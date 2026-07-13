Гари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкин

·26·Спорт
Гари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкин

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси ва таниқли эксперт Гари Линекер Мадриднинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ҳақида дадил фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, 23 ёшли футболчи ҳозирги суръатда давом этса, мамлакат тарихидаги энг яхши ўйинчига айланиши ҳеч гап эмас. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жуд Беллингем Жахон чемпионати-2026 турнирида кўрсатаётган ажойиб ўйинлари билан барчанинг диққат марказида бўлиб турибди. Ҳозирда у олтита гол билан турнир тўпурарлари пойгасида Гарри Кейн билан бирга пешқадамлик қилмоқда. Айниқса, плей-офф босқичидаги ҳал қилувчи голлар ёш юлдузнинг нақадар кучли характерга эга эканлигини исботлади.

Тарихий натижалар ва рекордлар

Беллингэм Мексикага қарши нимчорак финалда дубл қайд этганидан сўнг, Норвегия билан баҳсда ҳам рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилди. Шу тариқа, у 1986-йилдаги Диего Марадона рекордини такрорлади — битта Жаҳон чемпионатининг кетма-кет икки плей-офф ўйинида дубл қайд этган илк футболчига айланди. Унинг терма жамоа сафидаги 12 та голидан 9 таси айнан йирик турнирларга тўғри келиши унинг босим остида ўйнаш қобилиятини кўрсатади.

"Мен шуни айтишга журъат қиламанки, Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчи бўлиш учун барча имкониятларга эга. Бу жуда катта даъво, аммо у кўрсатаётган ўйин ва етакчилик қобилияти шунга ишора қилмоқда", — дейди Линекер "Те Рест ис Футбол" лойиҳасида.

Линекернинг фикрича, Англия футболи кўплаб афсоналарни кўрган бўлса-да, Беллингэм каби техника ва етакчиликни ўзида мужассам этган ўйинчилар кам топилади. У ёш ярим ҳимоячини 1966-йилги қаҳрамон Бобби Чарлтон ва ҳозирги сардор Гарри Кейн каби буюклар қаторига қўшди.

Маълумот учун, Жуд Беллингем Англия терма жамоасидаги дебютини 2020-йилда Ирландияга қарши ўйинда ўтказган эди. Ўшандан бери у 54 та учрашувда майдонга тушиб, жамоасининг Евро-2020 ва Евро-2024 финалларига чиқишига муносиб ҳисса қўшди. Ҳозирда у нафақат Англия, балки жаҳон футболининг энг қимматли активларидан бири ҳисобланади.

Жуде БеллингэмРеал МадридАнглияГари ЛинекерЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Бугун, 01:18Мексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаМексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаБугун, 01:15Эрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиЭрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можаросиБугун, 00:31Гарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасГарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасБугун, 00:16Александер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ бердиАлександер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ бердиКеча, 23:18ЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиКеча, 23:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди