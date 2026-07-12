Тимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этди
АҚШнинг машҳур Тимех компанияси ўзининг Деэпватер туркумини сезиларли даражада кенгайтириб, янги Меридиан 300 Титаниум HEV Аутоматик моделини намойиш этди. Ушбу механик соат бренднинг одатий кварц моделларидан тубдан фарқ қилиб, профессионал ғаввослар учун мўлжалланган юқори технологик ускуна ҳисобланади. Янгилик нафақат мустаҳкамлиги, балки 300 метр чуқурликкача сув ўтказмаслиги билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Соат корпуси авиация ва оғир саноатда кенг қўлланиладиган енгил ва ўта чидамли титан қотишмасидан ишланган. Корпус диаметри 44 мм, қалинлиги эса 15 мм ни ташкил этади. Тимех муҳандислари қурилмани экстремал шароитларда ишлаш учун барча зарур элементлар билан жиҳозлашган: бу ерда бир томонга айланувчи керамик безел ва акс эттиришга қарши қопламага эга сапфир ойнаси ўрнатилган.
Чуқур сув остида ишлаш имкониятлариМоделнинг асосий ўзига хослиги — соат 10 йўналишида жойлашган автоматик гелийли клапан (HEV) ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай тизим фақат профессионал ғаввослик соатларида қўлланилади. Махсус камераларда газ аралашмаси билан ишлаганда гелий соат корпуси ичига кириб қолиши мумкин. Декомпрессия пайтида ушбу клапан тўпланган газни хавфсиз чиқариб юборишга хизмат қилади ва соатнинг шикастланишини олдини олади.
Соатнинг ички қисмида 21 та тошга эга бўлган Япониянинг Миёта 8215 автоматик механизми ўрнатилган. Бу механизм ўзининг ишончлилиги ва узоқ вақт хизмат қилиши билан соатсозлик оламида яхши танилган. Тимех фойдаланувчиларга ушбу моделнинг икки хил кўринишини таклиф этмоқда.
- Биринчи версия люминессент белгилар туширилган қора сиферблатга эга.
- Иккинчи версия эса тўлиқ японча Немото ЛумиNova SG2200 люминофори билан қопланган яшил сиферблат билан жиҳозланган бўлиб, у қоронғуликда максимал даражадаги кўринишни таъминлайди.
Тимех Деэпватер Меридиан 300 Титаниум HEV Аутоматик модели учун АҚШда олдиндан буюртмалар қабул қилиниши бошланди. Профессионал даражадаги ушбу соатнинг нархи 1000 доллар этиб белгиланган. Бу нарх бренднинг одатий моделларидан қимматроқ бўлса-да, титан корпус ва гелийли клапан каби хусусиятлар учун рақобатбардош ҳисобланади.
…