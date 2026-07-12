FIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқаради
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
FIFA ЖЧ-2026 финали бўлиб ўтадиган «МетЛифе Стадиум» майдони майсаси бўлакларини сувенир сифатида сотувга чиқариши кутилмоқда.
Маълумотларга кўра, тўпламлар нархи 450 доллардан 3000 долларгача бўлади. Унда қатрон ичига жойлаштирилган майса бўлаги, маҳсулот ҳақиқийлигини тасдиқловчи USB-хотира ва танланган вариантга қараб финал ўйинининг сувенир чиптаси, тўп миниатюраси ҳамда рамзий кристалл кубок бўлиши мумкин.
Маҳсулотлар фақат финалдан кейин, яни 19 июльдан сўнг харидорларга юборилади. Жўнатмалар АҚШ ва Европа мамлакатлари фуқаролари учун амалга оширилиши айтилмоқда.
Ушбу тўпламдан 2026 дона чиқарилиши режалаштирилган. Кутилган умумий даромад 11,2 миллион доллардан ошиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…