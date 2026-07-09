Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилди

·124·Спорт
Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилди

«Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг агенти Ғайрат Ҳасбиуллин футболчининг 2023 йилда Франциянинг «Ланс» клубига ўтиш жараёни ҳақида гапириб берди.

Унинг айтишича, Ҳусанов билан Тошкентдан Истанбулга эконом-классда учишган. Кейин улар Францияга йўл олиб, футболчининг «Ланс»даги фаолияти бошланиши керак бўлган.

«Қодирдан: “Топ-5 лигага учаётганингни ҳис қиляпсанми?” деб сўрадим. У эса: “Тўғриси, мени Россияга сотишса керак, деб ўйлагандим”, деди. Мен унга ҳаммаси ўзи хоҳлагандек бўлганини айтдим», деб эслади агент.

Ҳасбиуллиннинг сўзларига кўра, Ҳусанов билан биринчи суҳбатдаёқ ундан қаерда ўйнашни хоҳлаши сўралган. Футболчи жавобни қисқа берган: Европада.

Шу пайтда Россия клублари томонидан ҳам жиддий қизиқиш бўлган. Улар катта маблағ таклиф қилган. Атрофида эса «икки йил “Сочи”да ўйнаб турсанг, кейин истаган жойингга кетасан» деб маслаҳат берганлар ҳам бўлган.

Агент бундай йўл кўп ҳолатда футболчининг Европага чиқишига кафолат бермаслигини айтди. Шу сабаб Ҳусанов учун Европа варианти муҳим бўлган.

«Ланс» Ҳусановни 2023 йил май ойида ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида кўриб қолган. Клуб скаути турнирга Аргентина терма жамоасининг марказий ҳимоячисини кузатиш учун келган.

Аргентинанинг дастлабки ўйини Ўзбекистонга қарши бўлган. Ўша учрашувда Абдуқодир Ҳусанов скаут эътиборини тортган.

Скаут «Ланс»нинг бош скаутига қўнғироқ қилиб, Ўзбекистоннинг иккинчи ўйинида ҳам қолишни сўраган. Сабаб, унга ўзбекистонлик ёш ҳимоячи маъқул келган.

Иккинчи ўйиндан кейин скаут икки учрашув бўйича ҳисобот ва видеолавҳа тайёрлаб, «Ланс» бош мураббийига юборган. Мураббий Ҳусановнинг ўйинини кўргач, клубдан уни топишни сўраган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиАтлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиБугун, 15:58«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт бор«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт борБугун, 15:56Июл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинИюл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинБугун, 15:53Opta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиOpta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиБугун, 15:34Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиМанчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиБугун, 15:18Антуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаАнтуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди