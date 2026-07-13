Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этди

·0·Техно
Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этди

Смартфонлар бозорида ўзининг ўзига хос инновациялари билан ажралиб турувчи Nubia бренди янги Нео 5 GT Специал Эдитион моделини расман намойиш этди. Ушбу қурилма ўз синфидаги бир қатор технологик янгиликлари, хусусан, суюқлик ва ҳаво ёрдамида ишлайдиган гибрид совутиш тизими ҳамда мутлақо текис орқа панели билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Nubia Нео 5 GT Специал Эдитион ўз сегментида АқуаКоре деб номланган ноёб совутиш технологиясини қўллаган биринчи смартфондир. Мазкур тизим пьезоэлектрик микронасос, уч қатламли совутиш плёнкаси ва ўтказувчан бўлмаган махсус суюқликдан фойдаланади. Шу билан бирга, қурилма ичидаги ҳаво оқими иссиқликни самарали ҳайдашга ёрдам беради, бу эса оғир ўйинлар ва мураккаб вазифалар вақтида процессорнинг қизиб кетмаслигини таъминлайди.

Техник хусусиятлар ва унумдорлик

Қурилманинг ички қисмида MediaTek Dimensity 7400 кристалли тизими ўрнатилган бўлиб, у юқори тезлик ва энергия самарадорлигини кафолатлайди. Смартфон фойдаланувчиларга икки хил хотира конфигурациясида таклиф этилмоқда:

  • 12 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира;
  • 12 GB тезкор ва 512 GB доимий хотира.
Смартфоннинг 6,8 дюймли AMOLED экрани 1,5K аниқликда тасвир узатади. Энг аҳамиятли жиҳати шундаки, кадрлар янгиланиш частотаси 144 Hz ни ташкил этади. Бу кўрсаткич динамик ўйинларда тасвирнинг ўта равон бўлишини таъминлайди ва фойдаланувчи кўзи толиқишининг олдини олади.

Дизайн ва автономлик

Nubia муҳандислари қурилманинг ташқи кўринишига ҳам алоҳида ёндашишган. Нео 5 GT Специал Эдитион ўз сегментида орқа панели мутлақо текис бўлган ягона смартфон сифатида таърифланмоқда. Бу нафақат эстетик жиҳатдан чиройли кўриниш беради, балки қурилмани қўлда тутишда қулайлик яратади. Шунингдек, смартфон Х ўқи бўйлаб ишловчи чизиқли тебраниш двигатели ва сифатли стерео динамиклар билан жиҳозланган.

Узоқ вақт давомида қувват сақлаш масаласига келсак, ишлаб чиқарувчилар 6210 мАс сиғимли икки элементли аккумуляторни танлашган. Бундай катта сиғим ҳатто энг фаол фойдаланиш режимида ҳам смартфоннинг кун давомида бемалол ишлашига имкон беради. Ўзбекистон бозорида ушбу модел ўзининг ҳамёнбоп нархи ва юқори унумдорлиги билан ўйинбоп смартфонлар қаторида муносиб ўрин эгаллаши кутилмоқда.

NubiaНео 5 GTСмартфонТехнологияMediaTek
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳайдовчилар диққатига: Сохта ёқилғи хариталари орқали аккаунтлар ўғирланмоқдаҲайдовчилар диққатига: Сохта ёқилғи хариталари орқали аккаунтлар ўғирланмоқдаБугун, 18:22Uber ва Ваймо ўртасида зиддият: Роботаксилар келажаги учун кураш авж олмоқдаUber ва Ваймо ўртасида зиддият: Роботаксилар келажаги учун кураш авж олмоқдаБугун, 17:55Европа Иттифоқи VK холдинги ва Max мессенжерига қарши санкциялар жорий этдиЕвропа Иттифоқи VK холдинги ва Max мессенжерига қарши санкциялар жорий этдиБугун, 17:53Xiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этдиXiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этдиБугун, 17:29Хитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатламиХитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатламиБугун, 16:59Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди