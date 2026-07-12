Александер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ берди
Жаҳон чемпионати чорак финали доирасидаги Норвегия ва Англия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат натижаси, балки ўйин тақдирини ҳал қилган баҳсли вазият билан ҳам узоқ вақт ёдда қоладиган бўлди. Норвегия 1:0 ҳисобида олдинда бораётган бир пайтда, ҳужумчи Александер Сёрлот ўз шериги Эрлинг Холандга голли узатмани амалга оширмасликка қарор қилди. Бу қарор якунда скандинавияликларнинг мағлубиятига сабаб бўлган асосий бурилиш нуқтаси сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 44-дақиқасида Мартин Эдегор томонидан етказиб берилган ажойиб пасдан сўнг, Сёрлот ва Эрлинг Холанд инглизлар ҳимоячиси Джон Стоунзга қарши икки-га-бир ҳолатда чиқиб боришган эди. Кўпчилик мутахассислар ва мухлислар Сёрлот тўпни бўш турган Эрлинг Холандга оширишини кутишган, бироқ Атлетико Мадрид ҳужумчиси вазиятни якка ўзи ҳал қилишга уринди. Унинг зарбаси Стоунз томонидан блокланди ва дарвозабон Жордан Пиккфорд тўпни осонликча эгаллаб олди.
Хато ва унинг оқибатлариУшбу бой берилган имкониятдан атиги уч дақиқа ўтиб, Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Goal.com нашри хабарига кўра, ўйиндан сўнг берган интервюсида Сёрлот ўша лаҳзада нима учун бундай қарорга келганини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, ҳимоячининг ҳаракатлари уни иккиланишга мажбур қилган.
"Тўпни қабул қилиб, бошимни кўтарганимда Стоунз пас йўналишини ёпиб қўйгандек туюлди. Мен уни ҳаракатга келтиришини кутдим, лекин ўзим ташаббус кўрсатмадим. Ўша вазиятда ягона истагим Эрлингга пас бериш эди, бироқ имконият ёпилганини ҳис қилиб, зарба беришга қарор қилдим", — дейди Сёрлот ўз ҳаракатларини тушунтирар экан.
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси ва BBC эксперти Алан Шеарер Сёрлотнинг ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, ҳужумчи тезроқ қарор қабул қилиши ва вазиятни мураккаблаштирмасдан тўпни Эрлинг Холандга етказиши шарт эди. Шеарернинг таъкидлашича, Англия бу вазиятда шунчаки омадли бўлиб чиққан.
Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен ҳам ушбу эпизодга тўхталиб ўтди. Журналистлар мураббийдан стадиондаги кучли иссиқлик ва намлик футболчининг чарчоғига ва нотўғри қарор қабул қилишига сабаб бўлганми ёки йўқлигини сўрашди. Солбаккеннинг айтишича, Сёрлот 40-50 метр масофани максимал тезликда босиб ўтган, бу эса диққатни жамлашга халақит берган бўлиши мумкин.
Шунга қарамай, мураббий мағлубият учун фақат об-ҳавони айблаш нотўғри эканини билдирди. "Бу 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олиш учун улкан имконият эди. Футболда бундай кичик деталлар ўйин тақдирини ҳал қилади", — дея қўшимча қилди Солбаккен. Якунда Англия қўшимча бўлимларда 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди.
…