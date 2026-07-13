Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”

·47·Спорт
Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”

ЖЧ-2026 яримфинали олдидан Англия ва Аргентина ўртасидаги қарама-қаршилик янада қизимоқда. “Челси”нинг собиқ яримҳимоячиси Жо Коул Месси бошчилигидаги Аргентинага қарши ўйин олдидан жуда дадил прогноз берди.

“Англия финалга чиқади”

Жо Коул The Rest Is Football подкастида Англия терма жамоаси Аргентина устидан ғалаба қозонишига ишонч билдирди.

“Биз Мессини дам олишга жўнатамиз. 100 фоиз. Англия финалга чиқади”, — деди Коул.

Собиқ футболчининг фикрича, Англия ҳозирги ҳолатида Аргентина учун жуда тезкор ва хавфли жамоа ҳисобланади. У “уч шерлар” аргентиналикларни айнан темп ва жисмоний фаоллик ҳисобига мағлуб эта олишига ишонмоқда.

Тезлик Аргентина учун муаммо бўладими?

Коулнинг асосий аргументи — Англиянинг тезкорлиги. Унинг фикрича, Аргентина ҳимояси ва яримҳимояси Англиянинг юқори темпдаги ўйинига бардош бериши қийин бўлиши мумкин.

Бу гапларда мантиқ бор: яримфиналда майда деталлар катта фарқ қилади. Бир тезкор ҳужум, бир қарши ҳужум ёки бир индивидуал юриш бутун ўйин сценарийсини ўзгартириб юбориши мумкин.

Аммо Аргентинада ҳам битта “режани бузувчи” бор — Лионель Месси. У 39 ёшида ҳам бир пас, бир бурилиш ёки бир стандарт вазият билан ўйинни тескари қилиб юбориши мумкин. Футболда баъзи инсонлар “паспорт ёши” билан эмас, “сеҳр лицензияси” билан ўйнайди.

Месси учун тарихий тўқнашув

Аргентина — Англия яримфинали Месси учун алоҳида аҳамиятга эга. Халқаро майдондаги узоқ фаолияти давомида у кўплаб йирик терма жамоаларга қарши ўйнаган, аммо Англияга қарши бундай даражадаги тўқнашув алоҳида интригага эга.

Бу ўйин нафақат финал йўлланмаси, балки тарихий рақобат, Месси мероси ва Англиянинг катта турнирлардаги амбициялари нуқтаи назаридан ҳам жуда катта аҳамият касб этади.

Ғолибни финалда ким кутади?

Англия ва Аргентина ўртасидаги яримфинал 15 июль куни бўлиб ўтади. Ушбу жуфтлик ғолиби финалда Франция ёки Испанияга қарши майдонга тушади.

Яримфинал

Сана

Ғолиб ким билан ўйнайди?

Англия — Аргентина

15 июль

Франция ёки Испания

Франция — Испания

14 июль

Англия ёки Аргентина

Бу босқичда осон рақиб қолмаган. Аммо Англия — Аргентина жуфтлиги атрофидаги эмоционал фон бошқача: Месси, тарихий рақобат, Коулнинг кескин гаплари ва финалга бир қадам.

Коулнинг гаплари босимни оширди

Бундай баёнотлар футболчиларга тўғридан-тўғри таъсир қилмаслиги мумкин. Лекин мухлислар, ОАВ ва ижтимоий тармоқлар учун бу — оловга ёғ сепиш билан баробар.

Аргентина томони бундай гапларни мотивация сифатида қабул қилиши мумкин. Англия мухлислари эса Коулнинг сўзларини ишонч белгиси деб кўради.

Яъни яримфинал ҳали бошланмасиданоқ психологик жанг старт олди.

Жавоб майдонда берилади

Жо Коул Англиянинг Аргентина устидан ғалаба қозонишига 100 фоиз ишонмоқда. Аммо ЖЧ яримфиналида прогнозлар кўпинча биринчи ҳуштакдан кейин эскириб қолади.

Англия тезкор, жисмоний ва амбицияли. Аргентина эса тажрибали, совуққон ва Мессига эга.

Энди асосий савол шунда: Англия ҳақиқатан ҳам Мессини “дам олишга жўната” оладими ёки аргентиналиклар яна бир марта барча башоратларни чаппа қиладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиМанчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиБугун, 18:37Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиКриштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиБугун, 18:13ЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаБугун, 18:05ЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаБугун, 17:59“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилдиБугун, 17:43Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиПедро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиБугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди