Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этди
Смартфонлар бозорида ўзининг ўзига хос инновациялари билан ажралиб турувчи Nubia бренди янги Нео 5 GT Специал Эдитион моделини расман намойиш этди. Ушбу қурилма ўз синфидаги бир қатор технологик янгиликлари, хусусан, суюқлик ва ҳаво ёрдамида ишлайдиган гибрид совутиш тизими ҳамда мутлақо текис орқа панели билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Nubia Нео 5 GT Специал Эдитион ўз сегментида АқуаКоре деб номланган ноёб совутиш технологиясини қўллаган биринчи смартфондир. Мазкур тизим пьезоэлектрик микронасос, уч қатламли совутиш плёнкаси ва ўтказувчан бўлмаган махсус суюқликдан фойдаланади. Шу билан бирга, қурилма ичидаги ҳаво оқими иссиқликни самарали ҳайдашга ёрдам беради, бу эса оғир ўйинлар ва мураккаб вазифалар вақтида процессорнинг қизиб кетмаслигини таъминлайди.
Техник хусусиятлар ва унумдорликҚурилманинг ички қисмида MediaTek Dimensity 7400 кристалли тизими ўрнатилган бўлиб, у юқори тезлик ва энергия самарадорлигини кафолатлайди. Смартфон фойдаланувчиларга икки хил хотира конфигурациясида таклиф этилмоқда:
- 12 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира;
- 12 GB тезкор ва 512 GB доимий хотира.
Дизайн ва автономликNubia муҳандислари қурилманинг ташқи кўринишига ҳам алоҳида ёндашишган. Нео 5 GT Специал Эдитион ўз сегментида орқа панели мутлақо текис бўлган ягона смартфон сифатида таърифланмоқда. Бу нафақат эстетик жиҳатдан чиройли кўриниш беради, балки қурилмани қўлда тутишда қулайлик яратади. Шунингдек, смартфон Х ўқи бўйлаб ишловчи чизиқли тебраниш двигатели ва сифатли стерео динамиклар билан жиҳозланган.
Узоқ вақт давомида қувват сақлаш масаласига келсак, ишлаб чиқарувчилар 6210 мАс сиғимли икки элементли аккумуляторни танлашган. Бундай катта сиғим ҳатто энг фаол фойдаланиш режимида ҳам смартфоннинг кун давомида бемалол ишлашига имкон беради. Ўзбекистон бозорида ушбу модел ўзининг ҳамёнбоп нархи ва юқори унумдорлиги билан ўйинбоп смартфонлар қаторида муносиб ўрин эгаллаши кутилмоқда.
…