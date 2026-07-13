ҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этади

·62·Техно
ҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этади

Смартфонлар бозори тобора катта экранли қурилмалар билан тўлиб бораётган бир пайтда, ҲМД Глобал компанияси кутилмаган йўналишни танламоқда. Инсайдерларнинг маълумотларига кўра, бренд ўта ихчам ўлчамга эга бўлган ҲМД Фаме смартфонини чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу қурилма замонавий технологиялар ва классик эргономикани соғинган фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com хабарига кўра, машҳур инсайдер смашх_60 ижтимоий тармоқларда янги моделнинг илк тафсилотларини очиқлади. ҲМД Фаме қурилмаси аввалроқ эълон қилинган ҲМД Тоуч моделининг такомиллаштирилган версияси бўлиши кутилмоқда. Янгиликнинг асосий ўзига хослиги унинг экрани бўлиб, у атиги 3,5 дюймли диагоналдан иборат бўлади. Бу бугунги кунда стандартга айланган 6,5-6,7 дюймли "гигант" смартфонлар фонида жуда ноодатий кўринади.

Бошқарувдаги ўзгаришлар ва қулайлик

ҲМД Фаме моделининг яна бир муҳим жиҳати унинг бошқарув тизимидир. Тахминларга кўра, қурилма ҲМД Тоуч ва Хплора Оне моделларида қўлланилган сенсорли элементлар ўрнига тўлиқ жисмоний тугмаларга эга бўлади. Бундай ёндашув тасодифий босилишларнинг олдини олади ва қурилмани ҳатто бир қўл билан ёки ноқулай шароитларда ҳам бошқаришни анча осонлаштиради.

Ҳозирча смартфоннинг бошқа техник хусусиятлари, хусусан, унинг процессори, хотира ҳажми ёки камералари ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Шунга қарамай, экспертлар ушбу моделни болалар, кексалар ёки рақамли детокс (дигитал детох) тарафдорлари учун ажойиб ечим сифатида баҳолашмоқда. Кичик экранли қурилмалар бозорда камёб бўлгани сабабли, ҲМД Фаме ўзининг содиқ аудиториясини топиши шубҳасиз.

Таъкидлаш жоизки, ҲМД Глобал ҳозирча ушбу модел ҳақида расмий баёнот бергани йўқ. Бироқ инсайдер смашх_60 аввалроқ ҲМД Икон Флип 1 ва бошқа тугмали телефонлар ҳақида берган маълумотлари билан ишонч қозонган. Бу эса Фаме модели ҳақидаги хабарларнинг ҳақиқатга яқинлигини оширади.

Ўзбекистон бозорида ҳам ихчам ва ҳамёнбоп қурилмаларга талаб доимий равишда сақланиб қолмоқда. Агар ҲМД Фаме ҳамёнбоп нархда тақдим этилса, у иккинчи телефон ёки алоқа учун асосий содда қурилма сифатида оммалашиши мумкин. Компания классик дизайн ва замонавий драйверларни бирлаштириш орқали ўз ўрнини мустаҳкамлашда давом этмоқда.

ҲМДСмартфонТехнологияГаджетҲМД Фаме
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиРЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиБугун, 20:25ЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечдиЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечдиБугун, 19:56Хитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошландиХитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 19:52SpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқадиSpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқадиБугун, 19:24Вазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилдиВазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилдиБугун, 19:21Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиNubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди