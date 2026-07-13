Анге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиано Роналдо учун янги давр бошланмоқда

·23·Спорт
Анге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиано Роналдо учун янги давр бошланмоқда

Саудия Арабистони Pro-лигасининг амалдаги чемпиони Ал-Насср жамоаси расман янги даврга қадам қўйди. Тоттенхем ва Селтик каби клублардаги фаолияти орқали танилган тажрибали мутахассис Анге Постекоглоу Ар-Риёдга етиб келди ва жамоа бошқарувини ўз қўлига олди. Ушбу тайинлов нафақат клуб, балки бутун минтақа футболи учун катта аҳамиятга эга, чунки австралиялик мураббий ўзининг ҳужумкор футбол фалсафаси билан танилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 60 ёшли мутахассис Жорге Жесус ўрнини эгаллади. Постекоглоу Ал-Насср билан икки йиллик шартнома имзолаган бўлиб, у ушбу лавозим учун курашда Роберто Мартинез каби нуфузли номзодларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Мураббийнинг асосий вазифаси Криштиано Роналдо бошчилигидаги юлдузли таркиб билан чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ва Осиё Чемпионлар лигасида зафар қучишдан иборат.

Янги чақирув ва амбициялар

Анге Постекоглоу ўзининг янги фаолияти ҳақида гапирар экан, фаолияти давомида доимо янги муҳит ва қийинчиликларни излаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Саудия Арабистони футболи сўнгги йилларда улкан ўсишга эришди ва бу ерда рақобат даражаси кутилганидан анча юқори. Мураббий ўз амбициялари клуб мақсадлари билан ҳамоҳанг эканидан мамнунлигини билдирди.

"Мен бутун фаолиятим давомида янги чақирувларни қабул қилишдан, турли одамлар билан ишлашдан ва шу орқали ўсишдан завқланганман. Бу мен учун янги мамлакат ва янги жамоада ўзимни синаб кўриш учун яна бир имкониятдир. Саудия лигаси сўнгги йилларда жуда ўсди, ҳозирда чемпионлик учун кураша оладиган 5-6 та кучли клуб бор", — дея қайд этди австралиялик мутахассис.

Криштиано Роналдо билан ҳамкорлик

Мухлислар ва мутахассислар учун энг қизиқарли жиҳатлардан бири — Постекоглоу ва беш карра "Олтин тўп" соҳиби Криштиано Роналдо ўртасидаги ҳамкорликдир. Мураббий Ал-Аввал Парк стадионига йиғиладиган ишқибозлар учун кўнгилочар ва ҳужумкор футбол намойиш этишга вада берди. Унинг услуби юқори прессинг ва тезкор ҳужумларга асослангани инобатга олинса, бу Роналдонинг самарадорлигини янада ошириши мумкин.

Постекоглоу ўзидан олдин ишлаган Жорге Жесуснинг меҳнатини юқори баҳолади. У клуб етти йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритганини эътироф этиб, эндиги мақсад жамоани кейинги босқичга — халқаро майдонлардаги устунликка олиб чиқиш эканини айтди. 2026-27 йилги мавсум учун режалар ҳозирданоқ тузила бошланган.

Осиё футболи билан яхши таниш бўлган мураббий минтақадаги муваффақиятлар осонликча қўлга киритилмаслигини яхши тушунади. Унинг тажрибаси Ал-Насср учун Чемпионлар лигаси Элитаси каби мураккаб турнирларда жуда асқотиши кутилмоқда. Постекоглоу ҳар бир янги мавсумни фаолиятидаги энг яхшиси бўлиши учун бошлашини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Ал-НассрКриштиано РоналдоАнге ПостекоглоуСаудия Pro-ЛигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиБугун, 01:58Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Бугун, 01:18Мексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаМексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаБугун, 01:15Гари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинГари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинБугун, 00:50Эрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиЭрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиБугун, 00:31Гарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасГарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасБугун, 00:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди