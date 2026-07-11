Гол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирди

·0·Спорт
Гол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирди

Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямал ЖЧ–2026 чоракфиналида Белгияга қарши кечган баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди. Қизиғи, 18 ёшли юлдуз бу учрашувда на гол урди, на голли узатма берди.

Шунга қарамай, унинг майдондаги фаоллиги ва ҳужумда яратган босими мутахассислар томонидан юқори баҳоланди.

Ямал голсиз ҳам ҳал қилувчи фигура бўлди

Испания Белгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган учрашувда Ламин Ямал доимий равишда рақиб ҳимоясига муаммо туғдирди.

У қанотда тезлиги, тўп билан ҳаракатланиши ва яккама-якка вазиятлардаги устунлиги билан ажралиб турди.

18 ёшли футболчининг муҳим рақамлари

Ямал баҳс давомида:

  • рақиб дарвозаси томон 6 та зарба йўллади;

  • 6 та кроссни амалга оширди;

  • 4 марта муваффақиятли дриблинг ишлатди.

Ушбу кўрсаткичлар бўйича у Испания таркибидаги энг фаол футболчилардан бири бўлди.

Нега айнан у энг яхши деб топилди?

Футболда ҳар доим ҳам гол ёки ассист ўйинчининг таъсирини тўлиқ кўрсатиб бермайди. Ямал рақиб ҳимоясини ўзига тортиб, жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратди ва деярли ҳар бир ҳужумда фаол иштирок этди.

Унинг босими Белгия ҳимоясини мунтазам равишда хатога мажбур қилди.

Олдинда Францияга қарши катта синов

Испания миллий жамоаси яримфиналда Франция билан тўқнаш келади.

Энди асосий савол шу: Ламин Ямал Францияга қарши баҳсда ҳам шундай фаол ўйин кўрсатиб, бу сафар натижали ҳаракат билан ажралиб тура оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»Бугун, 11:3528 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтди28 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтдиБугун, 11:33Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:03Испания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайдиИспания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайдиБугун, 02:01Испания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатингИспания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:00«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқда«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқдаКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди