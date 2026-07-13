Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”
ЖЧ-2026 яримфинали олдидан Англия ва Аргентина ўртасидаги қарама-қаршилик янада қизимоқда. “Челси”нинг собиқ яримҳимоячиси Жо Коул Месси бошчилигидаги Аргентинага қарши ўйин олдидан жуда дадил прогноз берди.
“Англия финалга чиқади”
Жо Коул The Rest Is Football подкастида Англия терма жамоаси Аргентина устидан ғалаба қозонишига ишонч билдирди.
“Биз Мессини дам олишга жўнатамиз. 100 фоиз. Англия финалга чиқади”, — деди Коул.
Собиқ футболчининг фикрича, Англия ҳозирги ҳолатида Аргентина учун жуда тезкор ва хавфли жамоа ҳисобланади. У “уч шерлар” аргентиналикларни айнан темп ва жисмоний фаоллик ҳисобига мағлуб эта олишига ишонмоқда.
Тезлик Аргентина учун муаммо бўладими?
Коулнинг асосий аргументи — Англиянинг тезкорлиги. Унинг фикрича, Аргентина ҳимояси ва яримҳимояси Англиянинг юқори темпдаги ўйинига бардош бериши қийин бўлиши мумкин.
Бу гапларда мантиқ бор: яримфиналда майда деталлар катта фарқ қилади. Бир тезкор ҳужум, бир қарши ҳужум ёки бир индивидуал юриш бутун ўйин сценарийсини ўзгартириб юбориши мумкин.
Аммо Аргентинада ҳам битта “режани бузувчи” бор — Лионель Месси. У 39 ёшида ҳам бир пас, бир бурилиш ёки бир стандарт вазият билан ўйинни тескари қилиб юбориши мумкин. Футболда баъзи инсонлар “паспорт ёши” билан эмас, “сеҳр лицензияси” билан ўйнайди.
Месси учун тарихий тўқнашув
Аргентина — Англия яримфинали Месси учун алоҳида аҳамиятга эга. Халқаро майдондаги узоқ фаолияти давомида у кўплаб йирик терма жамоаларга қарши ўйнаган, аммо Англияга қарши бундай даражадаги тўқнашув алоҳида интригага эга.
Бу ўйин нафақат финал йўлланмаси, балки тарихий рақобат, Месси мероси ва Англиянинг катта турнирлардаги амбициялари нуқтаи назаридан ҳам жуда катта аҳамият касб этади.
Ғолибни финалда ким кутади?
Англия ва Аргентина ўртасидаги яримфинал 15 июль куни бўлиб ўтади. Ушбу жуфтлик ғолиби финалда Франция ёки Испанияга қарши майдонга тушади.
Яримфинал
Сана
Ғолиб ким билан ўйнайди?
Англия — Аргентина
15 июль
Франция ёки Испания
Франция — Испания
14 июль
Англия ёки Аргентина
Бу босқичда осон рақиб қолмаган. Аммо Англия — Аргентина жуфтлиги атрофидаги эмоционал фон бошқача: Месси, тарихий рақобат, Коулнинг кескин гаплари ва финалга бир қадам.
Коулнинг гаплари босимни оширди
Бундай баёнотлар футболчиларга тўғридан-тўғри таъсир қилмаслиги мумкин. Лекин мухлислар, ОАВ ва ижтимоий тармоқлар учун бу — оловга ёғ сепиш билан баробар.
Аргентина томони бундай гапларни мотивация сифатида қабул қилиши мумкин. Англия мухлислари эса Коулнинг сўзларини ишонч белгиси деб кўради.
Яъни яримфинал ҳали бошланмасиданоқ психологик жанг старт олди.
Жавоб майдонда берилади
Жо Коул Англиянинг Аргентина устидан ғалаба қозонишига 100 фоиз ишонмоқда. Аммо ЖЧ яримфиналида прогнозлар кўпинча биринчи ҳуштакдан кейин эскириб қолади.
Англия тезкор, жисмоний ва амбицияли. Аргентина эса тажрибали, совуққон ва Мессига эга.
Энди асосий савол шунда: Англия ҳақиқатан ҳам Мессини “дам олишга жўната” оладими ёки аргентиналиклар яна бир марта барча башоратларни чаппа қиладими?
…