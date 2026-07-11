Тошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилинди

·0·Жамият
Тошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилинди

Тошкент шаҳрида ўтказилган тезкор-профилактик тадбирлар доирасида гиёҳванд моддаларни яширин жойларга қолдириб кетувчи («закладчик») шахслар фаолиятига чек қўйилди. Пойтахт ИИББ масъуллари томонидан ўтказилган махсус тадбирлар давомида бир нечта фуқаро ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Zamin.uz ҳодиса тафсилотларини тақдим этади.

Ийк-ота маҳалласидаги шубҳали вазият

Бектемир туманининг Ийк-ота маҳалласи ҳудудида хизмат олиб бораётган патруль-пост хизмати ходимлари икки нафар фуқаронинг хатти-ҳаракатларидан шубҳаланиб, уларни текширишган.

  • Холислар иштирокида ўтказилган шахсий кўрик давомида уларнинг ёнидан гиёҳванд модда қадоқланган сотувга тайёр 43 дона пакетча чиқди.

Тезкор тадбирнинг давоми ва навбатдаги ҳибс

Махсус тадбирлар давомида туман ИИБ тезкор ходимлари томонидан қидирув ва суриштирув ишлари давом эттирилди.

  • Натижада ушбу жиноий занжирга алоқадор бўлган яна бир шахс қўлга олинди.

  • Унинг ёнида гиёҳванд модда қадоқланган 15 дона пакетча борлиги аниқланиб, ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур аниқланган ҳолатлар юзасидан тегишли тартибда жиноят иши қўзғатилди. Қонунбузарликни содир этишда гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаЎзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаКеча, 19:495 000 АҚШ доллари — фарзандлар таъминоти учун5 000 АҚШ доллари — фарзандлар таъминоти учунКеча, 19:36Қамчиқдаги ЙТҲдан сўнг Lacetti тўлиқ ёниб кетдиҚамчиқдаги ЙТҲдан сўнг Lacetti тўлиқ ёниб кетдиКеча, 19:31Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?Кеча, 19:28Бу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилдиБу йил имтиҳондан озод этилган абитуриентлар бўйича янги рекорд ўрнатилдиКеча, 19:16«Қамчиқ» довонида фавқулодда ҳодиса: Тўсиққа урилган «Ласетти» ёниб кетди«Қамчиқ» довонида фавқулодда ҳодиса: Тўсиққа урилган «Ласетти» ёниб кетдиКеча, 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди