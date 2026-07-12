Томас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқлади

·0·Спорт
Томас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқлади

Англия терма жамоаси Жахон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қийин ғалабага эришиб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, жамоа бош мураббийи Томас Тухел шогирдларининг кўрсатган ўйинидан мутлақо қониқмаган. Жамоа сардори Гарри Кейннинг сўзларига кўра, немис мутахассиси кийиниш хонасида футболчиларга ўзининг танқидий фикрларини очиқ-ойдин баён этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маямидаги "Ҳард Рокк Стадиум"да кечган баҳсда инглизлар қўшимча бўлимларда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонишди. Бироқ, Goal.com нашри хабарига кўра, ўйиндан сўнг кийиниш хонасида байрам кайфияти эмас, балки жиддий таҳлил ва камчиликлар устида ишлаш масаласи устувор бўлган. Томас Тухел жамоанинг ярим финалга чиққани билан табриклаган бўлса-да, чемпионлик учун ўйин даражасини кескин ошириш шартлигини таъкидлаган.

Сифат ва натижа ўртасидаги мувозанат

Гарри Кейн мураббийнинг талабчанлигини ижобий баҳолади. Унинг фикрича, жамоа ўзининг энг юқори даражасига ҳали чиқмагани ҳолда ярим финалга етиб келгани — бу катта имконият белгиси. "Мураббийимиз бизни табриклади ва ғалабани нишонлашимиз кераклигини айтди, лекин у яхшироқ ўйнай олишимизни ҳам билади. Тўпга эгалик қилиш ва назорат масаласида ўсишимиз керак", — дейди ҳужумчи.

Учрашувнинг қийин кечишига Маямидаги ўта юқори намлик ва иссиқ ҳаво ҳам сабаб бўлгани айтилмоқда. Кейннинг таъкидлашича, бундай об-ҳаво шароитида одатдаги ритмни ушлаб туриш қийин кечган, аммо жамоа ирода кўрсатиб, ғалабани илиб кетган. Айниқса, Жуд Беллингем томонидан киритилган дубл Англия учун қутқарувчи вазифасини ўтади.

Захира кучлари ва жамоавий бирлик

Гарчи ўйин сифати идеал бўлмаса-да, Гарри Кейн айрим футболчиларнинг индивидуал маҳоратини алоҳида эътироф этди. Хусусан, дарвозабон Жордан Пиккфорд ва захирадан майдонга тушиб, ўйин суръатини ўзгартира олган Джед Спенсе каби футболчиларнинг хизмати юқори баҳоланди. Кейннинг сўзларига кўра, айнан жамоавий бирдамлик қийин вазиятда Норвегия тўсиғидан ўтишга ёрдам берган.

Англия терма жамоаси энди ярим финал баҳсларига тайёргарлик кўради. Томас Тухел бошчилигидаги мураббийлар штаби кейинги босқичда хатоларни такрорламаслик учун тактик ўзгаришлар киритиши кутилмоқда. Мухлислар ва мутахассислар учун асосий савол — "Уч шерлар" ярим финалда Тухел талаб қилган ўша юқори даражадаги футболни намойиш эта оладими ёки йўқ.

АнглияТомас ТухелГарри КейнЖахон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд нега майдонни тарк этди? Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариЭрлинг Холанд нега майдонни тарк этди? Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариБугун, 11:54Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасида келишмовчилик: Англия терма жамоасида нима гаплар?Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасида келишмовчилик: Англия терма жамоасида нима гаплар?Бугун, 11:37Аргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — АнглияАргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — АнглияБугун, 10:11Лионель Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатдиЛионель Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатдиБугун, 10:07Хави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиХави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиБугун, 10:05Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Бугун, 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди