“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди

·0·Спорт
“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди

Муборакнинг “Машъал” клубида мураббийлар штабида жиддий ўзгариш амалга оширилди. Амалдаги бош мураббий Илдар Сакаев техник директор лавозимига ўтказилди, жамоа бош мураббийлиги эса тажрибали мутахассис Сергей Лушанга топширилди.

Сакаев техник директорга ўтказилди

“Машъал” матбуот хизмати хабарига кўра, клубнинг амалдаги бош мураббийи Илдар Сакаев эндиликда техник директор сифатида фаолият юритади.

Унинг ўрнига бош мураббий лавозимига Сергей Лушан тайинланди.

Бу қарор Муборак клубида спорт йўналишида янги босқич бошланаётганини англатади. Чунки Лушан Ўзбекистон футболида яхши танилган, бир нечта клубда ишлаган ва турли даражадаги босимни кўрган мутахассис ҳисобланади.

Лушан ким?

Сергей Лушан 53 ёшда. У Тошкент шаҳрида туғилган.

Футболчилик фаолияти давомида “Пахтакор”, “Навбаҳор”, Россиянинг “Криля Советов” ва “Ростов” клублари сафида тўп тепган.

Унинг футболчи сифатидаги тажрибаси ҳам, мураббий сифатидаги йўли ҳам Ўзбекистон футболи билан чамбарчас боғлиқ.

Йўналиш

Жамоалар

Футболчи сифатида

“Пахтакор”, “Навбаҳор”, “Криля Советов”, “Ростов”

Мураббий сифатида

“Бунёдкор”, “Сўғдиёна”, “Динамо”, “Шахтёр”, “Навбаҳор”

Янги иш жойи

“Машъал” бош мураббийи

Тажриба катта, вазифа осон эмас

Лушан мураббийлик фаолияти давомида “Бунёдкор”, “Сўғдиёна”, “Динамо” Самарқанд, Беларуснинг “Шахтёр” Солигорск ва “Шахтёр” Петриков клубларида ишлаган.

Унинг сўнгги иш жойи Наманганнинг “Навбаҳор” клуби бўлган. 2024–2025 йилларда ушбу жамоани бошқарган.

Бу тажриба “Машъал” учун муҳим бўлиши мумкин. Чунки Муборак клубига ҳозир натижа билан бирга тартиб, ўйин интизоми ва барқарорлик ҳам керак.

“Машъал” нимани кутмоқда?

“Машъал” йиллар давомида Ўзбекистон футболида ўз ўрнига эга клублардан бири бўлиб келган. Муборак жамоаси кўпинча кучли академия, меҳнаткаш футболчилар ва характерли ўйин билан эсда қолган.

Энди Лушан олдидаги асосий вазифа — жамоани тезда ўз ғояларига мослаштириш, футболчиларнинг ишончини тиклаш ва натижани яхшилаш.

Бундай тайинловларда энг катта муаммо вақт бўлади. Мураббийга ғоя керак, футболчиларга мослашиш керак, мухлисларга эса натижа керак. Ҳаммаси бир вақтда. Футболда “сабр қилинглар” тугмаси баъзан ишламай қолади.

Клуб янги мураббийни табриклади

“Машъал” футбол клуби Сергей Иванович Лушанни бош мураббий лавозимига тайинлангани билан табриклаб, у билан юксак натижалар ва катта ғалабаларга эришишини тилади.

Бу баёнот клуб Лушанга ишонч билдираётганини кўрсатади.

Энди эса асосий гап майдонда бўлади: янги мураббий жамоа ўйинига қанчалик тез таъсир ўтказа олади?

Муборакда янги саҳифа очилди

Сергей Лушаннинг “Машъал”га келиши клуб учун оддий кадрлар алмашинуви эмас. Бу жамоанинг кейинги йўналишини белгилаб бериши мумкин бўлган муҳим қарор.

Илдар Сакаев техник директор сифатида клуб тизимида қолади, Лушан эса майдондаги натижалар учун жавобгар бўлади.

Энди мухлислар кутяпти: “Машъал” янги мураббий билан ўзини қайта топа оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиПедро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиБугун, 17:32Андони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиАндони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиБугун, 17:17Ҳарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиҲарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:56Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Бугун, 16:56 Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошланди Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошландиБугун, 16:52Англия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддиятАнглия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддиятБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди