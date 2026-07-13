“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди
Муборакнинг “Машъал” клубида мураббийлар штабида жиддий ўзгариш амалга оширилди. Амалдаги бош мураббий Илдар Сакаев техник директор лавозимига ўтказилди, жамоа бош мураббийлиги эса тажрибали мутахассис Сергей Лушанга топширилди.
Сакаев техник директорга ўтказилди
“Машъал” матбуот хизмати хабарига кўра, клубнинг амалдаги бош мураббийи Илдар Сакаев эндиликда техник директор сифатида фаолият юритади.
Унинг ўрнига бош мураббий лавозимига Сергей Лушан тайинланди.
Бу қарор Муборак клубида спорт йўналишида янги босқич бошланаётганини англатади. Чунки Лушан Ўзбекистон футболида яхши танилган, бир нечта клубда ишлаган ва турли даражадаги босимни кўрган мутахассис ҳисобланади.
Лушан ким?
Сергей Лушан 53 ёшда. У Тошкент шаҳрида туғилган.
Футболчилик фаолияти давомида “Пахтакор”, “Навбаҳор”, Россиянинг “Криля Советов” ва “Ростов” клублари сафида тўп тепган.
Унинг футболчи сифатидаги тажрибаси ҳам, мураббий сифатидаги йўли ҳам Ўзбекистон футболи билан чамбарчас боғлиқ.
Йўналиш
Жамоалар
Футболчи сифатида
“Пахтакор”, “Навбаҳор”, “Криля Советов”, “Ростов”
Мураббий сифатида
“Бунёдкор”, “Сўғдиёна”, “Динамо”, “Шахтёр”, “Навбаҳор”
Янги иш жойи
“Машъал” бош мураббийи
Тажриба катта, вазифа осон эмас
Лушан мураббийлик фаолияти давомида “Бунёдкор”, “Сўғдиёна”, “Динамо” Самарқанд, Беларуснинг “Шахтёр” Солигорск ва “Шахтёр” Петриков клубларида ишлаган.
Унинг сўнгги иш жойи Наманганнинг “Навбаҳор” клуби бўлган. 2024–2025 йилларда ушбу жамоани бошқарган.
Бу тажриба “Машъал” учун муҳим бўлиши мумкин. Чунки Муборак клубига ҳозир натижа билан бирга тартиб, ўйин интизоми ва барқарорлик ҳам керак.
“Машъал” нимани кутмоқда?
“Машъал” йиллар давомида Ўзбекистон футболида ўз ўрнига эга клублардан бири бўлиб келган. Муборак жамоаси кўпинча кучли академия, меҳнаткаш футболчилар ва характерли ўйин билан эсда қолган.
Энди Лушан олдидаги асосий вазифа — жамоани тезда ўз ғояларига мослаштириш, футболчиларнинг ишончини тиклаш ва натижани яхшилаш.
Бундай тайинловларда энг катта муаммо вақт бўлади. Мураббийга ғоя керак, футболчиларга мослашиш керак, мухлисларга эса натижа керак. Ҳаммаси бир вақтда. Футболда “сабр қилинглар” тугмаси баъзан ишламай қолади.
Клуб янги мураббийни табриклади
“Машъал” футбол клуби Сергей Иванович Лушанни бош мураббий лавозимига тайинлангани билан табриклаб, у билан юксак натижалар ва катта ғалабаларга эришишини тилади.
Бу баёнот клуб Лушанга ишонч билдираётганини кўрсатади.
Энди эса асосий гап майдонда бўлади: янги мураббий жамоа ўйинига қанчалик тез таъсир ўтказа олади?
Муборакда янги саҳифа очилди
Сергей Лушаннинг “Машъал”га келиши клуб учун оддий кадрлар алмашинуви эмас. Бу жамоанинг кейинги йўналишини белгилаб бериши мумкин бўлган муҳим қарор.
Илдар Сакаев техник директор сифатида клуб тизимида қолади, Лушан эса майдондаги натижалар учун жавобгар бўлади.
Энди мухлислар кутяпти: “Машъал” янги мураббий билан ўзини қайта топа оладими?
…