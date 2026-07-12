Тошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянс
Тошкентда ўтган I Халқаро ислом цивилизацияси форуми муҳим халқаро ташаббус билан якунланди. Форум иштирокчилари Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази негизида Жаҳон ислом цивилизацияси алянсини ташкил этиш ғоясини бир овоздан қўллаб-қувватлади.
40 дан ортиқ давлат ва 300 га яқин иштирокчи
Хабар қилинишича, Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган форумда 40 дан ортиқ давлатдан 300 га яқин хорижий иштирокчи қатнашди.
Тадбир якунида 10 та муҳим ташаббусни қамраб олган декларация қабул қилинди. Ушбу ҳужжат доирасида Жаҳон ислом цивилизацияси алянсини ташкил этиш ташаббуси ҳам маъқулланди.
Бу ташаббус Ўзбекистоннинг ислом цивилизацияси, илм-фан, маданият ва маънавий мерос соҳасидаги халқаро майдондаги ролини янада ошириши кутилмоқда.
Алянс нималарни бирлаштиради?
Янги алянс фақат бир марказ ёки бир давлат доирасидаги лойиҳа бўлиб қолмайди. Унинг атрофида турли мамлакатлардаги илмий, маданий ва таълим муассасаларини бирлаштириш режалаштирилган.
Алянс таркибига қуйидаги ташкилотлар жалб этилиши кўзда тутилмоқда:
Йўналиш
Қамраб олинадиган муассасалар
Илм-фан
фанлар академиялари, тадқиқот институтлари
Таълим
олий таълим ва илмий муассасалар
Маданият
музейлар, кутубхоналар, архивлар
Мерос
ислом қўлёзмалари марказлари
Халқаро ҳамкорлик
ихтисослашган халқаро ташкилотлар
Бу формат ислом цивилизациясига оид билим, қўлёзма, тарихий манба ва илмий тажрибаларни бир жойда мувофиқлаштириш имконини беради.
Асосий мақсад — меросни сақлаш ва дунёга кўрсатиш
Маълум қилинишича, алянснинг асосий мақсади узоқ муддатли халқаро ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат.
Шунингдек, қўшма илмий, таълимий, маданий, музей ва рақамли лойиҳаларни амалга ошириш ҳам устувор вазифалардан бири сифатида белгиланган.
Алянс ислом цивилизациясининг жаҳон маданий ва интеллектуал меросидаги ўрнини илмий ўрганиш, асраш, оммалаштириш ва кенг намоён этишга қаратилган саъй-ҳаракатларни бирлаштиради.
Бошқача айтганда, гап фақат тарихни эслаш ҳақида эмас. Бу ташаббус орқали ислом цивилизациясининг илм-фан, маданият, таълим ва маърифат соҳаларидаги бунёдкорлик салоҳиятини замонавий форматда кўрсатиш мақсад қилинмоқда.
Тошкент янги илмий-маданий марказга айланиши мумкин
Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази негизида бундай халқаро алянснинг ташкил этилиши Тошкентнинг илмий ва маданий мулоқот майдони сифатидаги аҳамиятини кучайтириши мумкин.
Айниқса, музейлар, архивлар, қўлёзмалар марказлари ва тадқиқот институтларининг бир тармоққа бирлашиши келгусида янги илмий кашфиётлар, рақамли архивлар ва халқаро кўргазмалар учун замин яратади.
Бу ташаббус амалий натижа берса, Ўзбекистон ислом цивилизацияси меросини ўрганиш ва дунёга танитиш бўйича муҳим марказлардан бирига айланиши мумкин.
Муҳим савол энди бошланади
Жаҳон ислом цивилизацияси алянси ғояси форум иштирокчилари томонидан бир овоздан қўллаб-қувватланди. Энди асосий масала — ушбу ташаббус қандай амалий лойиҳалар, илмий ҳамкорлик ва халқаро дастурлар билан тўлдирилишида.
Сизнингча, Ўзбекистон бу ташаббус орқали ислом цивилизацияси меросини дунёга танитишда янги босқичга чиқа олади
…