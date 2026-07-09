Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилди
«Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг агенти Ғайрат Ҳасбиуллин футболчининг 2023 йилда Франциянинг «Ланс» клубига ўтиш жараёни ҳақида гапириб берди.
Унинг айтишича, Ҳусанов билан Тошкентдан Истанбулга эконом-классда учишган. Кейин улар Францияга йўл олиб, футболчининг «Ланс»даги фаолияти бошланиши керак бўлган.
«Қодирдан: “Топ-5 лигага учаётганингни ҳис қиляпсанми?” деб сўрадим. У эса: “Тўғриси, мени Россияга сотишса керак, деб ўйлагандим”, деди. Мен унга ҳаммаси ўзи хоҳлагандек бўлганини айтдим», деб эслади агент.
Ҳасбиуллиннинг сўзларига кўра, Ҳусанов билан биринчи суҳбатдаёқ ундан қаерда ўйнашни хоҳлаши сўралган. Футболчи жавобни қисқа берган: Европада.
Шу пайтда Россия клублари томонидан ҳам жиддий қизиқиш бўлган. Улар катта маблағ таклиф қилган. Атрофида эса «икки йил “Сочи”да ўйнаб турсанг, кейин истаган жойингга кетасан» деб маслаҳат берганлар ҳам бўлган.
Агент бундай йўл кўп ҳолатда футболчининг Европага чиқишига кафолат бермаслигини айтди. Шу сабаб Ҳусанов учун Европа варианти муҳим бўлган.
«Ланс» Ҳусановни 2023 йил май ойида ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида кўриб қолган. Клуб скаути турнирга Аргентина терма жамоасининг марказий ҳимоячисини кузатиш учун келган.
Аргентинанинг дастлабки ўйини Ўзбекистонга қарши бўлган. Ўша учрашувда Абдуқодир Ҳусанов скаут эътиборини тортган.
Скаут «Ланс»нинг бош скаутига қўнғироқ қилиб, Ўзбекистоннинг иккинчи ўйинида ҳам қолишни сўраган. Сабаб, унга ўзбекистонлик ёш ҳимоячи маъқул келган.
Иккинчи ўйиндан кейин скаут икки учрашув бўйича ҳисобот ва видеолавҳа тайёрлаб, «Ланс» бош мураббийига юборган. Мураббий Ҳусановнинг ўйинини кўргач, клубдан уни топишни сўраган.
…