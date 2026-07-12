Лионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасида
Жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилаётган Аргентина терма жамоаси 2026-йилги мундиалнинг чорак финалида Швейцарияга қарши ўта мураккаб баҳсни ўтказди. Лионель Скалони шогирдлари қўшимча бўлимларда 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, учрашувдан сўнг асосий эътибор майдондаги натижага эмас, балки жамоа сардори Лионель Месси ва учрашув ҳаками ўртасидаги кескин тўқнашувга қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг ҳал қилувчи паллаларида юзага келган асабий ҳолат Лионель Месси ва португалиялик FIFA рефериси Жоау Педро Пинҳеиро ўртасида очиқчасига зиддиятни келтириб чиқарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, баҳс давомида “Интер Миами” юлдузи ҳакамнинг хатти-ҳаракатларидан норози бўлиб, унга нисбатан қатъий талаблар қўйган. Ушбу ҳолат акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
“Менга ҳурмат билан гапиринг”: Зиддият сабабиМожаро Швейцария терма жамоаси томонидан амалга оширилиши керак бўлган жарима зарбаси вақтида юзага келди. Лионель Месси жонли деворда турган пайтда, ҳакам Пинҳеиро футболчиларни тартибга солишда ўта агрессив оҳангда гапирган деб ҳисобланади. Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби бу ҳолатга жим қараб тура олмади ва ҳакамга юзланиб, ўз эътирозини билдирди.
Телетрансляция вақтида лаблардан ўқиш мутахассислари Лионель Месси ҳакамга айнан нима деганини аниқлашди. Аргентиналик ҳужумчи: “Менга тўғри гапиринг. Менга нисбатан ҳурматсизлик қилманг. Мен сизга ҳурмат билан мурожаат қилдим, сиз ҳам менга шундай жавоб қайтаринг”, дея ҳакамни тартибга чақирган. Бу ҳолат жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичидаги босим нақадар юқори эканлигини яна бир бор исботлади.
Жоау Педро Пинҳеиро халқаро майдонда катта тажрибага эга ҳакамлардан бири ҳисобланади. 38 ёшли рефери 2016-йилдан буён FIFA байроғи остида фаолият юритади ва Европанинг нуфузли мусобақаларида, жумладан Чемпионлар лигаси ва 2025-йилги UEFA Суперкубоги баҳсларида ишлаган. Бироқ, Лионель Месси каби афсонавий шахс билан юзага келган бундай тўқнашув португалиялик мутахассис учун ўзига хос синов бўлди.
Аргентина чемпионлик сари одимламоқдаЎйиннинг ўзига тўхталадиган бўлсак, Аргентина терма жамоаси Швейцариянинг кучли қаршилигини енгиш учун бор кучини ишга солди. Хулиан Альварес ва Лаутаро Мартинез томонидан киритилган голлар “албиселесте”нинг ғалабасини таъминлади. Ушбу муваффақият аргентиналикларга 1962-йилги Бразилия терма жамоасидан кейин кетма-кет икки бор жаҳон чемпиони бўлган илк жамоага айланиш имкониятини сақлаб қолишга ёрдам берди.
Лионель Месси нафақат ўзининг маҳорати, балки майдондаги етакчилик хислатлари ва ҳакамлар билан мулоқотда ўз жамоаси манфаатларини ҳимоя қилиши билан ҳам диққат марказида қолмоқда. Унинг бу сафарги ҳаракати кўплаб мухлислар томонидан жамоавий руҳни кўтаришга қаратилган қадам сифатида баҳоланмоқда.
Эндиликда Аргентина терма жамоасини ярим финалда Англияга қарши ўта жиддий ва принципиал тўқнашув кутмоқда. Чоршанба куни бўлиб ўтадиган ушбу ўйин бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиши шубҳасиз. Лионель Месси ва унинг жамоадошлари финал йўлида яна бир бор ўзларининг энг яхши ўйинларини намойиш этишлари талаб этилади.
…