Intel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўлади

·0·Техно
Intel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўлади

Intel компанияси ўзининг навбатдаги авлод Nova Лаке-С иш столи процессорлари учун инқилобий ўзгариш тайёрламоқда. Янги чиплар таркибидаги интеграциялашган график ядролар (иGPU) шу қадар кучли бўладики, улар кўплаб ўрта даражадаги дискрет видеокарталар билан бемалол рақобатлаша олади. Бу компьютер фойдаланувчилари учун қўшимча график карта сотиб олмасдан ҳам юқори унумдорликка эришиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жайкиҳн тахаллуси остидаги нуфузли инсайдернинг маълумотларига кўра, Nova Лаке-С туркумидаги процессорлар 12 тагача график ядрога эга бўлган иGPU билан жиҳозланади. Таққослаш учун, ҳозирги вақтда ўз синфидаги энг кучли ечим ҳисобланган Арк B390 ҳам айнан 12 та ядрога эга. Бироқ янги авлод процессорлари фақат ядро сони билан чекланиб қолмайди.

Янги Xe3P архитектураси ва унумдорлик

Асосий янгилик шундаки, жорий Арк B390 модели Xe3 архитектурасига асосланган бўлса, Nova Лаке-С моделлари такомиллаштирилган Xe3P архитектурасидан фойдаланади. Бу ерда "П" индекси (Performance) бевосита унумдорликка йўналтирилган оптимизацияларни англатади. Бу эса график ядро нафақат энергия тежамкорлиги, балки максимал қувват борасида ҳам янги босқичга чиқишини кўрсатади.

Иш столи компьютерлари учун мўлжалланган процессорларда қувват сарфи чекловлари мобил қурилмаларга қараганда анча юқори эканлигини ҳисобга олсак, мазкур график ядролар Арк B390 моделидан сезиларли даражада ўзиб кетиши кутилмоқда. Шунингдек, худди шундай график қувват Nova Лаке-Ҳ сериясидаги айрим юқори унумдор ноутбук процессорларида ҳам қўлланилиши режалаштирилган.

Бозордаги ўзгаришлар ва фойдаланувчилар учун фойда

Ҳозирча айнан қайси моделлар энг кучли график ядро билан таъминланиши аниқ эмас. Мутахассисларнинг фикрича, Intel ушбу технологияни ўрта бюджетли процессорларга татбиқ этиши мумкин. Бу эса фойдаланувчиларга алоҳида видеокарта сотиб олмасдан, замонавий ўйинларни ўйнаш ва график дастурларда ишлаш имконини берадиган ихчам ва арзон тизимлар йиғиш имконини беради.

Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу янгилик катта қизиқиш уйғотиши табиий. Чунки дискрет видеокарталар нархи юқори бўлган шароитда, процессорнинг ўзида кучли графикага эга бўлиш ҳам ҳамёнбоплик, ҳам энергия тежамкорлиги жиҳатидан катта устунлик беради. Intel компаниясининг ушбу стратегияси AMD компаниясининг APУ (Акселератед Просессинг Унит) сегментидаги ҳукмронлигига жиддий зарба бўлиши кутилмоқда.

IntelПроцессорNova ЛакеТехнологияВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиТимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиКеча, 23:29Аирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиАирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиКеча, 22:54Xiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиXiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиКеча, 22:25SpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиКеча, 21:50Huawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиHuawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиКеча, 21:20Глобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаГлобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаКеча, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди