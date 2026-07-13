Гарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмас
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Жахон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қозонилган ғалабадан сўнг бош мураббий Томас Тухель томонидан билдирилган кескин танқидларни қўллаб-қувватлади. Гарчи "уч шерлар" ярим финал йўлланмасини нақд қилган бўлса-да, немис мутахассиси жамоанинг Маямидаги ўйинидан мутлақо қониқмаганини очиқчасига баён этган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жуд Беллингем томонидан киритилган дубл эвазига 2:1 ҳисобида ғалаба қозонилганига қарамай, Тухель жамоани "омадли" деб атади ҳамда футболчиларнинг техник хотиржамлиги ва тезлиги етишмаётганини таъкидлади. Goal.com нашри хабарига кўра, Гарри Кейн мураббийнинг бу ёндашувини жамоанинг машғулотлардаги маҳоратини ўйинларга кўчириш истаги билан изоҳлади.
Гарри Кейн мураббийнинг талабчанлигини тўғри тушунишини айтиб ўтди. Унинг фикрича, Тухель машғулотларда футболчиларнинг қанчалик юқори даражада эканлигини кўради ва худди шу сифатни расмий учрашувларда ҳам талаб қилади. "У бизнинг қандай ҳужум қилишимизни, яккама-якка курашлардаги маҳоратимизни билади ва биздан ўша версиямизни кўрсатишимизни хоҳлайди", — дея таъкидлади Бавария ҳужумчиси.
Ярим финал олдидан юқори стандартларАнглия терма жамоаси ўз тарихида тўртинчи бор йирик мусобақаларнинг ярим финалига йўл олди. Бироқ, жамоа ичида ҳам, мутахассислар орасида ҳам Англия ҳали 90 дақиқа давомида тўлиқ назорат ўрнатган ўйин намойиш этмагани ҳақидаги фикрлар устунлик қилмоқда. Кейн жамоа Шимолий Америкадаги турнир давомида фақат айрим эпизодлардагина ўзининг ҳақиқий кучини кўрсата олганини тан олди.
"Биз ҳали энг яхши даражамизга чиққанимиз йўқ. Норвегияга қарши баҳсда фақат қисқа лаҳзалардагина ўзимизни кўрсатдик. Биз истаган тўлиқ назорат ҳали мавжуд эмас, лекин ярим финалда дунёнинг энг кучли жамоаларидан бирига (Аргентина) қарши ўйнаймиз ва бу биздан янада юқори даражани талаб қилади", — дейди сардор.
Қизиғи шундаки, мураббийнинг танқиди жамоанинг бошқа бир юлдузи Жуд Беллингемга унчалик маъқул келмади. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Маямидаги оғир об-ҳаво шароитлари ва рақиб сафидаги Эрлинг Холанд ҳамда Мартин Одегаард каби юлдузларга қарши ўйнаш осон эмаслигини эслатиб ўтди. Шунга қарамай, Кейн жамоа ичидаги муҳит барқарор эканлигини ва барча эътибор навбатдаги босқичга қаратилганини билдирди.
Тўпурарлар пойгасидаги вазиятҲозирда Англия терма жамоасининг икки етакчиси ҳам турнир тўпурарлари рўйхатида юқори ўринларни эгаллаб турибди:
- Лионель Месси ва Килиан Мбаппе — 8 тадан гол;
- Эрлинг Холанд — 7 та гол;
- Гарри Кейн ва Жуд Беллингем — 6 тадан гол.
…