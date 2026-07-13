Европа Иттифоқи VK холдинги ва Max мессенжерига қарши санкциялар жорий этди

·22·Техно
Европа Иттифоқи VK холдинги ва Max мессенжерига қарши санкциялар жорий этди

Европа Иттифоқи Россиянинг йирик технологик гигантларидан бири бўлган VK холдингини ўзининг янгиланган санкциялар рўйхатига киритди. Бу қарор Европа Иттифоқининг расмий ҳуқуқий порталида эълон қилинган бўлиб, у нафақат бош компанияга, балки унинг таркибидаги бир қатор шўъба корхоналарга ҳам тегишлидир. Бу VK учун Европа Иттифоқи томонидан тўғридан-тўғри киритилган илк расмий чеклов бўлиб, минтақадаги рақамли хавфсизлик ва сиёсий босимнинг янги босқичини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Чекловлар остига VK таркибига кирувчи Max мессенжерини ишлаб чиқувчи “Коммуникационная платформа” масъулияти чекланган жамияти ҳам тушган. Европа Иттифоқи кенгаши ушбу тузилмаларни Россия давлат сиёсати ва ахборот назорати билан боғлиқ фаолиятда айбламоқда. Шунингдек, мазкур компания раҳбари Елена Багудина ҳам шахсий санкциялар рўйхатидан жой олди.

Технологик инфратузилма ва СОРМ тизими

Европа Иттифоқининг янги пакети фақат ижтимоий тармоқлар билан чекланиб қолмаган. Рўйхатга “Тситадел”, ВАС Эхпертс ва “Норси-Транс” каби йирик технологик компаниялар ҳам киритилган. Евроиттифоқ расмийларининг таъкидлашича, ушбу ташкилотлар тезкор-қидирув тадбирлари тизими (СОРМ) учун ускуналар ва дастурий таъминот етказиб берувчи асосий субъектлар ҳисобланади. Бу тизимлар фойдаланувчиларнинг маълумотларини кузатиш ва назорат қилишда қўлланилиши сабабли халқаро ҳамжамият эътиборига тушган.

VK матбуот хизмати ушбу вазиятга муносабат билдириб, киритилган чоралар сервислар фаолиятига таъсир қилмаслигини маълум қилди. Компания баёнотига кўра, VK ижтимоий тармоғи ва Max мессенжери одатдаги режимда ишлашда давом этади. Шунга қарамай, экспертлар бундай санкциялар келажакда халқаро ҳамкорлик ва дастурий таъминот янгиланишларида қийинчиликлар туғдириши мумкинлигини айтишмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, янги санкциялар пакети жами 11 нафар жисмоний шахс ва 5 та ташкилотни ўз ичига олган. VK холдинги раҳбари Владимир Кириенкога нисбатан шахсий санкциялар 2022-йилдан буён амал қилиб келаётган бўлса-да, компаниянинг ўзи шу пайтгача умумий рўйхатга киритилмаган эди. Бу сафарги қадам холдингнинг Европа бозоридаги молиявий ва ҳуқуқий имкониятларини янада чеклайди.

Apple билан боғлиқ муаммолар ва оқибатлар

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июн ойи охирида Apple компанияси VK иловаларини App Store дўконидан ўчириб ташлаган эди. Ўшанда Америка техногиганти бу қарорини санкция талабларига риоя қилиш билан изоҳлаган, бироқ аниқ асосларни очиқламаган эди. Европа Иттифоқининг янги қарори ушбу жараёнларнинг мантиқий давоми сифатида кўрилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун VK хизматлари ҳозирча очиқлигича қолмоқда, бироқ халқаро платформаларда (App Store, Google Play) иловаларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўлов тизимлари билан интеграцияси масаласи сўроқ остида қолиши мумкин. Санкциялар рўйхатига киритилган компаниялар қуйидагилардир:

  • VK холдинги (бош компания);
  • “Коммуникационная платформа” (Max мессенжери);
  • “Тситадел” холдинги;
  • ВАС Эхпертс;
  • “Норси-Транс”.
Ушбу вазият Россия IT-сектори учун Ғарб технологиялари ва молия бозорларидан узилиш жараёни давом этаётганини кўрсатмоқда. Келгусида бошқа йирик технологик компанияларнинг ҳам шундай чекловларга дуч келиши эҳтимоли юқори.

VKСанкцияларЕвропа ИттифоқиТехнологияMax
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиNubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиБугун, 18:52Ҳайдовчилар диққатига: Сохта ёқилғи хариталари орқали аккаунтлар ўғирланмоқдаҲайдовчилар диққатига: Сохта ёқилғи хариталари орқали аккаунтлар ўғирланмоқдаБугун, 18:22Uber ва Ваймо ўртасида зиддият: Роботаксилар келажаги учун кураш авж олмоқдаUber ва Ваймо ўртасида зиддият: Роботаксилар келажаги учун кураш авж олмоқдаБугун, 17:55Xiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этдиXiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этдиБугун, 17:29Хитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатламиХитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатламиБугун, 16:59Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди