AMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилоб
График процессорлар бозорида рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. AMD компанияси ўзининг Radeon видеокарталари учун кўп кадрли генерация (мульти-фраме генератион) функцияси устида иш олиб бораётгани маълум бўлди. Ушбу технология ўйинлардаги тасвир равонлигини кескин оширишга хизмат қилади ва компанияга ўзининг асосий рақобатчилари — NVIDIA ҳамда Intel билан тенглашиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги функция ҳақидаги маълумотлар РиваТунер дастурий таъминотида пайдо бўлди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу дастур AMD драйверларининг ички созламаларида кадрлар генерацияси коэффициентини сезиларли даражада ошириш имконини берувчи бандларни аниқлаган. Бу шуни англатадики, фойдаланувчилар келажакда кадрларни кўпайтириш коэффициентини 8 бараваргача (x8) созлашлари мумкин бўлади.
Ҳозирги вақтда AMD видеокарталари фақат стандарт x2 кадрлар генерациясини қўллаб-қувватлайди. Бу борада компания NVIDIA ва ҳатто Intel Арк технологияларидан ортда қолаётган эди. Янги технологиянинг жорий этилиши ўйинлардаги кадрлар частотасини (ФПС) сунъий интеллект ёрдамида бир неча баробар ошириш орқали ўйин жараёнини янада силлиқ ва сифатли қилишга ёрдам беради.
PlayStation тажрибаси ва янги авлод видеокарталариҚизиғи шундаки, бундай функциянинг пайдо бўлиши ҳақида аввалроқ Sony компанияси ҳам ишора қилган эди. Маълумки, PlayStation консоллари айнан AMD график процессорларига таянади. Консол дунёсидаги ушбу тажриба эндиликда шахсий компьютерлар учун мўлжалланган Radeon карталарига ҳам кўчиб ўтиши кутилмоқда. Бу эса консол ва ПК ўртасидаги технологик тафовутни янада қисқартиради.
Экспертларнинг фикрига кўра, ушбу кўп кадрли генерация функцияси яқин вақт ичида фойдаланувчиларга тақдим этилиши мумкин. Бироқ, катта эҳтимол билан, ушбу имкониятдан фақат янги авлод — Radeon RX 9000 сериясидаги видеокарталар эгалари тўлиқ фойдаланишлари мумкин бўлади. Эски моделлар учун ушбу функция чекланган шаклда тақдим этилиши ёки умуман қўшилмаслиги эҳтимоли мавжуд.
Ўзбекистонлик геймерлар ва IT мутахассислари учун бу янгилик жуда муҳим. Чунки AMD видеокарталари нарх ва унумдорлик нисбати бўйича маҳаллий бозорда анча оммалашган. Агар компания дастурий таъминот орқали NVIDIA RTX сериясидаги DLSS 3.0 технологиясига муносиб жавоб бера олса, бу Radeon карталарига бўлган талабни янада оширади.
Хулоса қилиб айтганда, AMD кадрлар генерацияси технологиясини янги чўққига олиб чиқишни мақсад қилган. Агар x8 коэффициенти амалда ўзини оқласа, ҳатто ўртача қувватга эга бўлган компьютерларда ҳам энг оғир ўйинларни юқори сифатда ўйнаш имконияти туғилади. Бу эса график процессорлар бозоридаги кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
…