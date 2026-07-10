Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?

·113·Спорт
Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?

FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Франция Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдан кейин футболчиларнинг баҳолари эълон қилинди. Франция сафида энг юқори баҳо Усмон Дембелега берилди. У 8,4 балл олди. Килиан Мбаппе эса 8,2 балл билан жамоасининг энг яхши баҳоланган ўйинчиларидан бири бўлди.

Франция футболчилари баҳолари:

• Майк Менян — 6,9
• Жюл Кунде — 6,9
• Даё Упамекано — 8,0
• Вилям Салиба — 7,1
• Люка Дин — 7,5
• Ману Коне — 7,4
• Адриен Рабо — 7,3
Усмон Дембеле — 8,4
• Майкл Олисе — 7,3
• Дезире Дуе — 7,5
• Килиан Мбаппе — 8,2

Марокаш сафида энг яхши баҳо дарвозабон Яссин Бонога берилди. У 6,9 балл олди. Аззедин Унаҳи 6,6, Идрисси 6,3 балл билан қайд этилди. Қолган футболчиларда баҳолар 5,6–6,3 оралиғида бўлди.

Марокаш футболчилари баҳолари:

• Яссин Боно — 6,9
• Ашраф Ҳакимий — 6,1
• Наеф Аггерд — 5,9
• Адам Масина — 5,9
• Ануар Салах-Эддин — 5,8
• Нейл Эл-Айнауи — 6,3
• Аззедин Унаҳи — 6,6
• Билол Эл-Ханнус — 6,2
• Браим Диас — 5,9
• Аюб Буддади — 5,6
• Чаmsуддин Талби — 5,7

Умумий баҳоларга кўра, Францияда ҳужум ва марказий чизиқ вакиллари юқорироқ натижа қайд этди. Марокашда эса Бононинг баҳоси жамоадаги энг юқори кўрсаткич бўлди.

ФранцияМарокашУсмон ДембелеКилиан МбаппеЯссин БоноАшраф Ҳакимий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиКилиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиБугун, 03:11Франция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олдиФранция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олдиБугун, 03:01Франция ва Марокаш ўйинини сайтимизда жонли кузатингФранция ва Марокаш ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:24Франция ва Марокаш ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиФранция ва Марокаш ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 00:20Манчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирдиМанчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирдиКеча, 23:38Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...Кеча, 23:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди