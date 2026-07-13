Бангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйди

·40·Дунё
Бангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйди

Таиланд пойтахти Бангкокда содир бўлган даҳшатли ёнғин мамлакатни ларзага солди. Аввалроқ барда чиққан ёнғин оқибатида 27 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилган эди. Энди эса расмийлар қурбонларнинг шахсини аниқлаш ишларини давом эттираётгани ҳамда фожиа юзасидан барча ҳолатлар атрофлича ўрганилаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Associated Press агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳалок бўлганларнинг 9 нафари эркак, 18 нафари эса аёллардир. Ёнғин оқибатида жароҳат олган яна 22 нафар фуқаро оғир аҳволда шифохонага ётқизилган бўлиб, шифокорлар уларнинг ҳаётини сақлаб қолиш учун зарур тиббий ёрдам кўрсатмоқда.

Гувоҳларнинг айтишича, ёнғин дастлаб бинога кириш қисмида бошланган. Орадан қисқа вақт ўтиб, аланга бутун зал бўйлаб тез тарқалган. Шу вақтда ичкарида бўлган одамлар чиқиш йўлини топишга уринган, бинодан қичқириқлар ва ёрдам чақириқлари эшитилган. Кўп ўтмай бар ичида ваҳима бошланган ва одамлар ўзини қутқариш учун турли томонга югурган.

Ҳодиса жойида ўтказилган дастлабки кўздан кечириш ишлари давомида бино ичида куйиб кетган телевизорлар, овоз кучайтиргич карнайлар, электр гитараси ҳамда бошқа мусиқа жиҳозлари аниқланган. Шунингдек, деразаларнинг сингани, стол-стуллар ва ички жиҳозлар ёнғин оқибатида қаттиқ зарар кўргани қайд этилган.

Qutqaruvchilar yerda yotgan ko‘plab jasad qoplari atrofida turibdi.

Фожиадан сўнг ҳалок бўлганларнинг қариндошлари ва яқинлари полиция морги олдига йиғилиб, жасадларни таниб олиш жараёнида иштирок этмоқда. Расмий маълумотларга кўра, қурбонларнинг аксарияти 25 ёшдан 50 ёшгача бўлган Таиланд фуқароларидир.

Айни пайтда ҳукумат идоралари хорижликлар орасида ҳам жабрланганлар бор-йўқлигини аниқлаш ишларини олиб бормоқда. Хусусан, Австралия ҳукумати Таиланд расмийлари билан ҳамкорликда ушбу фожиада мамлакат фуқаролари жабрланган ёки ҳалок бўлган-бўлмаганини текшириш ишларини давом эттираётганини маълум қилди.

Тергов органлари ёнғиннинг келиб чиқиш сабаби ва барда хавфсизлик талабларига қай даражада риоя қилинганини ўрганишни давом эттирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиНорвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиБугун, 18:16Бодрумда ресторан ичида 28 ёшли эркак отиб ўлдирилдиБодрумда ресторан ичида 28 ёшли эркак отиб ўлдирилдиБугун, 17:17Швециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиШвециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиБугун, 15:22Эгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирдиЭгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирдиБугун, 15:12Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиҲиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиБугун, 11:09Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди