Анге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиано Роналдо учун янги давр бошланмоқда
Саудия Арабистони Pro-лигасининг амалдаги чемпиони Ал-Насср жамоаси расман янги даврга қадам қўйди. Тоттенхем ва Селтик каби клублардаги фаолияти орқали танилган тажрибали мутахассис Анге Постекоглоу Ар-Риёдга етиб келди ва жамоа бошқарувини ўз қўлига олди. Ушбу тайинлов нафақат клуб, балки бутун минтақа футболи учун катта аҳамиятга эга, чунки австралиялик мураббий ўзининг ҳужумкор футбол фалсафаси билан танилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 60 ёшли мутахассис Жорге Жесус ўрнини эгаллади. Постекоглоу Ал-Насср билан икки йиллик шартнома имзолаган бўлиб, у ушбу лавозим учун курашда Роберто Мартинез каби нуфузли номзодларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Мураббийнинг асосий вазифаси Криштиано Роналдо бошчилигидаги юлдузли таркиб билан чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ва Осиё Чемпионлар лигасида зафар қучишдан иборат.
Янги чақирув ва амбицияларАнге Постекоглоу ўзининг янги фаолияти ҳақида гапирар экан, фаолияти давомида доимо янги муҳит ва қийинчиликларни излаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Саудия Арабистони футболи сўнгги йилларда улкан ўсишга эришди ва бу ерда рақобат даражаси кутилганидан анча юқори. Мураббий ўз амбициялари клуб мақсадлари билан ҳамоҳанг эканидан мамнунлигини билдирди.
"Мен бутун фаолиятим давомида янги чақирувларни қабул қилишдан, турли одамлар билан ишлашдан ва шу орқали ўсишдан завқланганман. Бу мен учун янги мамлакат ва янги жамоада ўзимни синаб кўриш учун яна бир имкониятдир. Саудия лигаси сўнгги йилларда жуда ўсди, ҳозирда чемпионлик учун кураша оладиган 5-6 та кучли клуб бор", — дея қайд этди австралиялик мутахассис.
Криштиано Роналдо билан ҳамкорликМухлислар ва мутахассислар учун энг қизиқарли жиҳатлардан бири — Постекоглоу ва беш карра "Олтин тўп" соҳиби Криштиано Роналдо ўртасидаги ҳамкорликдир. Мураббий Ал-Аввал Парк стадионига йиғиладиган ишқибозлар учун кўнгилочар ва ҳужумкор футбол намойиш этишга вада берди. Унинг услуби юқори прессинг ва тезкор ҳужумларга асослангани инобатга олинса, бу Роналдонинг самарадорлигини янада ошириши мумкин.
Постекоглоу ўзидан олдин ишлаган Жорге Жесуснинг меҳнатини юқори баҳолади. У клуб етти йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритганини эътироф этиб, эндиги мақсад жамоани кейинги босқичга — халқаро майдонлардаги устунликка олиб чиқиш эканини айтди. 2026-27 йилги мавсум учун режалар ҳозирданоқ тузила бошланган.
Осиё футболи билан яхши таниш бўлган мураббий минтақадаги муваффақиятлар осонликча қўлга киритилмаслигини яхши тушунади. Унинг тажрибаси Ал-Насср учун Чемпионлар лигаси Элитаси каби мураккаб турнирларда жуда асқотиши кутилмоқда. Постекоглоу ҳар бир янги мавсумни фаолиятидаги энг яхшиси бўлиши учун бошлашини алоҳида таъкидлаб ўтди.
…