Майамида катта шахмат дуэли: Ўзбекистон АҚШ юлдузларига қарши ўйнайди

·0·Спорт
Майамида катта шахмат дуэли: Ўзбекистон АҚШ юлдузларига қарши ўйнайди

Жорий йилнинг 27–28 июль кунлари Майами шаҳрида шахмат олами мухлислари учун катта баҳс бўлиб ўтади. Ўзбекистон ва АҚШ миллий терма жамоалари рапид ҳамда блиц форматларида ўзаро куч синашади.

Таркибларга назар ташланса, икки томонда ҳам жаҳоннинг энг кучли гроссмейстерлари жамланган. Шу боис ушбу ўртоқлик учрашуви оддий назорат баҳсидан кўра анча жиддий тўқнашувга айланиши кутилмоқда.

АҚШ термаси юлдузли таркиб билан қатнашади

Мезбонлар сафида шахмат оламининг таниқли номлари майдонга тушади.

АҚШ терма жамоаси таркиби:

  • Левон Аронян — 2724;

  • Уэсли Со — 2765;

  • Фабиано Каруана — 2792;

  • Ҳикару Накамура — 2792;

  • Леиниер Домингес — 2732, захира.

Айниқса, Каруана ва Накамуранинг иштирок этиши баҳсга бўлган қизиқишни янада оширади.

Ўзбекистон ҳам энг кучлиларини олиб боради

Ўзбекистон терма жамоаси ҳам Майамида асосий гроссмейстерлари билан қатнашади.

Таркиб:

  • Жавоҳир Синдаров — 2777;

  • Нодирбек Абдусатторов — 2766;

  • Нодирбек Ёқуббоев — 2685;

  • Шамсиддин Воҳидов — 2655;

  • Мухиддин Мадаминов — 2611, захира.

Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов рейтинг бўйича АҚШнинг етакчи шахматчиларига жуда яқин турибди. Бу эса партияларда кескин ва тенг кураш бўлишидан дарак беради.

Рапид ва блицда ким устун келади?

Учрашув рапид ва блиц форматларида ўтказилади. Бу форматларда тез фикрлаш, вақтни тўғри тақсимлаш ва босим остида аниқ қарор қабул қилиш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

АҚШ таркибида Накамура ва Со каби тезкор шахмат бўйича катта тажрибага эга ўйинчилар бор. Ўзбекистон томонида эса Абдусатторов ва Синдаров сўнгги йилларда энг кучли ёш гроссмейстерлар қаторида тилга олинмоқда.

Майамидаги баҳс қачон бўлади?

Ўзбекистон ва АҚШ терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 27–28 июль кунлари Майами шаҳрида ўтказилади.

Энди асосий интрига битта: Ўзбекистоннинг ёш ва шиддатли жамоаси АҚШнинг тажрибали юлдузларига қарши қандай натижа кўрсатади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Разамбек Жамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкалик рақибини мағлуб этдиРазамбек Жамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкалик рақибини мағлуб этдиКеча, 23:38Хаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтдиХаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтдиКеча, 23:131285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолат1285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолатКеча, 22:27Чинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиЧинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиКеча, 22:1925 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилди25 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилдиКеча, 22:02Гарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиГарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиКеча, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди