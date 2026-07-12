Лионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасида

·33·Спорт
Лионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасида

Жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилаётган Аргентина терма жамоаси 2026-йилги мундиалнинг чорак финалида Швейцарияга қарши ўта мураккаб баҳсни ўтказди. Лионель Скалони шогирдлари қўшимча бўлимларда 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, учрашувдан сўнг асосий эътибор майдондаги натижага эмас, балки жамоа сардори Лионель Месси ва учрашув ҳаками ўртасидаги кескин тўқнашувга қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг ҳал қилувчи паллаларида юзага келган асабий ҳолат Лионель Месси ва португалиялик FIFA рефериси Жоау Педро Пинҳеиро ўртасида очиқчасига зиддиятни келтириб чиқарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, баҳс давомида “Интер Миами” юлдузи ҳакамнинг хатти-ҳаракатларидан норози бўлиб, унга нисбатан қатъий талаблар қўйган. Ушбу ҳолат акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

“Менга ҳурмат билан гапиринг”: Зиддият сабаби

Можаро Швейцария терма жамоаси томонидан амалга оширилиши керак бўлган жарима зарбаси вақтида юзага келди. Лионель Месси жонли деворда турган пайтда, ҳакам Пинҳеиро футболчиларни тартибга солишда ўта агрессив оҳангда гапирган деб ҳисобланади. Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби бу ҳолатга жим қараб тура олмади ва ҳакамга юзланиб, ўз эътирозини билдирди.

Телетрансляция вақтида лаблардан ўқиш мутахассислари Лионель Месси ҳакамга айнан нима деганини аниқлашди. Аргентиналик ҳужумчи: “Менга тўғри гапиринг. Менга нисбатан ҳурматсизлик қилманг. Мен сизга ҳурмат билан мурожаат қилдим, сиз ҳам менга шундай жавоб қайтаринг”, дея ҳакамни тартибга чақирган. Бу ҳолат жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичидаги босим нақадар юқори эканлигини яна бир бор исботлади.

Жоау Педро Пинҳеиро халқаро майдонда катта тажрибага эга ҳакамлардан бири ҳисобланади. 38 ёшли рефери 2016-йилдан буён FIFA байроғи остида фаолият юритади ва Европанинг нуфузли мусобақаларида, жумладан Чемпионлар лигаси ва 2025-йилги UEFA Суперкубоги баҳсларида ишлаган. Бироқ, Лионель Месси каби афсонавий шахс билан юзага келган бундай тўқнашув португалиялик мутахассис учун ўзига хос синов бўлди.

Аргентина чемпионлик сари одимламоқда

Ўйиннинг ўзига тўхталадиган бўлсак, Аргентина терма жамоаси Швейцариянинг кучли қаршилигини енгиш учун бор кучини ишга солди. Хулиан Альварес ва Лаутаро Мартинез томонидан киритилган голлар “албиселесте”нинг ғалабасини таъминлади. Ушбу муваффақият аргентиналикларга 1962-йилги Бразилия терма жамоасидан кейин кетма-кет икки бор жаҳон чемпиони бўлган илк жамоага айланиш имкониятини сақлаб қолишга ёрдам берди.

Лионель Месси нафақат ўзининг маҳорати, балки майдондаги етакчилик хислатлари ва ҳакамлар билан мулоқотда ўз жамоаси манфаатларини ҳимоя қилиши билан ҳам диққат марказида қолмоқда. Унинг бу сафарги ҳаракати кўплаб мухлислар томонидан жамоавий руҳни кўтаришга қаратилган қадам сифатида баҳоланмоқда.

Эндиликда Аргентина терма жамоасини ярим финалда Англияга қарши ўта жиддий ва принципиал тўқнашув кутмоқда. Чоршанба куни бўлиб ўтадиган ушбу ўйин бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиши шубҳасиз. Лионель Месси ва унинг жамоадошлари финал йўлида яна бир бор ўзларининг энг яхши ўйинларини намойиш этишлари талаб этилади.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутболҲакам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиЖуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиБугун, 15:57Эрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиЭрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиБугун, 15:31Томас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритдиТомас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритдиБугун, 15:18Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиМакгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиБугун, 14:44Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Бугун, 14:23Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Бугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди