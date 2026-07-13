Гарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмас

·23·Спорт
Гарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмас

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Жахон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қозонилган ғалабадан сўнг бош мураббий Томас Тухель томонидан билдирилган кескин танқидларни қўллаб-қувватлади. Гарчи "уч шерлар" ярим финал йўлланмасини нақд қилган бўлса-да, немис мутахассиси жамоанинг Маямидаги ўйинидан мутлақо қониқмаганини очиқчасига баён этган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жуд Беллингем томонидан киритилган дубл эвазига 2:1 ҳисобида ғалаба қозонилганига қарамай, Тухель жамоани "омадли" деб атади ҳамда футболчиларнинг техник хотиржамлиги ва тезлиги етишмаётганини таъкидлади. Goal.com нашри хабарига кўра, Гарри Кейн мураббийнинг бу ёндашувини жамоанинг машғулотлардаги маҳоратини ўйинларга кўчириш истаги билан изоҳлади.

Гарри Кейн мураббийнинг талабчанлигини тўғри тушунишини айтиб ўтди. Унинг фикрича, Тухель машғулотларда футболчиларнинг қанчалик юқори даражада эканлигини кўради ва худди шу сифатни расмий учрашувларда ҳам талаб қилади. "У бизнинг қандай ҳужум қилишимизни, яккама-якка курашлардаги маҳоратимизни билади ва биздан ўша версиямизни кўрсатишимизни хоҳлайди", — дея таъкидлади Бавария ҳужумчиси.

Ярим финал олдидан юқори стандартлар

Англия терма жамоаси ўз тарихида тўртинчи бор йирик мусобақаларнинг ярим финалига йўл олди. Бироқ, жамоа ичида ҳам, мутахассислар орасида ҳам Англия ҳали 90 дақиқа давомида тўлиқ назорат ўрнатган ўйин намойиш этмагани ҳақидаги фикрлар устунлик қилмоқда. Кейн жамоа Шимолий Америкадаги турнир давомида фақат айрим эпизодлардагина ўзининг ҳақиқий кучини кўрсата олганини тан олди.

"Биз ҳали энг яхши даражамизга чиққанимиз йўқ. Норвегияга қарши баҳсда фақат қисқа лаҳзалардагина ўзимизни кўрсатдик. Биз истаган тўлиқ назорат ҳали мавжуд эмас, лекин ярим финалда дунёнинг энг кучли жамоаларидан бирига (Аргентина) қарши ўйнаймиз ва бу биздан янада юқори даражани талаб қилади", — дейди сардор.

Қизиғи шундаки, мураббийнинг танқиди жамоанинг бошқа бир юлдузи Жуд Беллингемга унчалик маъқул келмади. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Маямидаги оғир об-ҳаво шароитлари ва рақиб сафидаги Эрлинг Холанд ҳамда Мартин Одегаард каби юлдузларга қарши ўйнаш осон эмаслигини эслатиб ўтди. Шунга қарамай, Кейн жамоа ичидаги муҳит барқарор эканлигини ва барча эътибор навбатдаги босқичга қаратилганини билдирди.

Тўпурарлар пойгасидаги вазият

Ҳозирда Англия терма жамоасининг икки етакчиси ҳам турнир тўпурарлари рўйхатида юқори ўринларни эгаллаб турибди:

  • Лионель Месси ва Килиан Мбаппе — 8 тадан гол;
  • Эрлинг Холанд — 7 та гол;
  • Гарри Кейн ва Жуд Беллингем — 6 тадан гол.
Якунда Гарри Кейн жамоанинг ҳимоядаги тартибли ўйини ва қийин вазиятларда Жуд Беллингем каби футболчиларнинг масъулиятни ўз бўйнига олаётганини ижобий баҳолади. Англия терма жамоаси энди финал йўлида Аргентина билан тўқнаш келади ва бу баҳс Тухель шогирдлари учун ҳақиқий имтиҳон бўлиши кутилмоқда.

АнглияГарри КейнТомас ТухельЖахон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиЭрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиБугун, 00:31Александер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ бердиАлександер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ бердиКеча, 23:18ЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиКеча, 23:18Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Кеча, 22:50Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Кеча, 22:41Эрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиЭрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиКеча, 22:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди