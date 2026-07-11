«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш берди
UFC собиқ чемпиони Конор Макгрегор Макс Ҳоллоуэйга қарши жанг олдидан одатдагидек кескин баёнот билан чиқди. Ирландиялик жангчи рақибини ишончли тарзда мағлуб этишини айтиб, бўлажак тўқнашув олдидан босимни янада оширди.
Макгрегорнинг фикрича, унинг эски рақиблари орасида энди фақат Ҳоллоуэй қолган ва навбатдаги жангда у ҳам енгилади.
Макгрегор жанг учун аниқ башорат берди
Конор Макгрегор бўлажак баҳс натижаси ҳақида сўралганда, жавобни қисқа ва кескин тарзда берди.
«Башоратчи Макнинг тахминими? Йўқ қилиш. Мен Максни шунчаки йўқ қиламан. Қолган барча рақибларим аллақачон сафдан чиққан. Энди фақат Макс қолди ва якшанба куни у ҳам бутунлай мағлуб этилади», деди Макгрегор.
Бу сўзлар икки жангчи ўртасидаги тўқнашувга бўлган қизиқишни янада оширди.
Икки юлдуз яна октагонда тўқнашади
Макгрегор ва Ҳоллоуэй ўртасидаги жанг 12 июль куни АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида ўтказиладиган UFC 329 турнири доирасида ташкил этилади.
Ҳар икки спортчи ҳам UFC тарихида ўз ўрнига эга. Макгрегор собиқ икки вазн чемпиони сифатида танилган бўлса, Ҳоллоуэй узоқ йиллар ярим енгил вазн дивизионининг энг хавфли жангчиларидан бири бўлиб келган.
Конор ўзини тарихдаги энг буюклардан бири деб атаганди
Аввалроқ Макгрегор ўзини Брюс Лидан кейин тарихдаги энг буюк ярим енгил вазн жангчиси деб атаган эди.
Энди ирландиялик жангчи бу даъвосини октагонда исботлашга ҳаракат қилади. Аммо Ҳоллоуэйнинг чидамлилиги ва юқори суръатда жанг олиб бориш қобилияти Конор учун осон синов бўлмаслиги аниқ.
Асосий савол — қайси Макгрегор октагонга чиқади?
Макгрегорнинг кескин гаплари UFC мухлислари учун янгилик эмас. Бироқ бу сафар барча эътибор унинг реал жисмоний ҳолати ва узоқ танаффусдан кейинги формасига қаратилади.
12 июль куни Конорнинг сўзлари амалда тасдиқланадими ёки Макс Ҳоллоуэй яна бир катта сенсация яратадими — буни октагон кўрсатади.
…