«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш берди

·0·Спорт
«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш берди

UFC собиқ чемпиони Конор Макгрегор Макс Ҳоллоуэйга қарши жанг олдидан одатдагидек кескин баёнот билан чиқди. Ирландиялик жангчи рақибини ишончли тарзда мағлуб этишини айтиб, бўлажак тўқнашув олдидан босимни янада оширди.

Макгрегорнинг фикрича, унинг эски рақиблари орасида энди фақат Ҳоллоуэй қолган ва навбатдаги жангда у ҳам енгилади.

Макгрегор жанг учун аниқ башорат берди

Конор Макгрегор бўлажак баҳс натижаси ҳақида сўралганда, жавобни қисқа ва кескин тарзда берди.

«Башоратчи Макнинг тахминими? Йўқ қилиш. Мен Максни шунчаки йўқ қиламан. Қолган барча рақибларим аллақачон сафдан чиққан. Энди фақат Макс қолди ва якшанба куни у ҳам бутунлай мағлуб этилади», деди Макгрегор.

Бу сўзлар икки жангчи ўртасидаги тўқнашувга бўлган қизиқишни янада оширди.

Икки юлдуз яна октагонда тўқнашади

Макгрегор ва Ҳоллоуэй ўртасидаги жанг 12 июль куни АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида ўтказиладиган UFC 329 турнири доирасида ташкил этилади.

Ҳар икки спортчи ҳам UFC тарихида ўз ўрнига эга. Макгрегор собиқ икки вазн чемпиони сифатида танилган бўлса, Ҳоллоуэй узоқ йиллар ярим енгил вазн дивизионининг энг хавфли жангчиларидан бири бўлиб келган.

Конор ўзини тарихдаги энг буюклардан бири деб атаганди

Аввалроқ Макгрегор ўзини Брюс Лидан кейин тарихдаги энг буюк ярим енгил вазн жангчиси деб атаган эди.

Энди ирландиялик жангчи бу даъвосини октагонда исботлашга ҳаракат қилади. Аммо Ҳоллоуэйнинг чидамлилиги ва юқори суръатда жанг олиб бориш қобилияти Конор учун осон синов бўлмаслиги аниқ.

Асосий савол — қайси Макгрегор октагонга чиқади?

Макгрегорнинг кескин гаплари UFC мухлислари учун янгилик эмас. Бироқ бу сафар барча эътибор унинг реал жисмоний ҳолати ва узоқ танаффусдан кейинги формасига қаратилади.

12 июль куни Конорнинг сўзлари амалда тасдиқланадими ёки Макс Ҳоллоуэй яна бир катта сенсация яратадими — буни октагон кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақида«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақидаБугун, 11:39Гол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиГол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиБугун, 11:37Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»Бугун, 11:3528 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтди28 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтдиБугун, 11:33Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:03Испания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайдиИспания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайдиБугун, 02:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди