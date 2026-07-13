Ҳайдовчилар диққатига: Сохта ёқилғи хариталари орқали аккаунтлар ўғирланмоқда

·19·Техно
Ҳайдовчилар диққатига: Сохта ёқилғи хариталари орқали аккаунтлар ўғирланмоқда

Кибержиноятчилар ҳайдовчиларнинг долзарб муаммоларидан фойдаланган ҳолда янги турдаги фирибгарлик схемасини ишга туширишди. F6 компанияси мутахассислари томонидан аниқланган 60 дан ортиқ фишинг сайтлари тармоғи фойдаланувчиларнинг мессенжерлардаги шахсий профилларини қўлга киритишга қаратилган. Ушбу ҳужумлар айниқса ёқилғи танқислиги ёки нархларнинг ўзгариши каби вазиятларда ҳайдовчиларнинг эътиборини тезда жалб қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, июль ойида автомобил эгаларининг АЁҚС (автомобилларга ёқилғи қуйиш шохобчалари)даги бензин ва дизел захиралари ҳақидаги маълумотларга бўлган қизиқиши ортиши фонида ушбу ҳужумлар сони кескин кўпайган. Фирибгар ресурслар ҳақиқий онлайн-хариталарни моҳирона нусхалайди ва фойдаланувчига гўёки ҳудудлар бўйича ёқилғи турини танлаш имкониятини тақдим этади.

Фишинг схемаси қандай ишлайди?

Фойдаланувчи сохта сайтда ўзига керакли ёқилғи турини ва ҳудудни танлаганидан сўнг, тизим гўёки "қидирув" натижаларини кўрсатади. Шундан сўнг, маълумотларни тасдиқлаш ёки тўлиқ харитага кириш учун телефон рақамини киритиш ва СМС орқали келган кодни ёзиш сўралади. Айнан мана шу босқичда асосий хавф яширинган: киритилган код жиноятчиларга фойдаланувчининг Telegram ёки бошқа мессенжерлардаги аккаунтига кириш имконини беради.

Аккаунтни қўлга киритган фирибгарлар шахсий ёзишмаларни ўқиш, контактлар рўйхатини кўчириш ва эгасининг номидан турли хабарларни тарқатиш имконига эга бўладилар. Бу нафақат шахсий маълумотларнинг сизиб чиқишига, балки фойдаланувчининг яқинларидан пул сўраш каби кейинги фирибгарлик ҳаракатларига ҳам йўл очади.

Фақат ҳайдовчилар нишонда эмас

F6 маълумотларига кўра, ушбу фишинг тармоғи 2024-йилнинг майидан июльигача бўлган даврда фаол шакллантирилган. Жиноятчилар фақат автомобилчилар учун хизматлар билан чекланиб қолмай, бошқа машҳур брендлардан ҳам ниқоб сифатида фойдаланмоқда. Улар орасида қуйидагилар бор:

  • Йирик маркетплейслар ва савдо платформалари;
  • Оммабоп ижтимоий тармоқлар;
  • Видео-хостинглар ва онлайн-ўйинлар (масалан, Бравл Старс).
Зарарли ҳаволалар асосан Telegram мессенжери орқали тарқатилмоқда. Аниқланган доменлар блокировка қилинаётган бўлса-да, жиноятчилар тезда янги манзилларни рўйхатдан ўтказиб, ҳужумларни давом эттирмоқдалар. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби ҳолатлар бегона эмас, чунки мессенжерлар орқали турли акциялар ёки хизматлар ниқоби остида шахсий маълумотларни ўғирлашга уринишлар тез-тез кузатилади.

Киберхавфсизлик бўйича экспертлар шубҳали сайтларда ҳеч қачон СМС-тасдиқлаш кодларини киритмасликни ва ҳар қандай ресурсдан фойдаланишдан олдин унинг манзили (УРЛ) тўғрилигини текширишни қатъий тавсия қиладилар. Шунингдек, мессенжерларда икки босқичли аутентификация (Тво-степ верификатион) функциясини ёқиб қўйиш аккаунт хавфсизлигини сезиларли даражада оширади.

КиберхавфсизликФишингTelegramАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиNubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиБугун, 18:52Uber ва Ваймо ўртасида зиддият: Роботаксилар келажаги учун кураш авж олмоқдаUber ва Ваймо ўртасида зиддият: Роботаксилар келажаги учун кураш авж олмоқдаБугун, 17:55Европа Иттифоқи VK холдинги ва Max мессенжерига қарши санкциялар жорий этдиЕвропа Иттифоқи VK холдинги ва Max мессенжерига қарши санкциялар жорий этдиБугун, 17:53Xiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этдиXiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этдиБугун, 17:29Хитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатламиХитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатламиБугун, 16:59Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди