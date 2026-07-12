Оқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинланди

·0·Техно
Оқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинланди

АҚШ маъмурияти номаълум аномал ҳодисаларни (UAP) тизимли равишда тадқиқ қилиш мақсадида янги Илмий маслаҳат кенгашини шакллантирди. Ушбу нуфузли органга Гарвард университети астрофизиги Ави Лоэб раҳбарлик қилиши белгиланди. Мазкур қадам Вашингтоннинг ўн йилликлар давомида махфий тутилган ёки эътибордан четда қолган ҳодисаларга нисбатан ёндашуви тубдан ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кенгаш Оқ уй, АҚШ Мудофаа вазирлигининг барча муҳитлардаги аномалияларни ҳал қилиш бошқармаси (ААРО), Миллий разведка директори идораси (ОДНИ) ҳамда ФҚБ каби тузилмалар билан ҳамкорликда иш олиб боради. ixbt.com маълумотига кўра, янги тузилма нафақат атмосферадаги объектларни, балки коинот, сув ости ва бошқа муҳитлардаги тушунтириб бўлмайдиган ҳодисаларни ҳам қамраб олади.

Ави Лоэбнинг таъкидлашича, кенгаш фаолияти текшириш имкони бўлмаган эски ҳисоботларни қайта кўриб чиқишга эмас, балки сифатли маълумотлар тўплаш ва замонавий асбоб-ускуналар ёрдамида илмий таҳлил ўтказишга йўналтирилади. Бу жараёнда кузатувларнинг ягона стандартларини ишлаб чиқиш асосий вазифа этиб белгиланган.

Илмий ёндашув ва мутахассислар таркиби

Янги тузилма таркибига фақатгина астрофизиклар эмас, балки кенг доирадаги мутахассислар жалб этилган. Унда ўлчов тизимлари бўйича экспертлар, биологлар, океанографлар, антропологлар ва ҳатто психологлар ҳам фаолият юритади. Бундай хилма-хиллик аномал ҳодисаларни ҳар томонлама ва холис баҳолаш имконини беради.

Кенгаш аъзоларидан бири, астрофизик Нандалнинг сўзларига кўра, UAP мавзусига фундаментал фанларда қўлланиладиган қатъий методология татбиқ этилади. Бу эса мавзуни турли тахминлар ва миш-мишлар майдонидан чиқариб, аниқ далилларга асосланган тадқиқотлар даражасига кўтаришга хизмат қилади.

Ави Лоэб илмий доираларда ўзининг дадил гипотезалари билан танилган. У ўзга сайёралик цивилизацияларнинг технологик изларини излашга қаратилган Галилео Прожект асосчиси ҳисобланади. Лоэб, шунингдек, 3I/ATLAS юлдузлараро кометасининг сунъий келиб чиқиши эҳтимоли ҳақидаги илмий қарашлари билан ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлган эди.

Кутилаётган натижалар ва молиялаштириш

Илмий ҳамжамият ушбу янгиликни эҳтиёткорона оптимизм билан кутиб олди. Ж. Аллен Хайнек номидаги UFO тадқиқот маркази президенти Марк Родегҳиернинг фикрича, мустақил олимларнинг жалб этилиши муҳим қадамдир. Бироқ, кенгашнинг самарадорлиги унинг маълумотларга кириш ҳуқуқи ва тадқиқот натижаларини эълон қилиш имкониятига боғлиқ бўлади.

UAP тадқиқотлари бўйича илмий коалиция (СКУ) аъзоси Роберт Пауеллнинг сўзларига кўра, кенгашнинг яна бир муҳим вазифаси ушбу соҳадаги изланишлар учун давлат грантларини ажратишга кўмаклашишдир. АҚШ Миллий фан жамғармаси орқали молиялаштиришнинг йўлга қўйилиши ушбу соҳада кутилмаган илмий кашфиётларга йўл очиши мумкин.

Ушбу ташаббус Ўзбекистон каби мамлакатлар илмий доиралари учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин, чунки аномал ҳодисаларни ўрганишда қўлланиладиган янги технологиялар ва маълумотларни таҳлил қилиш усуллари фундаментал физика ва астрономия ривожига ҳисса қўшади.

Оқ УйАви ЛоэбUAPNASAАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 15:20SpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқдаSpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқдаБугун, 14:23OLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиOLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиБугун, 13:56Redmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариRedmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариБугун, 12:55Vivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этдиVivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этдиБугун, 11:513D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этилади3D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этиладиБугун, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди