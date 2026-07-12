Эрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтли
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичида Норвегия терма жамоасининг мусобақадан чиқиб кетиши кўпчиликнинг эътиборини тортди. Бироқ ўйиндан сўнг асосий мавзу фақат натижа эмас, балки майдондаги ҳақиқий етакчилик бўлди. Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўзининг яқин дўсти ва собиқ жамоадоши Жуд Беллингемнинг ўйинига юқори баҳо бериб, Англия терма жамоаси шундай иқтидорга эга эканлигидан фахрланиши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу учрашувда Англия терма жамоаси Норвегия устидан ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Ўйин тақдирини айнан Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем ҳал қилди. У кетма-кет иккинчи ўйинда дубл қайд этиб, Томас Тухел бошчилигидаги жамоани ғалаба сари етаклади. Goal.com нашри хабарига кўра, Эрлинг Холанд мағлубият аламига қарамай, рақиб сафидаги дўстининг маҳоратини тан олган.
Танқидларга муносиб жавобСўнгги вақтларда футбол жамоатчилиги орасида Жуд Беллингемнинг самарадорлиги, айниқса унинг гол уриш кўрсаткичлари борасида турли танқидий фикрлар янграётган эди. Эрлинг Холанд ўйиндан кейинги интервюсида ушбу мавзуга алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ярим ҳимоячидан ҳар ўйинда ҳужумчи каби натижа кутиш адолатдан эмас, лекин Беллингэм барибир буни уддаламоқда.
“Баъзида одамлар Жудени етарлича гол урмаётганликда айблашади, лекин у бундай танқидларга лойиқ эмас. У ярим ҳимоячи, шунга қарамай у гол уради, олдинга интилади ва дриблинг намойиш этади. У — жаҳон даражасидаги ўйинчи”, — дея таъкидлади норвегиялик тўпурар. Эрлинг Холанднинг бу сўзлари Боруссия Дортмунд сафида бирга тўп сурган йилларидаги ўзаро тушуниш ва ҳурматнинг рамзи сифатида кўрилмоқда.
Дунёнинг энг яхшиларидан бириЭрлинг Холанднинг эътироф этишича, ҳозирда Жуд Беллингем намойиш этаётган ўйин даражасига етадиган футболчилар дунёда жуда кам. Унинг майдондаги таъсири нафақат техник ҳаракатларда, балки жамоанинг умумий руҳини кўтаришда ҳам яққол кўзга ташланади. “Реал Мадрид ва Англия терма жамоаси Жуд Беллингемга эга бўлгани учун жуда омадли”, — дейди Эрлинг Холанд.
Замонавий футболда ҳар бир мураббий ўз таркибида Беллингэм каби универсал ўйинчини кўришни истайди. У нафақат ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги боғловчи, балки ўйиннинг ҳал қилувчи паллаларида масъулиятни ўз бўйнига ола биладиган етакчидир. Холанднинг айтишича, дунёдаги исталган клуб бундай трансферни орзу қилади.
Ушбу ғалаба Англия терма жамоасини жаҳон тожига янада яқинлаштирди. Томас Тухел қўл остидаги жамоа ҳозирда ўзининг энг яхши спорт формасида эканлигини кўрсатмоқда. Жуд Беллингем эса турнирнинг энг яхши футболчиси бўлишга асосий номзодлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Норвегия учун турнир якунланган бўлса-да, Эрлинг Холанд ва Жуд Беллингем ўртасидаги дўстона муносабатлар футбол мухлислари учун алоҳида мавзуга айланди.
…