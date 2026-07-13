AMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилоб

·0·Техно
AMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилоб

График процессорлар бозорида рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. AMD компанияси ўзининг Radeon видеокарталари учун кўп кадрли генерация (мульти-фраме генератион) функцияси устида иш олиб бораётгани маълум бўлди. Ушбу технология ўйинлардаги тасвир равонлигини кескин оширишга хизмат қилади ва компанияга ўзининг асосий рақобатчилари — NVIDIA ҳамда Intel билан тенглашиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функция ҳақидаги маълумотлар РиваТунер дастурий таъминотида пайдо бўлди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу дастур AMD драйверларининг ички созламаларида кадрлар генерацияси коэффициентини сезиларли даражада ошириш имконини берувчи бандларни аниқлаган. Бу шуни англатадики, фойдаланувчилар келажакда кадрларни кўпайтириш коэффициентини 8 бараваргача (x8) созлашлари мумкин бўлади.

Ҳозирги вақтда AMD видеокарталари фақат стандарт x2 кадрлар генерациясини қўллаб-қувватлайди. Бу борада компания NVIDIA ва ҳатто Intel Арк технологияларидан ортда қолаётган эди. Янги технологиянинг жорий этилиши ўйинлардаги кадрлар частотасини (ФПС) сунъий интеллект ёрдамида бир неча баробар ошириш орқали ўйин жараёнини янада силлиқ ва сифатли қилишга ёрдам беради.

PlayStation тажрибаси ва янги авлод видеокарталари

Қизиғи шундаки, бундай функциянинг пайдо бўлиши ҳақида аввалроқ Sony компанияси ҳам ишора қилган эди. Маълумки, PlayStation консоллари айнан AMD график процессорларига таянади. Консол дунёсидаги ушбу тажриба эндиликда шахсий компьютерлар учун мўлжалланган Radeon карталарига ҳам кўчиб ўтиши кутилмоқда. Бу эса консол ва ПК ўртасидаги технологик тафовутни янада қисқартиради.

Экспертларнинг фикрига кўра, ушбу кўп кадрли генерация функцияси яқин вақт ичида фойдаланувчиларга тақдим этилиши мумкин. Бироқ, катта эҳтимол билан, ушбу имкониятдан фақат янги авлод — Radeon RX 9000 сериясидаги видеокарталар эгалари тўлиқ фойдаланишлари мумкин бўлади. Эски моделлар учун ушбу функция чекланган шаклда тақдим этилиши ёки умуман қўшилмаслиги эҳтимоли мавжуд.

Ўзбекистонлик геймерлар ва IT мутахассислари учун бу янгилик жуда муҳим. Чунки AMD видеокарталари нарх ва унумдорлик нисбати бўйича маҳаллий бозорда анча оммалашган. Агар компания дастурий таъминот орқали NVIDIA RTX сериясидаги DLSS 3.0 технологиясига муносиб жавоб бера олса, бу Radeon карталарига бўлган талабни янада оширади.

Хулоса қилиб айтганда, AMD кадрлар генерацияси технологиясини янги чўққига олиб чиқишни мақсад қилган. Агар x8 коэффициенти амалда ўзини оқласа, ҳатто ўртача қувватга эга бўлган компьютерларда ҳам энг оғир ўйинларни юқори сифатда ўйнаш имконияти туғилади. Бу эса график процессорлар бозоридаги кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

AMDRadeonВидеокартаТехнологияГейминг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиIntel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиКеча, 23:55Тимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиТимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиКеча, 23:29Аирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиАирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиКеча, 22:54Xiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиXiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиКеча, 22:25SpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиКеча, 21:50Huawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиHuawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиКеча, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди