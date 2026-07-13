Хитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайди

·0·Авто
Хитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайди

Хитой автомобил бозорида узоқ йиллар давомида етакчилик қилиб келган Япония брендлари жиддий босим остида қолмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, Toyota, Nissan ва Honda каби йирик ишлаб чиқарувчиларнинг савдо кўрсаткичлари Хитойда сезиларли даражада пасайган. Бу ҳолат маҳаллий брендларнинг электромобиллар ва гибрид технологиялари сегментидаги шиддатли экспансияси билан боғлиқ бўлиб, япон брендларининг анъанавий устунлигига чек қўймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кёдо Невс агентлиги тақдим этган статистикага кўра, 2026-йилнинг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича барча учта йирик япон компанияси салбий динамика кўрсатган. Хусусан, Toyota компанияси январ-июн ойларида Хитой бозорида 694,7 минг дона автомобил сотган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 17,1 фоизга камдир. Ҳатто энг оммабоп моделлар ҳам савдо ҳажмини ушлаб қолишга ёрдам бера олмаяпти.

Honda ва Nissan учун оғир даврлар

Nissan компаниясининг кўрсаткичлари ҳам кишини қувонтирмайди: бренд сотувлари 15 фоизга қисқариб, 237 минг донани ташкил этган. Бироқ энг катта зарбани Honda қабул қилиб олди. Мазкур компания хитойлик харидорларга бор-йўғи 205,8 минг дона автомобил етказиб берган, бу эса ўтган йилги натижадан 34,7 фоизга паст демакдир. Эътиборлиси, Honda брендининг Хитойдаги савдолари кетма-кет 29 ойдан бери пасайишда давом этмоқда.

Июн ойи натижалари ҳам вазият ўнгланмаётганини кўрсатди. Учала компания ҳам 2025-йилнинг июнига нисбатан камроқ маҳсулот реализация қилган. Мутахассисларнинг фикрича, япон брендларининг позицияси ёмонлашишига Хитой автомобил бозори структурасининг тез суръатлар билан ўзгараётгани асосий сабаб бўлмоқда.

Маҳаллий брендларнинг устунлиги

Хитойлик харидорлар тобора кўпроқ маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотларини афзал кўришмоқда. Бунга бир қанча омиллар сабаб бўлмоқда:

  • Электромобиллар ва тишланувчи (плуг-ин) гибридларнинг кенг танлови;
  • Интеллектуал бошқарув тизимлари ва замонавий IT-ечимларнинг мавжудлиги;
  • Нарх ва сифат мутаносиблигининг юқорилиги;
  • Маҳаллий брендларнинг технологик жиҳатдан тезроқ янгиланиши.
Ўзбекистон бозори учун ҳам бу тенденция бегона эмас. Мамлакатимизда ҳам BYD каби Хитой брендларининг оммалашиши анъанавий брендлар, жумладан, япон автомобиллари учун рақобатни кучайтирмоқда. Хитойда содир бўлаётган бу ўзгаришлар глобал автомобил саноатида кучлар нисбати ўзгараётганидан далолат беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, агар Toyota, Nissan ва Honda ўзларининг электрлаштириш стратегияларини тубдан қайта кўриб чиқмаса ва Хитойнинг рақамли экотизимига тезроқ мослашмаса, дунёнинг энг йирик автомобил бозоридаги улушларини йўқотишда давом этаверади. Ҳозирча япон муҳандислигининг ишончлилиги ҳақидаги афсоналар замонавий гаджет-машиналар даврида етарли бўлмаяпти.

ToyotaNissanHondaХитойАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқландиMazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқландиКеча, 14:23Хавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиХавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиКеча, 13:28Ўзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяптиЎзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяптиКеча, 12:56Toyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаToyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаКеча, 12:21Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Кеча, 11:45Ле Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парадЛе Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парадКеча, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари