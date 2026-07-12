Эрлинг Холанд нега майдонни тарк этди? Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлари
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичидан ўрин олган Норвегия ва Англия терма жамоалари ўртасидаги учрашув футбол олами учун кутилмаган воқеликларга бой бўлди. Миамида бўлиб ўтган баҳсда Норвегия мағлубиятга учраб, турнирни тарк этган бўлса-да, асосий эътибор жамоа етакчиси Эрлинг Холанднинг ўйин тугашига оз қолганида захирага олинганига қаратилди. Дунёнинг энг хавфли ҳужумчиси ҳисобланган Манчестер Сити юлдузининг майдондан чиқиб кетиши кўплаб саволларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг қўшимча бўлимларида, Норвегия ҳисобни тенглаштириш учун бор кучи билан ҳужум қилаётган бир пайтда, бош мураббий Стале Солбаккен Эрлинг Холандни захирага олди. Бу қарор нафақат мухлисларни, балки экспертларни ҳам ҳайратда қолдирди, чунки айнан Холанд исталган дақиқада ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, мураббий ушбу шов-шувли қарорига ўйиндан сўнг аниқлик киритган.
Чарчоқ ва жароҳат омилиСолбаккеннинг таъкидлашича, Эрлинг Холандни майдондан олиш тактик қарор эмас, балки мажбурият бўлган. Мураббийнинг сўзларига кўра, ҳужумчи жисмонан ўйинни давом эттиришга қодир бўлмаган. "Уни алмаштириш қийин қарор эмас эди, чунки у бутунлай чарчаб бўлганди. Балки уни 10 дақиқа олдинроқ алмаштиришим керак бўлгандир", — дея тушунтирди Норвегия устози. Маълум бўлишича, Холанд нафақат чарчоқ, балки иккинчи бўлимда олган кичик жароҳати (оёқ мушаги лат ейиши) туфайли ҳам оқсаган.
Турнир давомида Эрлинг Холанд ўзининг юксак маҳоратини яна бир бор исботлади. У бешта ўйинда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 7 маротаба ишғол қилишга эришди. Солбаккен ўз шогирдини ҳимоя қилар экан, у турнир давомида бор кучини сарфлаганини ва Норвегия терма жамоасининг муваффақиятига улкан ҳисса қўшганини алоҳида қайд этди. Мағлубиятга қарамай, Холанд Шимолий Америкадаги ушбу чемпионатнинг энг ёрқин юлдузларидан бири сифатида ёдда қоладиган бўлди.
Англиянинг иродали ғалабасиЎйиннинг ўзига тўхталадиган бўлсак, Норвегия Андреас Счжелдерупнинг 36-дақиқадаги голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ Англия терма жамоаси таслим бўлмади. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем яна бир бор қаҳрамонлик кўрсатиб, танаффусга қадар ҳисобни тенглаштирди. Қўшимча бўлимларнинг учинчи дақиқасида эса айнан Беллингэм ғалаба голини киритиб, Томас Тухел шогирдларини ярим финалга олиб чиқди.
Эрлинг Холанднинг ўрнига майдонга тушган Жорген Странд Ларсен Манчестер Сити ҳужумчисининг ўрнини боса олмади. Норвегия сўнгги дақиқаларда босимни оширган бўлса-да, таркибда асосий тўпурарнинг йўқлиги сезилиб қолди. Англия ҳимоячилари Холанд майдонни тарк этгач, анча эркинроқ ҳаракат қила бошладилар ва ғалабани сақлаб қолишди. Шу тариқа, Англия ўз тарихида тўртинчи бор Жаҳон чемпионати ярим финалига йўл олди.
Ушбу мағлубият Норвегия учун оғриқли бўлса-да, жамоанинг турнирдаги иштироки ижобий баҳоланмоқда. Эрлинг Холанд эса ўзининг феноменал натижалари билан жаҳоннинг энг яхши тўпурари эканлигини яна бир бор тасдиқлади. Эндиликда барча эътибор Англия терма жамоасининг ярим финалдаги навбатдаги рақибига ва Томас Тухел бошчилигидаги жамоанинг чемпионлик сари юришига қаратилади.
…