Гол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирди
Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямал ЖЧ–2026 чоракфиналида Белгияга қарши кечган баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди. Қизиғи, 18 ёшли юлдуз бу учрашувда на гол урди, на голли узатма берди.
Шунга қарамай, унинг майдондаги фаоллиги ва ҳужумда яратган босими мутахассислар томонидан юқори баҳоланди.
Ямал голсиз ҳам ҳал қилувчи фигура бўлди
Испания Белгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган учрашувда Ламин Ямал доимий равишда рақиб ҳимоясига муаммо туғдирди.
У қанотда тезлиги, тўп билан ҳаракатланиши ва яккама-якка вазиятлардаги устунлиги билан ажралиб турди.
18 ёшли футболчининг муҳим рақамлари
Ямал баҳс давомида:
рақиб дарвозаси томон 6 та зарба йўллади;
6 та кроссни амалга оширди;
4 марта муваффақиятли дриблинг ишлатди.
Ушбу кўрсаткичлар бўйича у Испания таркибидаги энг фаол футболчилардан бири бўлди.
Нега айнан у энг яхши деб топилди?
Футболда ҳар доим ҳам гол ёки ассист ўйинчининг таъсирини тўлиқ кўрсатиб бермайди. Ямал рақиб ҳимоясини ўзига тортиб, жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратди ва деярли ҳар бир ҳужумда фаол иштирок этди.
Унинг босими Белгия ҳимоясини мунтазам равишда хатога мажбур қилди.
Олдинда Францияга қарши катта синов
Испания миллий жамоаси яримфиналда Франция билан тўқнаш келади.
Энди асосий савол шу: Ламин Ямал Францияга қарши баҳсда ҳам шундай фаол ўйин кўрсатиб, бу сафар натижали ҳаракат билан ажралиб тура оладими?
…