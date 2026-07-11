Тошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилинди
Тошкент шаҳрида ўтказилган тезкор-профилактик тадбирлар доирасида гиёҳванд моддаларни яширин жойларга қолдириб кетувчи («закладчик») шахслар фаолиятига чек қўйилди. Пойтахт ИИББ масъуллари томонидан ўтказилган махсус тадбирлар давомида бир нечта фуқаро ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Zamin.uz ҳодиса тафсилотларини тақдим этади.
Ийк-ота маҳалласидаги шубҳали вазият
Бектемир туманининг Ийк-ота маҳалласи ҳудудида хизмат олиб бораётган патруль-пост хизмати ходимлари икки нафар фуқаронинг хатти-ҳаракатларидан шубҳаланиб, уларни текширишган.
Холислар иштирокида ўтказилган шахсий кўрик давомида уларнинг ёнидан гиёҳванд модда қадоқланган сотувга тайёр 43 дона пакетча чиқди.
Тезкор тадбирнинг давоми ва навбатдаги ҳибс
Махсус тадбирлар давомида туман ИИБ тезкор ходимлари томонидан қидирув ва суриштирув ишлари давом эттирилди.
Натижада ушбу жиноий занжирга алоқадор бўлган яна бир шахс қўлга олинди.
Унинг ёнида гиёҳванд модда қадоқланган 15 дона пакетча борлиги аниқланиб, ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур аниқланган ҳолатлар юзасидан тегишли тартибда жиноят иши қўзғатилди. Қонунбузарликни содир этишда гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…