Хитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайди
Хитой автомобил бозорида узоқ йиллар давомида етакчилик қилиб келган Япония брендлари жиддий босим остида қолмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, Toyota, Nissan ва Honda каби йирик ишлаб чиқарувчиларнинг савдо кўрсаткичлари Хитойда сезиларли даражада пасайган. Бу ҳолат маҳаллий брендларнинг электромобиллар ва гибрид технологиялари сегментидаги шиддатли экспансияси билан боғлиқ бўлиб, япон брендларининг анъанавий устунлигига чек қўймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кёдо Невс агентлиги тақдим этган статистикага кўра, 2026-йилнинг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича барча учта йирик япон компанияси салбий динамика кўрсатган. Хусусан, Toyota компанияси январ-июн ойларида Хитой бозорида 694,7 минг дона автомобил сотган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 17,1 фоизга камдир. Ҳатто энг оммабоп моделлар ҳам савдо ҳажмини ушлаб қолишга ёрдам бера олмаяпти.
Honda ва Nissan учун оғир даврларNissan компаниясининг кўрсаткичлари ҳам кишини қувонтирмайди: бренд сотувлари 15 фоизга қисқариб, 237 минг донани ташкил этган. Бироқ энг катта зарбани Honda қабул қилиб олди. Мазкур компания хитойлик харидорларга бор-йўғи 205,8 минг дона автомобил етказиб берган, бу эса ўтган йилги натижадан 34,7 фоизга паст демакдир. Эътиборлиси, Honda брендининг Хитойдаги савдолари кетма-кет 29 ойдан бери пасайишда давом этмоқда.
Июн ойи натижалари ҳам вазият ўнгланмаётганини кўрсатди. Учала компания ҳам 2025-йилнинг июнига нисбатан камроқ маҳсулот реализация қилган. Мутахассисларнинг фикрича, япон брендларининг позицияси ёмонлашишига Хитой автомобил бозори структурасининг тез суръатлар билан ўзгараётгани асосий сабаб бўлмоқда.
Маҳаллий брендларнинг устунлигиХитойлик харидорлар тобора кўпроқ маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотларини афзал кўришмоқда. Бунга бир қанча омиллар сабаб бўлмоқда:
- Электромобиллар ва тишланувчи (плуг-ин) гибридларнинг кенг танлови;
- Интеллектуал бошқарув тизимлари ва замонавий IT-ечимларнинг мавжудлиги;
- Нарх ва сифат мутаносиблигининг юқорилиги;
- Маҳаллий брендларнинг технологик жиҳатдан тезроқ янгиланиши.
Экспертларнинг таъкидлашича, агар Toyota, Nissan ва Honda ўзларининг электрлаштириш стратегияларини тубдан қайта кўриб чиқмаса ва Хитойнинг рақамли экотизимига тезроқ мослашмаса, дунёнинг энг йирик автомобил бозоридаги улушларини йўқотишда давом этаверади. Ҳозирча япон муҳандислигининг ишончлилиги ҳақидаги афсоналар замонавий гаджет-машиналар даврида етарли бўлмаяпти.
…