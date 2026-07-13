Вазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилди

·28·Техно
Вазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилди

Google компаниясига тегишли бўлган Вазе навигация хизмати ўзининг навбатдаги йирик янгиланишини тақдим этди. Эндиликда иловага Gemini сунъий интеллект ёрдамчиси интеграция қилиниб, ҳайдовчилар учун йўллардаги ҳолатни оддий суҳбат орқали маълум қилиш ва шахсийлаштирилган маршрутларни олиш имконияти яратилди. Бу ўзгаришлар нафақат фойдаланувчи тажрибасини яхшилаш, балки Apple Мапс каби рақобатчилар билан курашда Вазе позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган Вазе энди фойдаланувчининг аввалги сафарлари ва шаҳар ичидаги ҳаракатланиш одатларини таҳлил қилган ҳолда маршрутлар таклиф этади. Масалан, агар ҳайдовчи доимий равишда тор кўчалардан кўра катта магистралларни афзал кўрса, илова айнан шу йўналишларни биринчи бўлиб кўрсатади. Шахсийлаштирилган навигация функцияси ҳозирда бутун дунё бўйлаб Android ва iOS платформаларида ишга туширилди.

Gemini билан мулоқот ва ақлли қидирув

Илованинг энг диққатга сазовор янгиликларидан бири — Gemini ёрдамида манзилларни қидиришдир. Фойдаланувчилар энди аниқ манзилни ёзиб ўтирмасдан, овозли қидирув тугмасини босиб, "Ҳозир очиқ бўлган қаҳвахона топ", "Савдо маркази яқинидан тураргоҳ қидир" ёки "Атрофдаги энг арзон ёқилғи қуйиш шохобчасини кўрсат" каби буйруқларни беришлари мумкин. Сунъий интеллект ушбу сўровларни таҳлил қилиб, энг мос вариантлар рўйхатини тақдим этади.

Шунингдек, йўл хариталарини янгилаш жараёни ҳам соддалаштирилди. Илгари ҳайдовчилар тирбандлик ёки бахтсиз ҳодисаларни хабар қилишлари мумкин бўлган бўлса, энди харитадаги хатоликлар ёки ёпилган йўллар ҳақида ҳам жонли тилда маълумот бериш имкони пайдо бўлди. Масалан, "Бу йўл ҳозир ёпиқ" деб айтиш кифоя — Вазе ушбу маълумотни дарҳол маҳаллий харита таҳрирчиларига юборади.

Мотоциклчилар учун махсус режим

Вазе икки ғилдиракли транспорт воситалари эгалари ҳақида ҳам унутгани йўқ. Янги жорий этилган "Моторкйкле моде" мотоцикллар учун хос бўлган қисқа йўллар ва чекловларни ҳисобга олади. Бу режим нафақат аниқроқ етиб бориш вақтини ҳисоблайди, балки ҳайдовчилар учун хавфли бўлиши мумкин бўлган қуйидаги ҳолатлардан ҳам огоҳлантиради:
  • Йўлдаги чуқурлар ва нотекисликлар;
  • Тезликни чекловчи тўсиқлар (ётиқ полициячи);
  • Баланд кўтарилган пиёдалар ўтиш жойлари;
  • Йўл четининг тугаши ва тор кўприклар.
Ушбу режим ҳозирча Лотин Америкаси ва Жануби-шарқий Осиёнинг бир қатор давлатларида ишга тушди, бироқ тез орада бошқа минтақаларда ҳам фойдаланишга топширилиши кутилмоқда.

Сафар давомида ортиқча шовқинни ёқтирмайдиганлар учун эса "Лесс чаттй" (Камроқ гапирадиган) режими қўшилди. Ушбу функция ёқилганда, илова овозли кўрсатмаларни минимал даражага туширади ва фақат энг муҳим бурилишлар ҳамда хавф-хатарлар ҳақида қисқа огоҳлантириш беради. Бу ҳайдовчига севимли мусиқа ёки подкастларни тинглашда чалғимасликка ёрдам беради.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланишлар долзарбдир, чунки Вазе маҳаллий ҳайдовчилар орасида радар ва тирбандликларни аниқлашда энг оммабоп воситалардан бири ҳисобланади. Gemini интеграцияси ва шахсийлаштирилган ёндашув мамлакатимизнинг мураккаб ва тез ўзгарувчан йўл инфратузилмасида ҳаракатланишни янада осонлаштириши мумкин.

ВазеGoogleGeminiСунъий ИнтеллектНавигация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиРЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиБугун, 20:25ЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечдиЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечдиБугун, 19:56Хитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошландиХитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 19:52ҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этадиҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этадиБугун, 19:25SpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқадиSpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқадиБугун, 19:24Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиNubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди