Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?

·0·Спорт
Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?

Бразилия терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари Неймар 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг кутилмаган ҳолатда омма эътиборига тушди. АҚШнинг Флорида штатидаги Универсал Орландо кўнгилочар боғида ҳордиқ чиқараётган 34 ёшли юлдузнинг ҳаракатланиш учун махсус скутер (ногиронлар аравачаси)дан фойдалангани кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Неймар оиласи билан дам олиш вақтида қуёшдан ҳимояловчи кўзойнак ва бош кийимда бўлган, бироқ унинг пиёда юришдан бош тортгани мухлисларда савол уйғотган. Гувоҳларнинг сўзларига кўра, футболчи парк бўйлаб узоқ масофаларни босиб ўтишда жисмоний чарчоқни четлаб ўтиш ёки турнир давомида орттирган жароҳатини эҳтиёт қилиш мақсадида ушбу транспорт воситасини танлаган бўлиши мумкин.

Жаҳон чемпионатидан кейинги тушкунлик

Бразилия терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Норвегияга 2:1 ҳисобида кутилмаганда мағлуб бўлиб, турнирни эрта тарк этган эди. Ушбу учрашувда Неймар ҳакам томонидан қўшиб берилган ўнинчи дақиқада пеналтидан гол урган бўлса-да, бу "Селесао"ни мағлубиятдан қутқариб қола олмади. Мазкур аламли мағлубият бутун футбол оламини ҳайратда қолдирди.

Ўйиндан сўнг Неймар ҳиссиётларга берилиб, халқаро фаолиятини якунлашини эълон қилди. У Бразилия либосида жами 130 та ўйин ўтказиб, 80 та гол уришга муваффақ бўлди ва Пеле каби афсоналарни ортда қолдириб, мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Бироқ, шахсий натижалари юксак бўлишига қарамай, у 2002-йилдан бери Бразилия орзиқиб кутаётган жаҳон чемпионлиги унвонини қўлга кирита олмади.

Даилй Стар нашрига интервю берган гувоҳлардан бири шундай дейди: "Дастлаб ҳеч ким скутерда кетаётган шахс Неймар эканлигини пайқамади. Кейин уни одамлар қуршаб олишди. Унинг нима учун скутерда эканлигини билмайман, лекин Орландода ҳаво жуда иссиқ эди. Хавфсизлик хизмати ходимлари у Неймар эканлигини айтишганидан сўнг ҳамма унга яқинлашишга ҳаракат қилди".

Мутахассислар ва мухлислар ўртасида Неймарнинг жисмоний ҳолати бўйича баҳслар авж олмоқда. Айримлар унинг жаҳон чемпионатида тўлиқ тайёр бўлмаганини тахмин қилса, бошқалар шунчаки Флорида жазирамасида ортиқча куч сарфламаслик учун ушбу усулдан фойдаланганини таъкидламоқда. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, Бразилия футболининг замонавий даврдаги энг йирик юлдузи халқаро майдонни тарк этиши спорт жамоатчилиги учун катта йўқотиш бўлди.

НеймарБразилияФутболЖаҳон ЧемпионатиОрландо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Бугун, 22:41Эрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиЭрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиБугун, 22:35Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқдаКриштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 22:35FIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқарадиFIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқарадиБугун, 22:35Арсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёрАрсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёрБугун, 21:39Алежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиАлежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди