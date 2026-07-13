Uber ва Ваймо ўртасида зиддият: Роботаксилар келажаги учун кураш авж олмоқда

·26·Техно
Uber ва Ваймо ўртасида зиддият: Роботаксилар келажаги учун кураш авж олмоқда

Вашингтон шаҳрида (АҚШ) ҳайдовчисиз автомобилларнинг ҳаракатланишига рухсат берувчи янги қонун лойиҳаси Uber ва Ваймо компаниялари ўртасидаги муносабатларни кескинлаштириб юборди. Бир пайтлар ҳамкор сифатида кўрилган ушбу технологик гигантлар эндиликда роботаксилар бозорини тартибга солиш борасида қарама-қарши позицияларни эгалламоқда. Бу нафақат АҚШ пойтахти, балки бутун дунё бўйлаб автоном транспорт воситаларининг келажакдаги ўрнини белгилаб бериши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Uber компанияси таклиф этилаётган қонун лойиҳасига қарши чиқиб, у Alphabet холдингига тегишли Ваймо учун де-факто монополия яратишидан хавотир билдирмоқда. Uber вакиллари ушбу қонун лойиҳаси тирик ҳайдовчиларнинг иш ўринларини йўқотишига олиб келишини таъкидлаб, роботаксилар фақатгина инсон-ҳайдовчилар билан биргаликда ишлайдиган "гибрид модел" асосида фаолият юритиши кераклигини талаб қилмоқда.

Гибрид модел ва ҳайдовчилар манфаатини ҳимоя қилиш

Uber компаниясининг АҚШдаги сиёсат бўлими раҳбари Жави Корреосо соҳа тартибга солинишида истеъмолчиларга танлов ҳуқуқи берилиши шартлигини айтиб ўтди. Унинг фикрича, роботаксилар кексалар ёки ногиронлиги бўлган шахсларга инсонлар каби жисмоний ёрдам кўрсата олмайди. Шунингдек, статистик маълумотларга кўра, битта автоном транспорт воситаси тахминан тўртта ҳайдовчининг иш ўрнини эгаллаши мумкин.

Uber таклиф қилаётган тизимга кўра, роботаксилар алоҳида тармоқ сифатида эмас, балки Uber каби мавжуд агрегаторлар таркибида ишлаши лозим. Бу эса ҳар қандай роботакси операторини ўз хизматларини Uber платформаси орқали тақдим этишга мажбур қилиши мумкин. Компания буни йўллардаги тирбандликнинг олдини олиш ва хизмат сифатини сақлаб қолишнинг ягона йўли деб ҳисобламоқда.

Ваймо позицияси ва қонуний талаблар

Ваймо эса ўз навбатида қонун лойиҳасини қўллаб-қувватламоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги қоидалар автоном транспорт воситаларининг хавфсиз жорий этилишини таъминлайди ва жамоат транспортини ривожлантиришга хизмат қилади. Ваймо Uber каби компанияларнинг фаолиятини чеклаш ниятида эмаслигини, аксинча, технологик тараққиёт учун шароит яратиш кераклигини таъкидламоқда.

Янги қонун лойиҳаси 2012-йилда қабул қилинган Автоном транспорт воситалари тўғрисидаги актни янгилашни кўзда тутади. Ҳозирда Ваймо ва Зоох каби компаниялар Вашингтонда фақат хавфсизлик оператори назорати остида синовлар ўтказа олади. Янги тартиб эса қуйидаги талабларни ўз ичига олади:

  • Камида 5 миллион доллар миқдоридаги суғурта полиси мавжудлиги;
  • Содир бўлган йўл-транспорт ҳодисалари ҳақида 8 соатдан 72 соатгача бўлган муддатда ҳисобот бериш;
  • Роботакси операторлари учун ҳар бир босиб ўтилган мил учун 0,15 доллар миқдорида солиқ тўлаш.
Қизиғи шундаки, ушбу солиқдан тушган маблағларнинг ярми жамоат транспортини ривожлантиришга, қолган қисми эса роботлар туфайли ишсиз қолиши мумкин бўлган такси ҳайдовчиларини қайта ўқитиш ва қўллаб-қувватлашга йўналтирилиши режалаштирилган. Бу чора технологик ўзгаришлар даврида ижтимоий барқарорликни сақлашга қаратилган.

Мазкур қонун лойиҳаси бўйича якуний қарор йил якунига қадар қабул қилиниши кутилмоқда. Uber ва Ваймо ўртасидаги ушбу кураш роботаксиларнинг нафақат техник, балки ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан қандай шаклланишини кўрсатиб берувчи муҳим прецедент бўлади. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу тажриба келажакда автоном транспортни тартибга солишда асосий қўлланма бўлиб хизмат қилиши мумкин.

UberВаймоРоботаксиАвтоном ТранспортТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиNubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиБугун, 18:52Ҳайдовчилар диққатига: Сохта ёқилғи хариталари орқали аккаунтлар ўғирланмоқдаҲайдовчилар диққатига: Сохта ёқилғи хариталари орқали аккаунтлар ўғирланмоқдаБугун, 18:22Европа Иттифоқи VK холдинги ва Max мессенжерига қарши санкциялар жорий этдиЕвропа Иттифоқи VK холдинги ва Max мессенжерига қарши санкциялар жорий этдиБугун, 17:53Xiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этдиXiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этдиБугун, 17:29Хитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатламиХитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатламиБугун, 16:59Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди