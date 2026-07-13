Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичида Норвегия терма жамоасининг Англиядан мағлубиятга учраб, турнирни тарк этиши кўпчилик учун кутилмаган ҳол бўлди. Айниқса, жамоа етакчиси Эрлинг Холанд ўзининг одатий даражасидан анча паст ўйин намойиш этгани ва қўшимча бўлимларда захирага олингани катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Маълум бўлишича, ҳужумчининг бундай суст ҳаракатларига унинг соғлиғидаги муаммолар асосий сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Сити юлдузи Маямидаги баҳсда ўзининг одатий устунлигини кўрсата олмади. Ўйиндан олдин барча Гарри Кейн ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тўқнашувни кутган эди, бироқ норвегиялик форвард майдонда деярли кўринмади. Goal.com нашри хабарига кўра, Норвегия лагерида тарқалган вирусли касаллик Холанднинг жисмоний ҳолатига жиддий таъсир ўтказган. У ўйин давомида ўзининг портловчи тезлиги ва ҳаракатчанлигини намойиш эта олмади.
Соғлиқ билан боғлиқ муаммолар ва инсайдер маълумотлариАнглия Премер-лигасининг собиқ ҳужумчиси Тонй Каскарино талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Холанднинг ҳолати ҳақида инсайдерлик маълумотларини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, танаффус пайтида ҳужумчининг ўзини ёмон ҳис қилаётгани ҳақида хабар келган. Каскаринонинг таъкидлашича, Эрлинг Холанд худди Англия терма жамоаси аъзоси Деклан Рисе каби касалликдан азият чеккан ва бу унинг энергия даражасини пасайтириб юборган.
Статистик маълумотлар ҳам Холанднинг ўйини қовушмаганини тасдиқлайди. У Джон Стоунз ва Марк Гуеҳи каби ҳимоячиларга қарши курашларда қийналди. Норвегия 1:0 ҳисобида олдинда бораётган вақтда Александер Сорлот унга қулай пас бермаган бўлса-да, мутахассислар Холанднинг умумий мобиллиги пастлигига эътибор қаратишди. У майдонда одатдагидек агрессив ҳаракат қилмаслиги унинг толиқиб қолганидан далолат берган.
Мураббийнинг қарори ва турнир якунлариНорвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен ўйиндан сўнг ўзининг асосий юлдузини захирага олиш қарорини изоҳлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Холанд жисмоний жиҳатдан бутунлай чарчаган эди ва уни ҳатто 10 дақиқа олдинроқ алмаштириш керак бўлган. Солбаккен ҳужумчининг турнир давомида бор кучини сарфлаганини ва иккинчи бўлимда оёғидан жароҳат олгани ҳам ҳолатни оғирлаштирганини таъкидлади.
Шунга қарамай, Эрлинг Холанд ушбу Жаҳон чемпионатини юқори даражада ўтказди деб айтиш мумкин. У бешта учрашувда рақиблар дарвозасига 7 та гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг чорак финалга қадар етиб келишида энг катта ҳисса қўшган футболчига айланди. Мағлубиятга қарамай, норвегиялик ҳужумчи турнирнинг энг ёрқин юлдузларидан бири бўлиб қолди.
Ушбу мағлубият Норвегия учун оғриқли бўлса-да, жамоанинг ёш ва истиқболли таркиби келажакда катта ғалабаларга қодирлигини кўрсатди. Холанд энди ўз клуби Манчестер Сити сафига қайтиб, тикланиш жараёнини ўтайди. Унинг соғлиғи ва жисмоний ҳолати клубнинг келгуси мавсумдаги мақсадлари учун ҳам ўта муҳим ҳисобланади.
…