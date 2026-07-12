Макгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалари
Аралаш жанг санъати (ММА) олами узоқ кутган воқеа юз берди. 11 июль куни АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида ўта шиддатли ўтган UFC 329 турнири бўлиб ўтди. Кечанинг марказий воқеаси икки вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони, афсонавий Конор Макгрегорнинг узоқ йиллик танаффусдан сўнг октагонга қайтиши эди. Аммо ирландиялик спортчининг мухлислари учун ушбу оқшом катта қайғу билан якунланди. Zamin.uz турнирнинг энг қайноқ тафсилотлари ва тўлиқ натижаларини тақдим этади.
Конор Макгрегор ва 5 йил аввалги лаънатнинг қайтиши
Макгрегор ҳамда Макс Холлоуэй ўртасидаги интиқлик билан кутилган жанг кутилмаганда биринчи раунднинг дастлабки дақиқасидаёқ тўхтатилди.
Жанг бошланиши билан Конор ўнг оёғидан жиддий жароҳат олди ва баҳсни давом эттира олмади. Натижада у техник нокаут билан мағлубиятга учради. Эътиборли жиҳати, худди шундай ҳолат бундан ропа-роса беш йил аввал, яъни 2021 йилнинг июль ойида Дастин Порьега қарши кечган сўнгги жангида ҳам содир бўлганди — ўшанда ирландиялик жангчи чап оёғини синдириб олган эди. Бу гал эса ўнг оёқ уни панд қолдирди.
Пэдди Пимблеттдан яшин тезлигидаги ғалаба ва кария Кинг Гриннинг жасорати
Конордан фарқли ўлароқ, ливерпуллик таниқли жангчи Пэдди Пимблеттнинг қайтиши жуда муваффақиятли кечди.
Пимблетт бор-йўғи бир дақиқа ичида рақиби Бенуа Сен-Денини бўғувчи усул билан мағлуб этди ва октагонни ларзага келтирди.
Ушбу ёрқин ғалабаси учун британиялик спортчи оқшомнинг энг яхши чиқиши учун бериладиган махсус бонусга лойиқ кўрилди.
Шунингдек, худди шундай бонусни 39 ёшли фахрий жангчи Кинг Грин ҳам қўлга киритди. Грин Терранс Маккиннига қарши баҳснинг илк сонияларида оғир зарбаларни ўтказиб юборган бўлса-да, раунд якунланишига сониялар қолганда рақибини техник нокаутга учратиб, иродали ғалабага эришди.
Жағ синиши ва Оқшомнинг энг яхши жанги
Турнирнинг энг шиддатли ва чиройли баҳси деб Брендон Ройвал ва Лоне Кавана ўртасидаги тўқнашув эътироф этилди. Унда ташаббус тинимсиз равишда бир жангчидан иккинчисига ўтиб турди ва якунда Ройвал учинчи раундда бўғувчи усул эвазига зафар қучди.
Ярим оғир вазн тоифасида эса мухлислар оғир жароҳат гувоҳи бўлишди. Россиялик таниқли жангчи Никита Крилов собиқ UFC чемпиони Роберт Уиттакерга қарши кечган баҳсда мағлуб бўлиш билан бирга, жағидан оғир жароҳат олиб шифохонага ётқизилди.
UFC 329 турнирининг тўлиқ натижалари:
Вазн тоифаси
Жанг иштирокчилари ва натижа
Раунд ва усули
Ярим ўрта вазн
Макс Холлоуэй Конор Макгрегорни мағлуб этди
1-раунд, ТКО (жароҳат)
Енгил вазн
Пэдди Пимблетт Бенуа Сен-Денини мағлуб этди
1-раунд, Бўғиш усули
Энг енгил вазн
Марио Баутиста Кори Сэндхагенни мағлуб этди
Ҳакамлар қарори (29-28, 29-28, 29-28)
Энг енгил вазн
Брендон Ройвал Лоне Каванани мағлуб этди
3-раунд, Бўғиш усули
Енгил вазн
Кинг Грин Терранс Маккиннини мағлуб этди
1-раунд, Техник нокаут
Ярим оғир вазн
Роберт Уиттакер Никита Криловни мағлуб этди
3-раунд, Техник нокаут
Оғир вазн
Гейбл Стивсон Илайша Эллисонни мағлуб этди
1-раунд, Техник нокаут
Энг енгил вазн
Адриан Янес Коди Гарбрандтни мағлуб этди
1-раунд, Техник нокаут
Ярим енгил вазн
Люк Райли Кай Камакани мағлуб этди
1-раунд, Техник нокаут
Аёллар (энг енгил)
Ван Сун Трейси Кортесни мағлуб этди
Ҳакамлар қарори (29-27, 29-27, 29-27)
Ўрта вазн
Дамиан Пиняс Сезар Алмейдани мағлуб этди
1-раунд, Техник нокаут
Энг енгил вазн
Фарид Башарат Жон Гарсани мағлуб этди
Ҳакамлар қарори (30-27, 30-27, 29-28)
Ўрта вазн
Раян Гандра Зак Ризни мағлуб этди
1-раунд, Техник нокаут
Энг енгил вазн
Алессандро Коста Коди Дёрденни мағлуб этди
2-раунд, Бўғиш усули
…