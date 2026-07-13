Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?

·0·Спорт
Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичида Норвегия терма жамоасининг Англиядан мағлубиятга учраб, турнирни тарк этиши кўпчилик учун кутилмаган ҳол бўлди. Айниқса, жамоа етакчиси Эрлинг Холанд ўзининг одатий даражасидан анча паст ўйин намойиш этгани ва қўшимча бўлимларда захирага олингани катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Маълум бўлишича, ҳужумчининг бундай суст ҳаракатларига унинг соғлиғидаги муаммолар асосий сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Сити юлдузи Маямидаги баҳсда ўзининг одатий устунлигини кўрсата олмади. Ўйиндан олдин барча Гарри Кейн ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тўқнашувни кутган эди, бироқ норвегиялик форвард майдонда деярли кўринмади. Goal.com нашри хабарига кўра, Норвегия лагерида тарқалган вирусли касаллик Холанднинг жисмоний ҳолатига жиддий таъсир ўтказган. У ўйин давомида ўзининг портловчи тезлиги ва ҳаракатчанлигини намойиш эта олмади.

Соғлиқ билан боғлиқ муаммолар ва инсайдер маълумотлари

Англия Премер-лигасининг собиқ ҳужумчиси Тонй Каскарино талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Холанднинг ҳолати ҳақида инсайдерлик маълумотларини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, танаффус пайтида ҳужумчининг ўзини ёмон ҳис қилаётгани ҳақида хабар келган. Каскаринонинг таъкидлашича, Эрлинг Холанд худди Англия терма жамоаси аъзоси Деклан Рисе каби касалликдан азият чеккан ва бу унинг энергия даражасини пасайтириб юборган.

Статистик маълумотлар ҳам Холанднинг ўйини қовушмаганини тасдиқлайди. У Джон Стоунз ва Марк Гуеҳи каби ҳимоячиларга қарши курашларда қийналди. Норвегия 1:0 ҳисобида олдинда бораётган вақтда Александер Сорлот унга қулай пас бермаган бўлса-да, мутахассислар Холанднинг умумий мобиллиги пастлигига эътибор қаратишди. У майдонда одатдагидек агрессив ҳаракат қилмаслиги унинг толиқиб қолганидан далолат берган.

Мураббийнинг қарори ва турнир якунлари

Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен ўйиндан сўнг ўзининг асосий юлдузини захирага олиш қарорини изоҳлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Холанд жисмоний жиҳатдан бутунлай чарчаган эди ва уни ҳатто 10 дақиқа олдинроқ алмаштириш керак бўлган. Солбаккен ҳужумчининг турнир давомида бор кучини сарфлаганини ва иккинчи бўлимда оёғидан жароҳат олгани ҳам ҳолатни оғирлаштирганини таъкидлади.

Шунга қарамай, Эрлинг Холанд ушбу Жаҳон чемпионатини юқори даражада ўтказди деб айтиш мумкин. У бешта учрашувда рақиблар дарвозасига 7 та гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг чорак финалга қадар етиб келишида энг катта ҳисса қўшган футболчига айланди. Мағлубиятга қарамай, норвегиялик ҳужумчи турнирнинг энг ёрқин юлдузларидан бири бўлиб қолди.

Ушбу мағлубият Норвегия учун оғриқли бўлса-да, жамоанинг ёш ва истиқболли таркиби келажакда катта ғалабаларга қодирлигини кўрсатди. Холанд энди ўз клуби Манчестер Сити сафига қайтиб, тикланиш жараёнини ўтайди. Унинг соғлиғи ва жисмоний ҳолати клубнинг келгуси мавсумдаги мақсадлари учун ҳам ўта муҳим ҳисобланади.

Эрлинг ХоландНорвегияЖаҳон ЧемпионатиМанчестер СитйФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаМексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаБугун, 01:15Гари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинГари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинБугун, 00:50Эрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиЭрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиБугун, 00:31Гарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасГарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасБугун, 00:16Александер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ бердиАлександер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ бердиКеча, 23:18ЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиКеча, 23:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди