Вазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилди
Google компаниясига тегишли бўлган Вазе навигация хизмати ўзининг навбатдаги йирик янгиланишини тақдим этди. Эндиликда иловага Gemini сунъий интеллект ёрдамчиси интеграция қилиниб, ҳайдовчилар учун йўллардаги ҳолатни оддий суҳбат орқали маълум қилиш ва шахсийлаштирилган маршрутларни олиш имконияти яратилди. Бу ўзгаришлар нафақат фойдаланувчи тажрибасини яхшилаш, балки Apple Мапс каби рақобатчилар билан курашда Вазе позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган Вазе энди фойдаланувчининг аввалги сафарлари ва шаҳар ичидаги ҳаракатланиш одатларини таҳлил қилган ҳолда маршрутлар таклиф этади. Масалан, агар ҳайдовчи доимий равишда тор кўчалардан кўра катта магистралларни афзал кўрса, илова айнан шу йўналишларни биринчи бўлиб кўрсатади. Шахсийлаштирилган навигация функцияси ҳозирда бутун дунё бўйлаб Android ва iOS платформаларида ишга туширилди.
Gemini билан мулоқот ва ақлли қидирувИлованинг энг диққатга сазовор янгиликларидан бири — Gemini ёрдамида манзилларни қидиришдир. Фойдаланувчилар энди аниқ манзилни ёзиб ўтирмасдан, овозли қидирув тугмасини босиб, "Ҳозир очиқ бўлган қаҳвахона топ", "Савдо маркази яқинидан тураргоҳ қидир" ёки "Атрофдаги энг арзон ёқилғи қуйиш шохобчасини кўрсат" каби буйруқларни беришлари мумкин. Сунъий интеллект ушбу сўровларни таҳлил қилиб, энг мос вариантлар рўйхатини тақдим этади.
Шунингдек, йўл хариталарини янгилаш жараёни ҳам соддалаштирилди. Илгари ҳайдовчилар тирбандлик ёки бахтсиз ҳодисаларни хабар қилишлари мумкин бўлган бўлса, энди харитадаги хатоликлар ёки ёпилган йўллар ҳақида ҳам жонли тилда маълумот бериш имкони пайдо бўлди. Масалан, "Бу йўл ҳозир ёпиқ" деб айтиш кифоя — Вазе ушбу маълумотни дарҳол маҳаллий харита таҳрирчиларига юборади.
Мотоциклчилар учун махсус режимВазе икки ғилдиракли транспорт воситалари эгалари ҳақида ҳам унутгани йўқ. Янги жорий этилган "Моторкйкле моде" мотоцикллар учун хос бўлган қисқа йўллар ва чекловларни ҳисобга олади. Бу режим нафақат аниқроқ етиб бориш вақтини ҳисоблайди, балки ҳайдовчилар учун хавфли бўлиши мумкин бўлган қуйидаги ҳолатлардан ҳам огоҳлантиради:
- Йўлдаги чуқурлар ва нотекисликлар;
- Тезликни чекловчи тўсиқлар (ётиқ полициячи);
- Баланд кўтарилган пиёдалар ўтиш жойлари;
- Йўл четининг тугаши ва тор кўприклар.
Сафар давомида ортиқча шовқинни ёқтирмайдиганлар учун эса "Лесс чаттй" (Камроқ гапирадиган) режими қўшилди. Ушбу функция ёқилганда, илова овозли кўрсатмаларни минимал даражага туширади ва фақат энг муҳим бурилишлар ҳамда хавф-хатарлар ҳақида қисқа огоҳлантириш беради. Бу ҳайдовчига севимли мусиқа ёки подкастларни тинглашда чалғимасликка ёрдам беради.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланишлар долзарбдир, чунки Вазе маҳаллий ҳайдовчилар орасида радар ва тирбандликларни аниқлашда энг оммабоп воситалардан бири ҳисобланади. Gemini интеграцияси ва шахсийлаштирилган ёндашув мамлакатимизнинг мураккаб ва тез ўзгарувчан йўл инфратузилмасида ҳаракатланишни янада осонлаштириши мумкин.
…