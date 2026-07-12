Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?
Бразилия терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари Неймар 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг кутилмаган ҳолатда омма эътиборига тушди. АҚШнинг Флорида штатидаги Универсал Орландо кўнгилочар боғида ҳордиқ чиқараётган 34 ёшли юлдузнинг ҳаракатланиш учун махсус скутер (ногиронлар аравачаси)дан фойдалангани кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Неймар оиласи билан дам олиш вақтида қуёшдан ҳимояловчи кўзойнак ва бош кийимда бўлган, бироқ унинг пиёда юришдан бош тортгани мухлисларда савол уйғотган. Гувоҳларнинг сўзларига кўра, футболчи парк бўйлаб узоқ масофаларни босиб ўтишда жисмоний чарчоқни четлаб ўтиш ёки турнир давомида орттирган жароҳатини эҳтиёт қилиш мақсадида ушбу транспорт воситасини танлаган бўлиши мумкин.
Жаҳон чемпионатидан кейинги тушкунликБразилия терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Норвегияга 2:1 ҳисобида кутилмаганда мағлуб бўлиб, турнирни эрта тарк этган эди. Ушбу учрашувда Неймар ҳакам томонидан қўшиб берилган ўнинчи дақиқада пеналтидан гол урган бўлса-да, бу "Селесао"ни мағлубиятдан қутқариб қола олмади. Мазкур аламли мағлубият бутун футбол оламини ҳайратда қолдирди.
Ўйиндан сўнг Неймар ҳиссиётларга берилиб, халқаро фаолиятини якунлашини эълон қилди. У Бразилия либосида жами 130 та ўйин ўтказиб, 80 та гол уришга муваффақ бўлди ва Пеле каби афсоналарни ортда қолдириб, мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Бироқ, шахсий натижалари юксак бўлишига қарамай, у 2002-йилдан бери Бразилия орзиқиб кутаётган жаҳон чемпионлиги унвонини қўлга кирита олмади.
Даилй Стар нашрига интервю берган гувоҳлардан бири шундай дейди: "Дастлаб ҳеч ким скутерда кетаётган шахс Неймар эканлигини пайқамади. Кейин уни одамлар қуршаб олишди. Унинг нима учун скутерда эканлигини билмайман, лекин Орландода ҳаво жуда иссиқ эди. Хавфсизлик хизмати ходимлари у Неймар эканлигини айтишганидан сўнг ҳамма унга яқинлашишга ҳаракат қилди".
Мутахассислар ва мухлислар ўртасида Неймарнинг жисмоний ҳолати бўйича баҳслар авж олмоқда. Айримлар унинг жаҳон чемпионатида тўлиқ тайёр бўлмаганини тахмин қилса, бошқалар шунчаки Флорида жазирамасида ортиқча куч сарфламаслик учун ушбу усулдан фойдаланганини таъкидламоқда. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, Бразилия футболининг замонавий даврдаги энг йирик юлдузи халқаро майдонни тарк этиши спорт жамоатчилиги учун катта йўқотиш бўлди.
…