Бангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйди
Таиланд пойтахти Бангкокда содир бўлган даҳшатли ёнғин мамлакатни ларзага солди. Аввалроқ барда чиққан ёнғин оқибатида 27 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилган эди. Энди эса расмийлар қурбонларнинг шахсини аниқлаш ишларини давом эттираётгани ҳамда фожиа юзасидан барча ҳолатлар атрофлича ўрганилаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Associated Press агентлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳалок бўлганларнинг 9 нафари эркак, 18 нафари эса аёллардир. Ёнғин оқибатида жароҳат олган яна 22 нафар фуқаро оғир аҳволда шифохонага ётқизилган бўлиб, шифокорлар уларнинг ҳаётини сақлаб қолиш учун зарур тиббий ёрдам кўрсатмоқда.
Гувоҳларнинг айтишича, ёнғин дастлаб бинога кириш қисмида бошланган. Орадан қисқа вақт ўтиб, аланга бутун зал бўйлаб тез тарқалган. Шу вақтда ичкарида бўлган одамлар чиқиш йўлини топишга уринган, бинодан қичқириқлар ва ёрдам чақириқлари эшитилган. Кўп ўтмай бар ичида ваҳима бошланган ва одамлар ўзини қутқариш учун турли томонга югурган.
Ҳодиса жойида ўтказилган дастлабки кўздан кечириш ишлари давомида бино ичида куйиб кетган телевизорлар, овоз кучайтиргич карнайлар, электр гитараси ҳамда бошқа мусиқа жиҳозлари аниқланган. Шунингдек, деразаларнинг сингани, стол-стуллар ва ички жиҳозлар ёнғин оқибатида қаттиқ зарар кўргани қайд этилган.
Фожиадан сўнг ҳалок бўлганларнинг қариндошлари ва яқинлари полиция морги олдига йиғилиб, жасадларни таниб олиш жараёнида иштирок этмоқда. Расмий маълумотларга кўра, қурбонларнинг аксарияти 25 ёшдан 50 ёшгача бўлган Таиланд фуқароларидир.
Айни пайтда ҳукумат идоралари хорижликлар орасида ҳам жабрланганлар бор-йўқлигини аниқлаш ишларини олиб бормоқда. Хусусан, Австралия ҳукумати Таиланд расмийлари билан ҳамкорликда ушбу фожиада мамлакат фуқаролари жабрланган ёки ҳалок бўлган-бўлмаганини текшириш ишларини давом эттираётганини маълум қилди.
Тергов органлари ёнғиннинг келиб чиқиш сабаби ва барда хавфсизлик талабларига қай даражада риоя қилинганини ўрганишни давом эттирмоқда.
…