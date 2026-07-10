Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?
FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Франция Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдан кейин футболчиларнинг баҳолари эълон қилинди. Франция сафида энг юқори баҳо Усмон Дембелега берилди. У 8,4 балл олди. Килиан Мбаппе эса 8,2 балл билан жамоасининг энг яхши баҳоланган ўйинчиларидан бири бўлди.
Франция футболчилари баҳолари:
• Майк Менян — 6,9
• Жюл Кунде — 6,9
• Даё Упамекано — 8,0
• Вилям Салиба — 7,1
• Люка Дин — 7,5
• Ману Коне — 7,4
• Адриен Рабо — 7,3
• Усмон Дембеле — 8,4
• Майкл Олисе — 7,3
• Дезире Дуе — 7,5
• Килиан Мбаппе — 8,2
Марокаш сафида энг яхши баҳо дарвозабон Яссин Бонога берилди. У 6,9 балл олди. Аззедин Унаҳи 6,6, Идрисси 6,3 балл билан қайд этилди. Қолган футболчиларда баҳолар 5,6–6,3 оралиғида бўлди.
Марокаш футболчилари баҳолари:
• Яссин Боно — 6,9
• Ашраф Ҳакимий — 6,1
• Наеф Аггерд — 5,9
• Адам Масина — 5,9
• Ануар Салах-Эддин — 5,8
• Нейл Эл-Айнауи — 6,3
• Аззедин Унаҳи — 6,6
• Билол Эл-Ханнус — 6,2
• Браим Диас — 5,9
• Аюб Буддади — 5,6
• Чаmsуддин Талби — 5,7
Умумий баҳоларга кўра, Францияда ҳужум ва марказий чизиқ вакиллари юқорироқ натижа қайд этди. Марокашда эса Бононинг баҳоси жамоадаги энг юқори кўрсаткич бўлди.
…