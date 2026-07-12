Оқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинланди
АҚШ маъмурияти номаълум аномал ҳодисаларни (UAP) тизимли равишда тадқиқ қилиш мақсадида янги Илмий маслаҳат кенгашини шакллантирди. Ушбу нуфузли органга Гарвард университети астрофизиги Ави Лоэб раҳбарлик қилиши белгиланди. Мазкур қадам Вашингтоннинг ўн йилликлар давомида махфий тутилган ёки эътибордан четда қолган ҳодисаларга нисбатан ёндашуви тубдан ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кенгаш Оқ уй, АҚШ Мудофаа вазирлигининг барча муҳитлардаги аномалияларни ҳал қилиш бошқармаси (ААРО), Миллий разведка директори идораси (ОДНИ) ҳамда ФҚБ каби тузилмалар билан ҳамкорликда иш олиб боради. ixbt.com маълумотига кўра, янги тузилма нафақат атмосферадаги объектларни, балки коинот, сув ости ва бошқа муҳитлардаги тушунтириб бўлмайдиган ҳодисаларни ҳам қамраб олади.
Ави Лоэбнинг таъкидлашича, кенгаш фаолияти текшириш имкони бўлмаган эски ҳисоботларни қайта кўриб чиқишга эмас, балки сифатли маълумотлар тўплаш ва замонавий асбоб-ускуналар ёрдамида илмий таҳлил ўтказишга йўналтирилади. Бу жараёнда кузатувларнинг ягона стандартларини ишлаб чиқиш асосий вазифа этиб белгиланган.
Илмий ёндашув ва мутахассислар таркибиЯнги тузилма таркибига фақатгина астрофизиклар эмас, балки кенг доирадаги мутахассислар жалб этилган. Унда ўлчов тизимлари бўйича экспертлар, биологлар, океанографлар, антропологлар ва ҳатто психологлар ҳам фаолият юритади. Бундай хилма-хиллик аномал ҳодисаларни ҳар томонлама ва холис баҳолаш имконини беради.
Кенгаш аъзоларидан бири, астрофизик Нандалнинг сўзларига кўра, UAP мавзусига фундаментал фанларда қўлланиладиган қатъий методология татбиқ этилади. Бу эса мавзуни турли тахминлар ва миш-мишлар майдонидан чиқариб, аниқ далилларга асосланган тадқиқотлар даражасига кўтаришга хизмат қилади.
Ави Лоэб илмий доираларда ўзининг дадил гипотезалари билан танилган. У ўзга сайёралик цивилизацияларнинг технологик изларини излашга қаратилган Галилео Прожект асосчиси ҳисобланади. Лоэб, шунингдек, 3I/ATLAS юлдузлараро кометасининг сунъий келиб чиқиши эҳтимоли ҳақидаги илмий қарашлари билан ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлган эди.
Кутилаётган натижалар ва молиялаштиришИлмий ҳамжамият ушбу янгиликни эҳтиёткорона оптимизм билан кутиб олди. Ж. Аллен Хайнек номидаги UFO тадқиқот маркази президенти Марк Родегҳиернинг фикрича, мустақил олимларнинг жалб этилиши муҳим қадамдир. Бироқ, кенгашнинг самарадорлиги унинг маълумотларга кириш ҳуқуқи ва тадқиқот натижаларини эълон қилиш имкониятига боғлиқ бўлади.
UAP тадқиқотлари бўйича илмий коалиция (СКУ) аъзоси Роберт Пауеллнинг сўзларига кўра, кенгашнинг яна бир муҳим вазифаси ушбу соҳадаги изланишлар учун давлат грантларини ажратишга кўмаклашишдир. АҚШ Миллий фан жамғармаси орқали молиялаштиришнинг йўлга қўйилиши ушбу соҳада кутилмаган илмий кашфиётларга йўл очиши мумкин.
Ушбу ташаббус Ўзбекистон каби мамлакатлар илмий доиралари учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин, чунки аномал ҳодисаларни ўрганишда қўлланиладиган янги технологиялар ва маълумотларни таҳлил қилиш усуллари фундаментал физика ва астрономия ривожига ҳисса қўшади.
…