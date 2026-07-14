NASA ва Роскосмос ҳамкорлиги: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро коинот станциясига йўл олмоқда

·0·Техно
NASA ва Роскосмос ҳамкорлиги: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро коинот станциясига йўл олмоқда

Коинот тадқиқотлари соҳасида халқаро ҳамкорлик янги босқичга чиқмоқда. NASA агентлиги 14-июль куни Бойқўнғир космодромидан учирилиши режалаштирилган “Soyuz MS-29” бошқариладиган космик кемасининг парвозини жонли эфирда намойиш этишини эълон қилди. Ушбу миссия нафақат илмий аҳамияти, балки АҚШ ва Россия ўртасидаги коинот дастурлари доирасидаги барқарор алоқаларни намойиш этиши билан ҳам диққатга сазовордир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги миссия таркибида NASA астронавти Анил Менон илк бор коинотга йўл олади. У орбитада Халқаро коинот станциясининг (ХКС) 74 ва 75-экспедициялари таркибига қўшилади. Меноннинг коинотдаги фаолияти кенг кўламли илмий дастурни ўз ичига олган бўлиб, унда асосан вазнсизлик шароитининг инсон саломатлигига таъсири ва янги технологияларни синовдан ўтказишга эътибор қаратилади.

Тайёргарлик жараёни ва ўзига хос жиҳатлар

NASA томонидан тақдим этилган сўнгги фотосуратларда “Soyuz-2.1a” ракета-ташувчисининг старт майдончасига олиб чиқилиши ва ўрнатилиши жараёнлари акс этган. Қизиғи шундаки, ракетанинг ён томонида миссияга бағишланган болалар чизган суратларни кўриш мумкин. Бу анъана коинот парвозларига бўлган ижтимоий қизиқишни ошириш ва ёш авлодни илм-фанга жалб қилиш мақсадини кўзлайди.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу парвозни кузатиш учун NASA раҳбари Жаред Исаакман сўнгги саккиз йил ичида илк бор Бойқўнғир космодромига ташриф буюрди. Бу юқори даражадаги ташриф икки давлат ўртасидаги коинот соҳасидаги дипломатик ва техник алоқалар ҳали ҳам юқори даражада эканлигидан далолат беради.

ХКСнинг келажаги ва музокаралар

Миссия доирасида фақат техник ишлар билан чекланиб қолинмайди. Роскосмос раҳбари Дмитрий Бакановнинг сўзларига кўра, парвоз вақтида NASA ва Роскосмос раҳбарлари ўртасида Халқаро коинот станциясининг келажакдаги тақдири бўйича муҳим музокаралар ўтказилиши режалаштирилган. Томонлар станциядан фойдаланиш муддатини узайтириш ва ҳамкорликдаги янги лойиҳаларни муҳокама қиладилар.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу воқеа қизиқарли, чунки Бойқўнғир космодроми минтақамизга яқин жойлашган ва бу ердан амалга ошириладиган парвозлар Марказий Осиё осмонида ҳам кўпинча ёрқин из қолдиради. NASA вакиллари “Soyuz MS-29” миссияси икки томонлама ҳамкорликнинг муваффақиятли намунаси бўлиб қолишини алоҳида таъкидламоқда.

Ҳозирда барча тизимлар парвозга шай ҳолатга келтирилган. Мутахассислар старт олдидан барча хавфсизлик чораларини қайта текширувдан ўтказмоқдалар. Коинот кемасининг ХКС билан туташуви ва экипажнинг станцияга ўтиши ҳам тўғридан-тўғри трансляциялар орқали дунё жамоатчилигига кўрсатиб борилади.

NASAРоскосмосSoyuz MS-29ХКСБойқўнғир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

DeepSeek асосчиси дунёнинг энг бой сунъий интеллект яратувчисига айландиDeepSeek асосчиси дунёнинг энг бой сунъий интеллект яратувчисига айландиБугун, 17:58Илон Маскнинг Grok 4.5 модели мураккаб вазифалар бўйича жаҳон рейтингида пешқадам бўлдиИлон Маскнинг Grok 4.5 модели мураккаб вазифалар бўйича жаҳон рейтингида пешқадам бўлдиБугун, 17:26Дунёдаги илк қуёш энергиясида юрувчи поезд сайёҳларни ҳайратга солмоқдаДунёдаги илк қуёш энергиясида юрувчи поезд сайёҳларни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:11Россияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учрадиРоссияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учрадиБугун, 16:54Сунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаСунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаБугун, 16:28Huawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиHuawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди