Александер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ берди

·0·Спорт
Александер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ берди

Жаҳон чемпионати чорак финали доирасидаги Норвегия ва Англия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат натижаси, балки ўйин тақдирини ҳал қилган баҳсли вазият билан ҳам узоқ вақт ёдда қоладиган бўлди. Норвегия 1:0 ҳисобида олдинда бораётган бир пайтда, ҳужумчи Александер Сёрлот ўз шериги Эрлинг Холандга голли узатмани амалга оширмасликка қарор қилди. Бу қарор якунда скандинавияликларнинг мағлубиятига сабаб бўлган асосий бурилиш нуқтаси сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 44-дақиқасида Мартин Эдегор томонидан етказиб берилган ажойиб пасдан сўнг, Сёрлот ва Эрлинг Холанд инглизлар ҳимоячиси Джон Стоунзга қарши икки-га-бир ҳолатда чиқиб боришган эди. Кўпчилик мутахассислар ва мухлислар Сёрлот тўпни бўш турган Эрлинг Холандга оширишини кутишган, бироқ Атлетико Мадрид ҳужумчиси вазиятни якка ўзи ҳал қилишга уринди. Унинг зарбаси Стоунз томонидан блокланди ва дарвозабон Жордан Пиккфорд тўпни осонликча эгаллаб олди.

Хато ва унинг оқибатлари

Ушбу бой берилган имкониятдан атиги уч дақиқа ўтиб, Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Goal.com нашри хабарига кўра, ўйиндан сўнг берган интервюсида Сёрлот ўша лаҳзада нима учун бундай қарорга келганини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, ҳимоячининг ҳаракатлари уни иккиланишга мажбур қилган.

"Тўпни қабул қилиб, бошимни кўтарганимда Стоунз пас йўналишини ёпиб қўйгандек туюлди. Мен уни ҳаракатга келтиришини кутдим, лекин ўзим ташаббус кўрсатмадим. Ўша вазиятда ягона истагим Эрлингга пас бериш эди, бироқ имконият ёпилганини ҳис қилиб, зарба беришга қарор қилдим", — дейди Сёрлот ўз ҳаракатларини тушунтирар экан.

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси ва BBC эксперти Алан Шеарер Сёрлотнинг ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, ҳужумчи тезроқ қарор қабул қилиши ва вазиятни мураккаблаштирмасдан тўпни Эрлинг Холандга етказиши шарт эди. Шеарернинг таъкидлашича, Англия бу вазиятда шунчаки омадли бўлиб чиққан.

Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен ҳам ушбу эпизодга тўхталиб ўтди. Журналистлар мураббийдан стадиондаги кучли иссиқлик ва намлик футболчининг чарчоғига ва нотўғри қарор қабул қилишига сабаб бўлганми ёки йўқлигини сўрашди. Солбаккеннинг айтишича, Сёрлот 40-50 метр масофани максимал тезликда босиб ўтган, бу эса диққатни жамлашга халақит берган бўлиши мумкин.

Шунга қарамай, мураббий мағлубият учун фақат об-ҳавони айблаш нотўғри эканини билдирди. "Бу 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олиш учун улкан имконият эди. Футболда бундай кичик деталлар ўйин тақдирини ҳал қилади", — дея қўшимча қилди Солбаккен. Якунда Англия қўшимча бўлимларда 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди.

НорвегияАнглияЭрлинг ХоландАлександер СёрлотЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиБугун, 23:18Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Бугун, 22:50Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Бугун, 22:41Эрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиЭрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиБугун, 22:35Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқдаКриштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 22:35FIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқарадиFIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқарадиБугун, 22:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди