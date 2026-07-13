ҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этади
Смартфонлар бозори тобора катта экранли қурилмалар билан тўлиб бораётган бир пайтда, ҲМД Глобал компанияси кутилмаган йўналишни танламоқда. Инсайдерларнинг маълумотларига кўра, бренд ўта ихчам ўлчамга эга бўлган ҲМД Фаме смартфонини чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу қурилма замонавий технологиялар ва классик эргономикани соғинган фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com хабарига кўра, машҳур инсайдер смашх_60 ижтимоий тармоқларда янги моделнинг илк тафсилотларини очиқлади. ҲМД Фаме қурилмаси аввалроқ эълон қилинган ҲМД Тоуч моделининг такомиллаштирилган версияси бўлиши кутилмоқда. Янгиликнинг асосий ўзига хослиги унинг экрани бўлиб, у атиги 3,5 дюймли диагоналдан иборат бўлади. Бу бугунги кунда стандартга айланган 6,5-6,7 дюймли "гигант" смартфонлар фонида жуда ноодатий кўринади.
Бошқарувдаги ўзгаришлар ва қулайликҲМД Фаме моделининг яна бир муҳим жиҳати унинг бошқарув тизимидир. Тахминларга кўра, қурилма ҲМД Тоуч ва Хплора Оне моделларида қўлланилган сенсорли элементлар ўрнига тўлиқ жисмоний тугмаларга эга бўлади. Бундай ёндашув тасодифий босилишларнинг олдини олади ва қурилмани ҳатто бир қўл билан ёки ноқулай шароитларда ҳам бошқаришни анча осонлаштиради.
Ҳозирча смартфоннинг бошқа техник хусусиятлари, хусусан, унинг процессори, хотира ҳажми ёки камералари ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Шунга қарамай, экспертлар ушбу моделни болалар, кексалар ёки рақамли детокс (дигитал детох) тарафдорлари учун ажойиб ечим сифатида баҳолашмоқда. Кичик экранли қурилмалар бозорда камёб бўлгани сабабли, ҲМД Фаме ўзининг содиқ аудиториясини топиши шубҳасиз.
Таъкидлаш жоизки, ҲМД Глобал ҳозирча ушбу модел ҳақида расмий баёнот бергани йўқ. Бироқ инсайдер смашх_60 аввалроқ ҲМД Икон Флип 1 ва бошқа тугмали телефонлар ҳақида берган маълумотлари билан ишонч қозонган. Бу эса Фаме модели ҳақидаги хабарларнинг ҳақиқатга яқинлигини оширади.
Ўзбекистон бозорида ҳам ихчам ва ҳамёнбоп қурилмаларга талаб доимий равишда сақланиб қолмоқда. Агар ҲМД Фаме ҳамёнбоп нархда тақдим этилса, у иккинчи телефон ёки алоқа учун асосий содда қурилма сифатида оммалашиши мумкин. Компания классик дизайн ва замонавий драйверларни бирлаштириш орқали ўз ўрнини мустаҳкамлашда давом этмоқда.
…