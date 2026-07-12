Макгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалари

·0·Спорт
Макгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалари

Аралаш жанг санъати (ММА) олами узоқ кутган воқеа юз берди. 11 июль куни АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида ўта шиддатли ўтган UFC 329 турнири бўлиб ўтди. Кечанинг марказий воқеаси икки вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони, афсонавий Конор Макгрегорнинг узоқ йиллик танаффусдан сўнг октагонга қайтиши эди. Аммо ирландиялик спортчининг мухлислари учун ушбу оқшом катта қайғу билан якунланди. Zamin.uz турнирнинг энг қайноқ тафсилотлари ва тўлиқ натижаларини тақдим этади.

Конор Макгрегор ва 5 йил аввалги лаънатнинг қайтиши

Макгрегор ҳамда Макс Холлоуэй ўртасидаги интиқлик билан кутилган жанг кутилмаганда биринчи раунднинг дастлабки дақиқасидаёқ тўхтатилди.

Жанг бошланиши билан Конор ўнг оёғидан жиддий жароҳат олди ва баҳсни давом эттира олмади. Натижада у техник нокаут билан мағлубиятга учради. Эътиборли жиҳати, худди шундай ҳолат бундан ропа-роса беш йил аввал, яъни 2021 йилнинг июль ойида Дастин Порьега қарши кечган сўнгги жангида ҳам содир бўлганди — ўшанда ирландиялик жангчи чап оёғини синдириб олган эди. Бу гал эса ўнг оёқ уни панд қолдирди.

Пэдди Пимблеттдан яшин тезлигидаги ғалаба ва кария Кинг Гриннинг жасорати

Конордан фарқли ўлароқ, ливерпуллик таниқли жангчи Пэдди Пимблеттнинг қайтиши жуда муваффақиятли кечди.

  • Пимблетт бор-йўғи бир дақиқа ичида рақиби Бенуа Сен-Денини бўғувчи усул билан мағлуб этди ва октагонни ларзага келтирди.

  • Ушбу ёрқин ғалабаси учун британиялик спортчи оқшомнинг энг яхши чиқиши учун бериладиган махсус бонусга лойиқ кўрилди.

  • Шунингдек, худди шундай бонусни 39 ёшли фахрий жангчи Кинг Грин ҳам қўлга киритди. Грин Терранс Маккиннига қарши баҳснинг илк сонияларида оғир зарбаларни ўтказиб юборган бўлса-да, раунд якунланишига сониялар қолганда рақибини техник нокаутга учратиб, иродали ғалабага эришди.

Жағ синиши ва Оқшомнинг энг яхши жанги

Турнирнинг энг шиддатли ва чиройли баҳси деб Брендон Ройвал ва Лоне Кавана ўртасидаги тўқнашув эътироф этилди. Унда ташаббус тинимсиз равишда бир жангчидан иккинчисига ўтиб турди ва якунда Ройвал учинчи раундда бўғувчи усул эвазига зафар қучди.

Ярим оғир вазн тоифасида эса мухлислар оғир жароҳат гувоҳи бўлишди. Россиялик таниқли жангчи Никита Крилов собиқ UFC чемпиони Роберт Уиттакерга қарши кечган баҳсда мағлуб бўлиш билан бирга, жағидан оғир жароҳат олиб шифохонага ётқизилди.

UFC 329 турнирининг тўлиқ натижалари:

Вазн тоифаси

Жанг иштирокчилари ва натижа

Раунд ва усули

Ярим ўрта вазн

Макс Холлоуэй Конор Макгрегорни мағлуб этди

1-раунд, ТКО (жароҳат)

Енгил вазн

Пэдди Пимблетт Бенуа Сен-Денини мағлуб этди

1-раунд, Бўғиш усули

Энг енгил вазн

Марио Баутиста Кори Сэндхагенни мағлуб этди

Ҳакамлар қарори (29-28, 29-28, 29-28)

Энг енгил вазн

Брендон Ройвал Лоне Каванани мағлуб этди

3-раунд, Бўғиш усули

Енгил вазн

Кинг Грин Терранс Маккиннини мағлуб этди

1-раунд, Техник нокаут

Ярим оғир вазн

Роберт Уиттакер Никита Криловни мағлуб этди

3-раунд, Техник нокаут

Оғир вазн

Гейбл Стивсон Илайша Эллисонни мағлуб этди

1-раунд, Техник нокаут

Энг енгил вазн

Адриан Янес Коди Гарбрандтни мағлуб этди

1-раунд, Техник нокаут

Ярим енгил вазн

Люк Райли Кай Камакани мағлуб этди

1-раунд, Техник нокаут

Аёллар (энг енгил)

Ван Сун Трейси Кортесни мағлуб этди

Ҳакамлар қарори (29-27, 29-27, 29-27)

Ўрта вазн

Дамиан Пиняс Сезар Алмейдани мағлуб этди

1-раунд, Техник нокаут

Энг енгил вазн

Фарид Башарат Жон Гарсани мағлуб этди

Ҳакамлар қарори (30-27, 30-27, 29-28)

Ўрта вазн

Раян Гандра Зак Ризни мағлуб этди

1-раунд, Техник нокаут

Энг енгил вазн

Алессандро Коста Коди Дёрденни мағлуб этди

2-раунд, Бўғиш усули

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳсЭрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳсБугун, 12:54Жаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувЖаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувБугун, 12:51Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Бугун, 12:51Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Бугун, 12:42Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Бугун, 12:34Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Бугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди