболи учун халқаро стандартларга мос майдонлар ва базалар яратилди;

  • Аёллар футболи: Ушбу йўналишга эътибор ва молиявий кўмак кескин оширилди;

  • Тенг имконият: Кичик ва ривожланаётган давлатларнинг футбол раҳбарлари намойиш этилаётган ўйинлар сифатидан бирдек фахрланмоқда.

Баҳс-мунозаралардан тарихий муваффақиятгача

Мақолада қайд этилишича, ҳар бир йирик турнир аввалида турли шубҳалар бўлиши табиий ҳол. Масалан, Қатардаги Жаҳон чемпионати олдидан ҳам баҳслар кўп бўлганди, бироқ якунда у тарихдаги энг муваффақиятли мундиаллардан бири деб тан олинди. Тарихдаги энг йирик турнир бўлаётган ЖЧ-2026 ҳам айнан шундай йўлдан бормоқда — дастлабки танқидларга қарамай, майдондаги унутилмас лаҳзалар ва кучли футбол тизими барча саволларга жавоб берди.

Мундиалнинг асл ютуғи нимада?

Илҳан Маммадов футбол раҳбари ва оддий мухлис сифатида турнирнинг рамзий маъносига тўхталиб ўтди:

«Шунга қатъий ишонаманки, ушбу FIFA Жаҳон чемпионатининг энг катта ютуғи фақат кубокни қўлга киритадиган жамоа билан ўлчанмайди. Унинг ҳақиқий мероси — миллионлаб ёшларни илҳомлантириши, уларга ишонч ва умид бағиллаши ҳамда бутун дунё футболи учун янада мустаҳкам пойдевор яратишидадир».

ЖЧ-2026 якунларининг қисқача таҳлили:

Омил

Эски тизим

ЖЧ-2026 ва янги давр

Рақобат

Сезгир устунликка эга 4-5 та гранд жамоа

Осон рақиб йўқ, ҳар бир ўйинда кучли интрига

Маблағлар тақсимоти

Чекланган доирадаги лойиҳалар

FIFA Forward орқали 211 та давлатга тўғридан-тўғри инвестиция

Турнир мероси

Фақат чемпион номи тарихда қоларди

Келажак авлод учун глобал инфратузилма ва янги академиялар

Илҳан МаммадовФИФАЖанни ИнфантиноЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиМанчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиБугун, 18:37Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиКриштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиБугун, 18:13ЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаБугун, 18:05Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Бугун, 17:56“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилдиБугун, 17:43Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиПедро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиБугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди