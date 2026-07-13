Uber ва Ваймо ўртасида зиддият: Роботаксилар келажаги учун кураш авж олмоқда
Вашингтон шаҳрида (АҚШ) ҳайдовчисиз автомобилларнинг ҳаракатланишига рухсат берувчи янги қонун лойиҳаси Uber ва Ваймо компаниялари ўртасидаги муносабатларни кескинлаштириб юборди. Бир пайтлар ҳамкор сифатида кўрилган ушбу технологик гигантлар эндиликда роботаксилар бозорини тартибга солиш борасида қарама-қарши позицияларни эгалламоқда. Бу нафақат АҚШ пойтахти, балки бутун дунё бўйлаб автоном транспорт воситаларининг келажакдаги ўрнини белгилаб бериши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Uber компанияси таклиф этилаётган қонун лойиҳасига қарши чиқиб, у Alphabet холдингига тегишли Ваймо учун де-факто монополия яратишидан хавотир билдирмоқда. Uber вакиллари ушбу қонун лойиҳаси тирик ҳайдовчиларнинг иш ўринларини йўқотишига олиб келишини таъкидлаб, роботаксилар фақатгина инсон-ҳайдовчилар билан биргаликда ишлайдиган "гибрид модел" асосида фаолият юритиши кераклигини талаб қилмоқда.
Гибрид модел ва ҳайдовчилар манфаатини ҳимоя қилишUber компаниясининг АҚШдаги сиёсат бўлими раҳбари Жави Корреосо соҳа тартибга солинишида истеъмолчиларга танлов ҳуқуқи берилиши шартлигини айтиб ўтди. Унинг фикрича, роботаксилар кексалар ёки ногиронлиги бўлган шахсларга инсонлар каби жисмоний ёрдам кўрсата олмайди. Шунингдек, статистик маълумотларга кўра, битта автоном транспорт воситаси тахминан тўртта ҳайдовчининг иш ўрнини эгаллаши мумкин.
Uber таклиф қилаётган тизимга кўра, роботаксилар алоҳида тармоқ сифатида эмас, балки Uber каби мавжуд агрегаторлар таркибида ишлаши лозим. Бу эса ҳар қандай роботакси операторини ўз хизматларини Uber платформаси орқали тақдим этишга мажбур қилиши мумкин. Компания буни йўллардаги тирбандликнинг олдини олиш ва хизмат сифатини сақлаб қолишнинг ягона йўли деб ҳисобламоқда.
Ваймо позицияси ва қонуний талабларВаймо эса ўз навбатида қонун лойиҳасини қўллаб-қувватламоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги қоидалар автоном транспорт воситаларининг хавфсиз жорий этилишини таъминлайди ва жамоат транспортини ривожлантиришга хизмат қилади. Ваймо Uber каби компанияларнинг фаолиятини чеклаш ниятида эмаслигини, аксинча, технологик тараққиёт учун шароит яратиш кераклигини таъкидламоқда.
Янги қонун лойиҳаси 2012-йилда қабул қилинган Автоном транспорт воситалари тўғрисидаги актни янгилашни кўзда тутади. Ҳозирда Ваймо ва Зоох каби компаниялар Вашингтонда фақат хавфсизлик оператори назорати остида синовлар ўтказа олади. Янги тартиб эса қуйидаги талабларни ўз ичига олади:
- Камида 5 миллион доллар миқдоридаги суғурта полиси мавжудлиги;
- Содир бўлган йўл-транспорт ҳодисалари ҳақида 8 соатдан 72 соатгача бўлган муддатда ҳисобот бериш;
- Роботакси операторлари учун ҳар бир босиб ўтилган мил учун 0,15 доллар миқдорида солиқ тўлаш.
Мазкур қонун лойиҳаси бўйича якуний қарор йил якунига қадар қабул қилиниши кутилмоқда. Uber ва Ваймо ўртасидаги ушбу кураш роботаксиларнинг нафақат техник, балки ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан қандай шаклланишини кўрсатиб берувчи муҳим прецедент бўлади. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу тажриба келажакда автоном транспортни тартибга солишда асосий қўлланма бўлиб хизмат қилиши мумкин.
…