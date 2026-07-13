Гари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкин
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси ва таниқли эксперт Гари Линекер Мадриднинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ҳақида дадил фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, 23 ёшли футболчи ҳозирги суръатда давом этса, мамлакат тарихидаги энг яхши ўйинчига айланиши ҳеч гап эмас. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жуд Беллингем Жахон чемпионати-2026 турнирида кўрсатаётган ажойиб ўйинлари билан барчанинг диққат марказида бўлиб турибди. Ҳозирда у олтита гол билан турнир тўпурарлари пойгасида Гарри Кейн билан бирга пешқадамлик қилмоқда. Айниқса, плей-офф босқичидаги ҳал қилувчи голлар ёш юлдузнинг нақадар кучли характерга эга эканлигини исботлади.
Тарихий натижалар ва рекордларБеллингэм Мексикага қарши нимчорак финалда дубл қайд этганидан сўнг, Норвегия билан баҳсда ҳам рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилди. Шу тариқа, у 1986-йилдаги Диего Марадона рекордини такрорлади — битта Жаҳон чемпионатининг кетма-кет икки плей-офф ўйинида дубл қайд этган илк футболчига айланди. Унинг терма жамоа сафидаги 12 та голидан 9 таси айнан йирик турнирларга тўғри келиши унинг босим остида ўйнаш қобилиятини кўрсатади.
"Мен шуни айтишга журъат қиламанки, Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчи бўлиш учун барча имкониятларга эга. Бу жуда катта даъво, аммо у кўрсатаётган ўйин ва етакчилик қобилияти шунга ишора қилмоқда", — дейди Линекер "Те Рест ис Футбол" лойиҳасида.
Линекернинг фикрича, Англия футболи кўплаб афсоналарни кўрган бўлса-да, Беллингэм каби техника ва етакчиликни ўзида мужассам этган ўйинчилар кам топилади. У ёш ярим ҳимоячини 1966-йилги қаҳрамон Бобби Чарлтон ва ҳозирги сардор Гарри Кейн каби буюклар қаторига қўшди.
Маълумот учун, Жуд Беллингем Англия терма жамоасидаги дебютини 2020-йилда Ирландияга қарши ўйинда ўтказган эди. Ўшандан бери у 54 та учрашувда майдонга тушиб, жамоасининг Евро-2020 ва Евро-2024 финалларига чиқишига муносиб ҳисса қўшди. Ҳозирда у нафақат Англия, балки жаҳон футболининг энг қимматли активларидан бири ҳисобланади.
…