Европа Иттифоқи VK холдинги ва Max мессенжерига қарши санкциялар жорий этди
Европа Иттифоқи Россиянинг йирик технологик гигантларидан бири бўлган VK холдингини ўзининг янгиланган санкциялар рўйхатига киритди. Бу қарор Европа Иттифоқининг расмий ҳуқуқий порталида эълон қилинган бўлиб, у нафақат бош компанияга, балки унинг таркибидаги бир қатор шўъба корхоналарга ҳам тегишлидир. Бу VK учун Европа Иттифоқи томонидан тўғридан-тўғри киритилган илк расмий чеклов бўлиб, минтақадаги рақамли хавфсизлик ва сиёсий босимнинг янги босқичини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Чекловлар остига VK таркибига кирувчи Max мессенжерини ишлаб чиқувчи “Коммуникационная платформа” масъулияти чекланган жамияти ҳам тушган. Европа Иттифоқи кенгаши ушбу тузилмаларни Россия давлат сиёсати ва ахборот назорати билан боғлиқ фаолиятда айбламоқда. Шунингдек, мазкур компания раҳбари Елена Багудина ҳам шахсий санкциялар рўйхатидан жой олди.
Технологик инфратузилма ва СОРМ тизимиЕвропа Иттифоқининг янги пакети фақат ижтимоий тармоқлар билан чекланиб қолмаган. Рўйхатга “Тситадел”, ВАС Эхпертс ва “Норси-Транс” каби йирик технологик компаниялар ҳам киритилган. Евроиттифоқ расмийларининг таъкидлашича, ушбу ташкилотлар тезкор-қидирув тадбирлари тизими (СОРМ) учун ускуналар ва дастурий таъминот етказиб берувчи асосий субъектлар ҳисобланади. Бу тизимлар фойдаланувчиларнинг маълумотларини кузатиш ва назорат қилишда қўлланилиши сабабли халқаро ҳамжамият эътиборига тушган.
VK матбуот хизмати ушбу вазиятга муносабат билдириб, киритилган чоралар сервислар фаолиятига таъсир қилмаслигини маълум қилди. Компания баёнотига кўра, VK ижтимоий тармоғи ва Max мессенжери одатдаги режимда ишлашда давом этади. Шунга қарамай, экспертлар бундай санкциялар келажакда халқаро ҳамкорлик ва дастурий таъминот янгиланишларида қийинчиликлар туғдириши мумкинлигини айтишмоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, янги санкциялар пакети жами 11 нафар жисмоний шахс ва 5 та ташкилотни ўз ичига олган. VK холдинги раҳбари Владимир Кириенкога нисбатан шахсий санкциялар 2022-йилдан буён амал қилиб келаётган бўлса-да, компаниянинг ўзи шу пайтгача умумий рўйхатга киритилмаган эди. Бу сафарги қадам холдингнинг Европа бозоридаги молиявий ва ҳуқуқий имкониятларини янада чеклайди.
Apple билан боғлиқ муаммолар ва оқибатларЭслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июн ойи охирида Apple компанияси VK иловаларини App Store дўконидан ўчириб ташлаган эди. Ўшанда Америка техногиганти бу қарорини санкция талабларига риоя қилиш билан изоҳлаган, бироқ аниқ асосларни очиқламаган эди. Европа Иттифоқининг янги қарори ушбу жараёнларнинг мантиқий давоми сифатида кўрилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун VK хизматлари ҳозирча очиқлигича қолмоқда, бироқ халқаро платформаларда (App Store, Google Play) иловаларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўлов тизимлари билан интеграцияси масаласи сўроқ остида қолиши мумкин. Санкциялар рўйхатига киритилган компаниялар қуйидагилардир:
- VK холдинги (бош компания);
- “Коммуникационная платформа” (Max мессенжери);
- “Тситадел” холдинги;
- ВАС Эхпертс;
- “Норси-Транс”.
…