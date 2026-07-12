Тошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянс

·0·Ўзбекистон
Тошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянс

Тошкентда ўтган I Халқаро ислом цивилизацияси форуми муҳим халқаро ташаббус билан якунланди. Форум иштирокчилари Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази негизида Жаҳон ислом цивилизацияси алянсини ташкил этиш ғоясини бир овоздан қўллаб-қувватлади.

40 дан ортиқ давлат ва 300 га яқин иштирокчи

Хабар қилинишича, Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган форумда 40 дан ортиқ давлатдан 300 га яқин хорижий иштирокчи қатнашди.

Тадбир якунида 10 та муҳим ташаббусни қамраб олган декларация қабул қилинди. Ушбу ҳужжат доирасида Жаҳон ислом цивилизацияси алянсини ташкил этиш ташаббуси ҳам маъқулланди.

Бу ташаббус Ўзбекистоннинг ислом цивилизацияси, илм-фан, маданият ва маънавий мерос соҳасидаги халқаро майдондаги ролини янада ошириши кутилмоқда.

Алянс нималарни бирлаштиради?

Янги алянс фақат бир марказ ёки бир давлат доирасидаги лойиҳа бўлиб қолмайди. Унинг атрофида турли мамлакатлардаги илмий, маданий ва таълим муассасаларини бирлаштириш режалаштирилган.

Алянс таркибига қуйидаги ташкилотлар жалб этилиши кўзда тутилмоқда:

Йўналиш

Қамраб олинадиган муассасалар

Илм-фан

фанлар академиялари, тадқиқот институтлари

Таълим

олий таълим ва илмий муассасалар

Маданият

музейлар, кутубхоналар, архивлар

Мерос

ислом қўлёзмалари марказлари

Халқаро ҳамкорлик

ихтисослашган халқаро ташкилотлар

Бу формат ислом цивилизациясига оид билим, қўлёзма, тарихий манба ва илмий тажрибаларни бир жойда мувофиқлаштириш имконини беради.

Асосий мақсад — меросни сақлаш ва дунёга кўрсатиш

Маълум қилинишича, алянснинг асосий мақсади узоқ муддатли халқаро ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат.

Шунингдек, қўшма илмий, таълимий, маданий, музей ва рақамли лойиҳаларни амалга ошириш ҳам устувор вазифалардан бири сифатида белгиланган.

Алянс ислом цивилизациясининг жаҳон маданий ва интеллектуал меросидаги ўрнини илмий ўрганиш, асраш, оммалаштириш ва кенг намоён этишга қаратилган саъй-ҳаракатларни бирлаштиради.

Бошқача айтганда, гап фақат тарихни эслаш ҳақида эмас. Бу ташаббус орқали ислом цивилизациясининг илм-фан, маданият, таълим ва маърифат соҳаларидаги бунёдкорлик салоҳиятини замонавий форматда кўрсатиш мақсад қилинмоқда.

Тошкент янги илмий-маданий марказга айланиши мумкин

Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази негизида бундай халқаро алянснинг ташкил этилиши Тошкентнинг илмий ва маданий мулоқот майдони сифатидаги аҳамиятини кучайтириши мумкин.

Айниқса, музейлар, архивлар, қўлёзмалар марказлари ва тадқиқот институтларининг бир тармоққа бирлашиши келгусида янги илмий кашфиётлар, рақамли архивлар ва халқаро кўргазмалар учун замин яратади.

Бу ташаббус амалий натижа берса, Ўзбекистон ислом цивилизацияси меросини ўрганиш ва дунёга танитиш бўйича муҳим марказлардан бирига айланиши мумкин.

Муҳим савол энди бошланади

Жаҳон ислом цивилизацияси алянси ғояси форум иштирокчилари томонидан бир овоздан қўллаб-қувватланди. Энди асосий масала — ушбу ташаббус қандай амалий лойиҳалар, илмий ҳамкорлик ва халқаро дастурлар билан тўлдирилишида.

Сизнингча, Ўзбекистон бу ташаббус орқали ислом цивилизацияси меросини дунёга танитишда янги босқичга чиқа олади

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Қатар Амирига таъзия билдирдиШавкат Мирзиёев Қатар Амирига таъзия билдирдиБугун, 20:12Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилиндиЎзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилиндиБугун, 20:02Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирдиҲарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирдиБугун, 16:28Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?Бугун, 12:00Ўзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқадиЎзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқадиБугун, 11:56Ўзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиЎзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиБугун, 10:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа