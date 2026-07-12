Эрлинг Холанд нега майдонни тарк этди? Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлари

·49·Спорт
Эрлинг Холанд нега майдонни тарк этди? Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлари

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичидан ўрин олган Норвегия ва Англия терма жамоалари ўртасидаги учрашув футбол олами учун кутилмаган воқеликларга бой бўлди. Миамида бўлиб ўтган баҳсда Норвегия мағлубиятга учраб, турнирни тарк этган бўлса-да, асосий эътибор жамоа етакчиси Эрлинг Холанднинг ўйин тугашига оз қолганида захирага олинганига қаратилди. Дунёнинг энг хавфли ҳужумчиси ҳисобланган Манчестер Сити юлдузининг майдондан чиқиб кетиши кўплаб саволларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг қўшимча бўлимларида, Норвегия ҳисобни тенглаштириш учун бор кучи билан ҳужум қилаётган бир пайтда, бош мураббий Стале Солбаккен Эрлинг Холандни захирага олди. Бу қарор нафақат мухлисларни, балки экспертларни ҳам ҳайратда қолдирди, чунки айнан Холанд исталган дақиқада ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, мураббий ушбу шов-шувли қарорига ўйиндан сўнг аниқлик киритган.

Чарчоқ ва жароҳат омили

Солбаккеннинг таъкидлашича, Эрлинг Холандни майдондан олиш тактик қарор эмас, балки мажбурият бўлган. Мураббийнинг сўзларига кўра, ҳужумчи жисмонан ўйинни давом эттиришга қодир бўлмаган. "Уни алмаштириш қийин қарор эмас эди, чунки у бутунлай чарчаб бўлганди. Балки уни 10 дақиқа олдинроқ алмаштиришим керак бўлгандир", — дея тушунтирди Норвегия устози. Маълум бўлишича, Холанд нафақат чарчоқ, балки иккинчи бўлимда олган кичик жароҳати (оёқ мушаги лат ейиши) туфайли ҳам оқсаган.

Турнир давомида Эрлинг Холанд ўзининг юксак маҳоратини яна бир бор исботлади. У бешта ўйинда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 7 маротаба ишғол қилишга эришди. Солбаккен ўз шогирдини ҳимоя қилар экан, у турнир давомида бор кучини сарфлаганини ва Норвегия терма жамоасининг муваффақиятига улкан ҳисса қўшганини алоҳида қайд этди. Мағлубиятга қарамай, Холанд Шимолий Америкадаги ушбу чемпионатнинг энг ёрқин юлдузларидан бири сифатида ёдда қоладиган бўлди.

Англиянинг иродали ғалабаси

Ўйиннинг ўзига тўхталадиган бўлсак, Норвегия Андреас Счжелдерупнинг 36-дақиқадаги голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ Англия терма жамоаси таслим бўлмади. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем яна бир бор қаҳрамонлик кўрсатиб, танаффусга қадар ҳисобни тенглаштирди. Қўшимча бўлимларнинг учинчи дақиқасида эса айнан Беллингэм ғалаба голини киритиб, Томас Тухел шогирдларини ярим финалга олиб чиқди.

Эрлинг Холанднинг ўрнига майдонга тушган Жорген Странд Ларсен Манчестер Сити ҳужумчисининг ўрнини боса олмади. Норвегия сўнгги дақиқаларда босимни оширган бўлса-да, таркибда асосий тўпурарнинг йўқлиги сезилиб қолди. Англия ҳимоячилари Холанд майдонни тарк этгач, анча эркинроқ ҳаракат қила бошладилар ва ғалабани сақлаб қолишди. Шу тариқа, Англия ўз тарихида тўртинчи бор Жаҳон чемпионати ярим финалига йўл олди.

Ушбу мағлубият Норвегия учун оғриқли бўлса-да, жамоанинг турнирдаги иштироки ижобий баҳоланмоқда. Эрлинг Холанд эса ўзининг феноменал натижалари билан жаҳоннинг энг яхши тўпурари эканлигини яна бир бор тасдиқлади. Эндиликда барча эътибор Англия терма жамоасининг ярим финалдаги навбатдаги рақибига ва Томас Тухел бошчилигидаги жамоанинг чемпионлик сари юришига қаратилади.

Эрлинг ХоландНорвегияАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Бугун, 12:22Томас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқладиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқладиБугун, 12:15Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасида келишмовчилик: Англия терма жамоасида нима гаплар?Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасида келишмовчилик: Англия терма жамоасида нима гаплар?Бугун, 11:37Аргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — АнглияАргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — АнглияБугун, 10:11Лионель Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатдиЛионель Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатдиБугун, 10:07Хави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиХави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиБугун, 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди