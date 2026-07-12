Эрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтли

·25·Спорт
Эрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтли

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичида Норвегия терма жамоасининг мусобақадан чиқиб кетиши кўпчиликнинг эътиборини тортди. Бироқ ўйиндан сўнг асосий мавзу фақат натижа эмас, балки майдондаги ҳақиқий етакчилик бўлди. Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўзининг яқин дўсти ва собиқ жамоадоши Жуд Беллингемнинг ўйинига юқори баҳо бериб, Англия терма жамоаси шундай иқтидорга эга эканлигидан фахрланиши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу учрашувда Англия терма жамоаси Норвегия устидан ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Ўйин тақдирини айнан Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем ҳал қилди. У кетма-кет иккинчи ўйинда дубл қайд этиб, Томас Тухел бошчилигидаги жамоани ғалаба сари етаклади. Goal.com нашри хабарига кўра, Эрлинг Холанд мағлубият аламига қарамай, рақиб сафидаги дўстининг маҳоратини тан олган.

Танқидларга муносиб жавоб

Сўнгги вақтларда футбол жамоатчилиги орасида Жуд Беллингемнинг самарадорлиги, айниқса унинг гол уриш кўрсаткичлари борасида турли танқидий фикрлар янграётган эди. Эрлинг Холанд ўйиндан кейинги интервюсида ушбу мавзуга алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ярим ҳимоячидан ҳар ўйинда ҳужумчи каби натижа кутиш адолатдан эмас, лекин Беллингэм барибир буни уддаламоқда.

“Баъзида одамлар Жудени етарлича гол урмаётганликда айблашади, лекин у бундай танқидларга лойиқ эмас. У ярим ҳимоячи, шунга қарамай у гол уради, олдинга интилади ва дриблинг намойиш этади. У — жаҳон даражасидаги ўйинчи”, — дея таъкидлади норвегиялик тўпурар. Эрлинг Холанднинг бу сўзлари Боруссия Дортмунд сафида бирга тўп сурган йилларидаги ўзаро тушуниш ва ҳурматнинг рамзи сифатида кўрилмоқда.

Дунёнинг энг яхшиларидан бири

Эрлинг Холанднинг эътироф этишича, ҳозирда Жуд Беллингем намойиш этаётган ўйин даражасига етадиган футболчилар дунёда жуда кам. Унинг майдондаги таъсири нафақат техник ҳаракатларда, балки жамоанинг умумий руҳини кўтаришда ҳам яққол кўзга ташланади. “Реал Мадрид ва Англия терма жамоаси Жуд Беллингемга эга бўлгани учун жуда омадли”, — дейди Эрлинг Холанд.

Замонавий футболда ҳар бир мураббий ўз таркибида Беллингэм каби универсал ўйинчини кўришни истайди. У нафақат ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги боғловчи, балки ўйиннинг ҳал қилувчи паллаларида масъулиятни ўз бўйнига ола биладиган етакчидир. Холанднинг айтишича, дунёдаги исталган клуб бундай трансферни орзу қилади.

Ушбу ғалаба Англия терма жамоасини жаҳон тожига янада яқинлаштирди. Томас Тухел қўл остидаги жамоа ҳозирда ўзининг энг яхши спорт формасида эканлигини кўрсатмоқда. Жуд Беллингем эса турнирнинг энг яхши футболчиси бўлишга асосий номзодлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Норвегия учун турнир якунланган бўлса-да, Эрлинг Холанд ва Жуд Беллингем ўртасидаги дўстона муносабатлар футбол мухлислари учун алоҳида мавзуга айланди.

Эрлинг ХоландЖуде БеллингэмАнглияРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиЖуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиБугун, 15:57Лионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаЛионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаБугун, 15:39Томас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритдиТомас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритдиБугун, 15:18Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиМакгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиБугун, 14:44Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Бугун, 14:23Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Бугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди