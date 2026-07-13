АҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкин

·23·Техно
АҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкин

АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссияси (НРК) атом энергетикаси соҳасида ўн йилликлар давомида амал қилиб келган хавфсизлик стандартларини қайта кўриб чиқишни таклиф қилди. Мазкур ташаббус доирасида радиация таъсирини имкон қадар паст даражада сақлашни назарда тутувчи АЛАРА (ас лов ас реасонаблй ачиевабле) тамойилидан воз кечиш режалаштирилмоқда. Бу ўзгариш соҳа мутахассислари ва экологлар ўртасида жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда, чунки у атом электр станциялари (AES) хавфсизлигини таъминлашнинг фундаментал асоси ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, НРК ушбу қарорни тартибга солиш жараёнидаги "ортиқча ноаниқликларни бартараф этиш" истаги билан изоҳламоқда. Амалдаги қоидаларга кўра, AES операторлари радиация даражаси белгиланган меъёрлардан паст бўлса ҳам, уни янада камайтириш чораларини кўришга мажбур эди. Янги таклиф эса ушбу мажбуриятни бекор қилиб, операторларга фақат белгиланган юқори чегарадан ошмаслик талабини қолдириши мумкин.

Хавфсизлик стандартларига таҳдидми ёки оптималлаштириш?

Экспертлар, хусусан, Хавотирга тушган олимлар иттифоқи (Унион оф Концернед Ссиентистс) вакили Эдвин Лйман, бундай қадам ядровий объектларни бошқариш сифатининг пасайишига олиб келишидан огоҳлантирмоқда. Унинг фикрича, АЛАРА тамойилининг бекор қилиниши эксплуатация жараёнида хавфсизлик маданиятининг сусайишига ва ишчилар ҳамда аҳоли учун радиация хавфининг ортишига сабаб бўлиши мумкин.

Шу билан бирга, комиссия 1970-йилда қабул қилинган Миллий экологик сиёсат тўғрисидаги қонунни (НEПА) ижро этиш тартибини ҳам ўзгартиришни кўзламоқда. Таклиф этилаётган янгиликлар ядровий объектларни қуриш ва ишга туширишдан олдин ўтказиладиган экологик текширувлар ҳажмини сезиларли даражада қисқартиришни назарда тутади. Бу эса жамоатчиликнинг бундай лойиҳаларни муҳокама қилишдаги иштирокини чеклаб қўйиши мумкин.

Бундан ташқари, НРК атом объектларининг атроф-муҳитга таъсирини баҳолашда шовқин, чанг ва атмосферага чиқариладиган чиқиндилар каби омилларни текширишдан воз кечишни таклиф қилмоқда. Те Ҳилл нашри хабар беришича, янги қоидалар ҳатто баъзи амалдаги ва янги қурилаётган реакторларни мунтазам текширувларнинг бир қисмидан озод қилиши кутилмоқда.

Энергетика соҳасидаги ислоҳотларнинг оқибати

Мазкур ўзгаришлар АҚШ Энергетика вазирлиги соҳа ходимлари учун радиация чекловларини қайта кўриб чиқишни бошлаганидан бир неча ой ўтиб эълон қилинди. Ҳукумат бу қадамларни ядровий лойиҳаларни амалга оширишни соддалаштириш ва мамлакатда атом энергетикасини кенгайтириш стратегиясининг бир қисми сифатида тақдим этмоқда. Бироқ, танқидчилар иқтисодий манфаатлар йўлида хавфсизлик стандартларидан воз кечиш узоқ муддатда оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигидан хавотирда.

Ядровий тартибга солиш соҳасидаги ушбу ислоҳотлар қуйидаги асосий йўналишларни қамраб олади:

  • Радиация таъсирини минимал даражага тушириш талабини бекор қилиш;
  • Янги AESлар қурилишида экологик экспертиза жараёнини тезлаштириш;
  • Атроф-муҳитга таъсирни баҳолашда иккинчи даражали омилларни ҳисобга олмаслик;
  • Амалдаги реакторлар учун назорат тартиб-таомилларини енгиллаштириш.
Ўзбекистон каби атом энергетикасини ривожлантириш йўлига кирган мамлакатлар учун АҚШдаги ушбу ўзгаришлар диққатга сазовордир. Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, ядровий хавфсизлик қоидаларининг ҳар қандай юmsҳатилиши глобал миқёсда ушбу соҳага бўлган ишончга таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирча таклифлар муҳокама босқичида бўлиб, уларнинг якуний қабул қилиниши АҚШ ядровий сиёсатида янги даврни бошлаб бериши мумкин.

АҚШAESРадиацияХавфсизликЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобAMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобБугун, 01:25Intel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиIntel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиКеча, 23:55Тимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиТимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиКеча, 23:29Аирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиАирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиКеча, 22:54Xiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиXiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиКеча, 22:25SpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиКеча, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди