NASA ва Роскосмос ҳамкорлиги: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро коинот станциясига йўл олмоқда
Коинот тадқиқотлари соҳасида халқаро ҳамкорлик янги босқичга чиқмоқда. NASA агентлиги 14-июль куни Бойқўнғир космодромидан учирилиши режалаштирилган “Soyuz MS-29” бошқариладиган космик кемасининг парвозини жонли эфирда намойиш этишини эълон қилди. Ушбу миссия нафақат илмий аҳамияти, балки АҚШ ва Россия ўртасидаги коинот дастурлари доирасидаги барқарор алоқаларни намойиш этиши билан ҳам диққатга сазовордир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги миссия таркибида NASA астронавти Анил Менон илк бор коинотга йўл олади. У орбитада Халқаро коинот станциясининг (ХКС) 74 ва 75-экспедициялари таркибига қўшилади. Меноннинг коинотдаги фаолияти кенг кўламли илмий дастурни ўз ичига олган бўлиб, унда асосан вазнсизлик шароитининг инсон саломатлигига таъсири ва янги технологияларни синовдан ўтказишга эътибор қаратилади.
Тайёргарлик жараёни ва ўзига хос жиҳатларNASA томонидан тақдим этилган сўнгги фотосуратларда “Soyuz-2.1a” ракета-ташувчисининг старт майдончасига олиб чиқилиши ва ўрнатилиши жараёнлари акс этган. Қизиғи шундаки, ракетанинг ён томонида миссияга бағишланган болалар чизган суратларни кўриш мумкин. Бу анъана коинот парвозларига бўлган ижтимоий қизиқишни ошириш ва ёш авлодни илм-фанга жалб қилиш мақсадини кўзлайди.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу парвозни кузатиш учун NASA раҳбари Жаред Исаакман сўнгги саккиз йил ичида илк бор Бойқўнғир космодромига ташриф буюрди. Бу юқори даражадаги ташриф икки давлат ўртасидаги коинот соҳасидаги дипломатик ва техник алоқалар ҳали ҳам юқори даражада эканлигидан далолат беради.
ХКСнинг келажаги ва музокараларМиссия доирасида фақат техник ишлар билан чекланиб қолинмайди. Роскосмос раҳбари Дмитрий Бакановнинг сўзларига кўра, парвоз вақтида NASA ва Роскосмос раҳбарлари ўртасида Халқаро коинот станциясининг келажакдаги тақдири бўйича муҳим музокаралар ўтказилиши режалаштирилган. Томонлар станциядан фойдаланиш муддатини узайтириш ва ҳамкорликдаги янги лойиҳаларни муҳокама қиладилар.
Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу воқеа қизиқарли, чунки Бойқўнғир космодроми минтақамизга яқин жойлашган ва бу ердан амалга ошириладиган парвозлар Марказий Осиё осмонида ҳам кўпинча ёрқин из қолдиради. NASA вакиллари “Soyuz MS-29” миссияси икки томонлама ҳамкорликнинг муваффақиятли намунаси бўлиб қолишини алоҳида таъкидламоқда.
Ҳозирда барча тизимлар парвозга шай ҳолатга келтирилган. Мутахассислар старт олдидан барча хавфсизлик чораларини қайта текширувдан ўтказмоқдалар. Коинот кемасининг ХКС билан туташуви ва экипажнинг станцияга ўтиши ҳам тўғридан-тўғри трансляциялар орқали дунё жамоатчилигига кўрсатиб борилади.
…