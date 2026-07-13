Норвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилди

·91·Дунё
Норвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилди

Норвегия соҳиллари яқинида археологлар XVIII асрга оид ноёб кема қолдиқларини аниқлади. Мутахассислар ушбу топилмани Шимолий Европада шу кунгача учраган энг яхши сақланган юкка эга кемалардан бири сифатида баҳоламоқда. Айниқса, кема ичидаги юкнинг деярли ўзгармаган ҳолда сақланиб қолгани олимларда катта қизиқиш уйғотган.

Норвегия Маданий мерос бошқармаси директори Ханна Гейраннинг таъкидлашича, мазкур кемадаги юк Шимолий Европада аввал ҳеч қачон учрамаган даражада яхши ҳолатда сақланган. Унинг сўзларига кўра, бу каби топилма XVIII аср савдо кемалари тарихи ва ўша давр халқаро савдоси ҳақида янги маълумотлар бериш имконига эга.

Кашфиёт ҳақида ташкилот жорий йил июнь ойида расман маълум қилди. Кема қолдиқлари соатсоз ва масофадан бошқариладиган сувости аппаратлари (ROV) билан ишловчи кичик тадқиқот компанияси раҳбари Эспен Состад томонидан аниқланган.

Маълум қилинишича, кема Норвегиянинг жануби-шарқий соҳиллари яқинидаги Скагеррак бўғозида, денгиз сатҳидан тахминан 600 метр (1970 фут) чуқурликда ётибди. Сувости суратларида кема қолдиқлари орасида тахлаб қўйилган чинни идишлар ва бошқа қимматбаҳо буюмлар деярли бутун ҳолатда сақланганини кўриш мумкин.

Oq matoda koʻk naqshli piyola va likopchalar, yonida shisha butilkalar turibdi.

Ханна Гейраннинг айтишича, XVIII асрга мансуб кемалардан бу даражада яхши сақланган юкни топиш жуда кам учрайди. Ҳозиргача кемадан катта миқдорда шикастланмаган хитой чинни идишлари, шунингдек, қандил қисмлари, қадаҳлар, шиша идишлар ва дон тўлдирилган бўчкалар аниқланган.

Бундан ташқари, археологлар қатор қилиб жойлаштирилган бир нечта яшикларни ҳам топишган. Аммо улар ҳозирча очиб ўрганилмаган. Мутахассислардан бирининг тахминига кўра, улардан бири тўқимачилик маҳсулотларини сақлаган бўлиши мумкин. Яна бир яшик ичида эса чой, доривор гиёҳлар ва турли дори воситалари каби органик маҳсулотлар бўлиши эҳтимоли юқори.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, юкнинг қарийб уч аср давомида шундай яхши ҳолатда сақланиб қолгани ҳайратланарли ҳолатдир. Бироқ замонавий балиқ овлаш траллари кема қолдиқларининг айрим қисмларига зарар етказгани ҳам қайд этилган.

Ҳозирча олимлар кема қаердан йўлга чиққан ва қайси манзилга кетаётганини аниқлай олмаган. Аммо топилган айрим буюмлар бу сирни очишга ёрдам бериши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, хитой чинни буюмларидан ташқари бошқа қимматбаҳо маҳсулотлар Англия ёки Германиядан келтирилган бўлиши мумкин. Энг қизиқарли топилмалардан бири эса кема ошхонасида ишлатилган ғишт бўлиб, унда Германиянинг Любек шаҳрида XV асрдан 1772 йилгача фаолият юритган Lübecker Ratsziegelei ғишт ишлаб чиқариш корхонасининг муҳри сақланган.

Ikki kishi dengiz fonida qo'llarida qadimiy chinni idishlarni ushlab turibdi.

Археологлар юкнинг ўша даврдаги аниқ қийматини ҳисоблаб чиқмаган. Бироқ уларнинг таъкидлашича, XVIII аср ўрталарида хитой чинни буюмлари Европада энг қиммат ва нуфузли товарлардан бири саналган. Кейинчалик эса улар ўрта табақа вакиллари учун ҳам нисбатан оммалаша бошлаган.

Бугунги кунда ушбу кема қолдиқларининг энг катта қиймати моддий эмас, балки тарихий ва маданий аҳамияти билан баҳоланмоқда. У расман муҳофаза қилинадиган маданий мерос объекти ҳисобланади.

Ханна Гейраннинг сўзларига кўра, олимлар олдиндаги тадқиқотлардан катта умид қилмоқда. Улар кема бағрида яна қанча ноёб буюмлар сақланиб қолганини аниқлашни режалаштирган. Сувости тасвирларида ҳатто чиннидан ясалган ажойиб лотос гули ҳайкалчаси ҳам кўзга ташлангани тадқиқотчиларнинг қизиқишини янада оширган.

НорвегияХанна ГейранСкагерракЭспен Состад
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйдиБангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйдиБугун, 17:55Бодрумда ресторан ичида 28 ёшли эркак отиб ўлдирилдиБодрумда ресторан ичида 28 ёшли эркак отиб ўлдирилдиБугун, 17:17Швециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиШвециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиБугун, 15:22Эгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирдиЭгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирдиБугун, 15:12Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиҲиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиБугун, 11:09Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди