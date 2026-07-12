Тимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этди

·50·Техно
Тимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этди

АҚШнинг машҳур Тимех компанияси ўзининг Деэпватер туркумини сезиларли даражада кенгайтириб, янги Меридиан 300 Титаниум HEV Аутоматик моделини намойиш этди. Ушбу механик соат бренднинг одатий кварц моделларидан тубдан фарқ қилиб, профессионал ғаввослар учун мўлжалланган юқори технологик ускуна ҳисобланади. Янгилик нафақат мустаҳкамлиги, балки 300 метр чуқурликкача сув ўтказмаслиги билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Соат корпуси авиация ва оғир саноатда кенг қўлланиладиган енгил ва ўта чидамли титан қотишмасидан ишланган. Корпус диаметри 44 мм, қалинлиги эса 15 мм ни ташкил этади. Тимех муҳандислари қурилмани экстремал шароитларда ишлаш учун барча зарур элементлар билан жиҳозлашган: бу ерда бир томонга айланувчи керамик безел ва акс эттиришга қарши қопламага эга сапфир ойнаси ўрнатилган.

Чуқур сув остида ишлаш имкониятлари

Моделнинг асосий ўзига хослиги — соат 10 йўналишида жойлашган автоматик гелийли клапан (HEV) ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай тизим фақат профессионал ғаввослик соатларида қўлланилади. Махсус камераларда газ аралашмаси билан ишлаганда гелий соат корпуси ичига кириб қолиши мумкин. Декомпрессия пайтида ушбу клапан тўпланган газни хавфсиз чиқариб юборишга хизмат қилади ва соатнинг шикастланишини олдини олади.

Соатнинг ички қисмида 21 та тошга эга бўлган Япониянинг Миёта 8215 автоматик механизми ўрнатилган. Бу механизм ўзининг ишончлилиги ва узоқ вақт хизмат қилиши билан соатсозлик оламида яхши танилган. Тимех фойдаланувчиларга ушбу моделнинг икки хил кўринишини таклиф этмоқда.

  • Биринчи версия люминессент белгилар туширилган қора сиферблатга эга.
  • Иккинчи версия эса тўлиқ японча Немото ЛумиNova SG2200 люминофори билан қопланган яшил сиферблат билан жиҳозланган бўлиб, у қоронғуликда максимал даражадаги кўринишни таъминлайди.
Ҳар икки модел ҳам 20 мм кенгликдаги ҲНБР материалидан тайёрланган қора тасмалар билан бутланган. Ушбу махсус каучук ультрабинафша нурлар, юқори ҳарорат ва турли кимёвий моддаларга чидамлилиги билан ажралиб туради. Шунингдек, тасмани тезда алмаштириш тизими ҳам кўзда тутилган.

Тимех Деэпватер Меридиан 300 Титаниум HEV Аутоматик модели учун АҚШда олдиндан буюртмалар қабул қилиниши бошланди. Профессионал даражадаги ушбу соатнинг нархи 1000 доллар этиб белгиланган. Бу нарх бренднинг одатий моделларидан қимматроқ бўлса-да, титан корпус ва гелийли клапан каби хусусиятлар учун рақобатбардош ҳисобланади.

ТимехДеэпватерСмартфонТехнологияАксессуар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиIntel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиКеча, 23:55Аирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиАирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиКеча, 22:54Xiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиXiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиКеча, 22:25SpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиКеча, 21:50Huawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиHuawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиКеча, 21:20Глобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаГлобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаКеча, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди