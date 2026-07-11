Майамида катта шахмат дуэли: Ўзбекистон АҚШ юлдузларига қарши ўйнайди
Жорий йилнинг 27–28 июль кунлари Майами шаҳрида шахмат олами мухлислари учун катта баҳс бўлиб ўтади. Ўзбекистон ва АҚШ миллий терма жамоалари рапид ҳамда блиц форматларида ўзаро куч синашади.
Таркибларга назар ташланса, икки томонда ҳам жаҳоннинг энг кучли гроссмейстерлари жамланган. Шу боис ушбу ўртоқлик учрашуви оддий назорат баҳсидан кўра анча жиддий тўқнашувга айланиши кутилмоқда.
АҚШ термаси юлдузли таркиб билан қатнашади
Мезбонлар сафида шахмат оламининг таниқли номлари майдонга тушади.
АҚШ терма жамоаси таркиби:
Левон Аронян — 2724;
Уэсли Со — 2765;
Фабиано Каруана — 2792;
Ҳикару Накамура — 2792;
Леиниер Домингес — 2732, захира.
Айниқса, Каруана ва Накамуранинг иштирок этиши баҳсга бўлган қизиқишни янада оширади.
Ўзбекистон ҳам энг кучлиларини олиб боради
Ўзбекистон терма жамоаси ҳам Майамида асосий гроссмейстерлари билан қатнашади.
Таркиб:
Жавоҳир Синдаров — 2777;
Нодирбек Абдусатторов — 2766;
Нодирбек Ёқуббоев — 2685;
Шамсиддин Воҳидов — 2655;
Мухиддин Мадаминов — 2611, захира.
Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов рейтинг бўйича АҚШнинг етакчи шахматчиларига жуда яқин турибди. Бу эса партияларда кескин ва тенг кураш бўлишидан дарак беради.
Рапид ва блицда ким устун келади?
Учрашув рапид ва блиц форматларида ўтказилади. Бу форматларда тез фикрлаш, вақтни тўғри тақсимлаш ва босим остида аниқ қарор қабул қилиш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
АҚШ таркибида Накамура ва Со каби тезкор шахмат бўйича катта тажрибага эга ўйинчилар бор. Ўзбекистон томонида эса Абдусатторов ва Синдаров сўнгги йилларда энг кучли ёш гроссмейстерлар қаторида тилга олинмоқда.
Майамидаги баҳс қачон бўлади?
Ўзбекистон ва АҚШ терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 27–28 июль кунлари Майами шаҳрида ўтказилади.
Энди асосий интрига битта: Ўзбекистоннинг ёш ва шиддатли жамоаси АҚШнинг тажрибали юлдузларига қарши қандай натижа кўрсатади?
…