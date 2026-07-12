Томас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқлади
Англия терма жамоаси Жахон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қийин ғалабага эришиб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, жамоа бош мураббийи Томас Тухел шогирдларининг кўрсатган ўйинидан мутлақо қониқмаган. Жамоа сардори Гарри Кейннинг сўзларига кўра, немис мутахассиси кийиниш хонасида футболчиларга ўзининг танқидий фикрларини очиқ-ойдин баён этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маямидаги "Ҳард Рокк Стадиум"да кечган баҳсда инглизлар қўшимча бўлимларда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонишди. Бироқ, Goal.com нашри хабарига кўра, ўйиндан сўнг кийиниш хонасида байрам кайфияти эмас, балки жиддий таҳлил ва камчиликлар устида ишлаш масаласи устувор бўлган. Томас Тухел жамоанинг ярим финалга чиққани билан табриклаган бўлса-да, чемпионлик учун ўйин даражасини кескин ошириш шартлигини таъкидлаган.
Сифат ва натижа ўртасидаги мувозанатГарри Кейн мураббийнинг талабчанлигини ижобий баҳолади. Унинг фикрича, жамоа ўзининг энг юқори даражасига ҳали чиқмагани ҳолда ярим финалга етиб келгани — бу катта имконият белгиси. "Мураббийимиз бизни табриклади ва ғалабани нишонлашимиз кераклигини айтди, лекин у яхшироқ ўйнай олишимизни ҳам билади. Тўпга эгалик қилиш ва назорат масаласида ўсишимиз керак", — дейди ҳужумчи.
Учрашувнинг қийин кечишига Маямидаги ўта юқори намлик ва иссиқ ҳаво ҳам сабаб бўлгани айтилмоқда. Кейннинг таъкидлашича, бундай об-ҳаво шароитида одатдаги ритмни ушлаб туриш қийин кечган, аммо жамоа ирода кўрсатиб, ғалабани илиб кетган. Айниқса, Жуд Беллингем томонидан киритилган дубл Англия учун қутқарувчи вазифасини ўтади.
Захира кучлари ва жамоавий бирликГарчи ўйин сифати идеал бўлмаса-да, Гарри Кейн айрим футболчиларнинг индивидуал маҳоратини алоҳида эътироф этди. Хусусан, дарвозабон Жордан Пиккфорд ва захирадан майдонга тушиб, ўйин суръатини ўзгартира олган Джед Спенсе каби футболчиларнинг хизмати юқори баҳоланди. Кейннинг сўзларига кўра, айнан жамоавий бирдамлик қийин вазиятда Норвегия тўсиғидан ўтишга ёрдам берган.
Англия терма жамоаси энди ярим финал баҳсларига тайёргарлик кўради. Томас Тухел бошчилигидаги мураббийлар штаби кейинги босқичда хатоларни такрорламаслик учун тактик ўзгаришлар киритиши кутилмоқда. Мухлислар ва мутахассислар учун асосий савол — "Уч шерлар" ярим финалда Тухел талаб қилган ўша юқори даражадаги футболни намойиш эта оладими ёки йўқ.
…