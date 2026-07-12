Intel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўлади
Intel компанияси ўзининг навбатдаги авлод Nova Лаке-С иш столи процессорлари учун инқилобий ўзгариш тайёрламоқда. Янги чиплар таркибидаги интеграциялашган график ядролар (иGPU) шу қадар кучли бўладики, улар кўплаб ўрта даражадаги дискрет видеокарталар билан бемалол рақобатлаша олади. Бу компьютер фойдаланувчилари учун қўшимча график карта сотиб олмасдан ҳам юқори унумдорликка эришиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жайкиҳн тахаллуси остидаги нуфузли инсайдернинг маълумотларига кўра, Nova Лаке-С туркумидаги процессорлар 12 тагача график ядрога эга бўлган иGPU билан жиҳозланади. Таққослаш учун, ҳозирги вақтда ўз синфидаги энг кучли ечим ҳисобланган Арк B390 ҳам айнан 12 та ядрога эга. Бироқ янги авлод процессорлари фақат ядро сони билан чекланиб қолмайди.
Янги Xe3P архитектураси ва унумдорликАсосий янгилик шундаки, жорий Арк B390 модели Xe3 архитектурасига асосланган бўлса, Nova Лаке-С моделлари такомиллаштирилган Xe3P архитектурасидан фойдаланади. Бу ерда "П" индекси (Performance) бевосита унумдорликка йўналтирилган оптимизацияларни англатади. Бу эса график ядро нафақат энергия тежамкорлиги, балки максимал қувват борасида ҳам янги босқичга чиқишини кўрсатади.
Иш столи компьютерлари учун мўлжалланган процессорларда қувват сарфи чекловлари мобил қурилмаларга қараганда анча юқори эканлигини ҳисобга олсак, мазкур график ядролар Арк B390 моделидан сезиларли даражада ўзиб кетиши кутилмоқда. Шунингдек, худди шундай график қувват Nova Лаке-Ҳ сериясидаги айрим юқори унумдор ноутбук процессорларида ҳам қўлланилиши режалаштирилган.
Бозордаги ўзгаришлар ва фойдаланувчилар учун фойдаҲозирча айнан қайси моделлар энг кучли график ядро билан таъминланиши аниқ эмас. Мутахассисларнинг фикрича, Intel ушбу технологияни ўрта бюджетли процессорларга татбиқ этиши мумкин. Бу эса фойдаланувчиларга алоҳида видеокарта сотиб олмасдан, замонавий ўйинларни ўйнаш ва график дастурларда ишлаш имконини берадиган ихчам ва арзон тизимлар йиғиш имконини беради.
Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу янгилик катта қизиқиш уйғотиши табиий. Чунки дискрет видеокарталар нархи юқори бўлган шароитда, процессорнинг ўзида кучли графикага эга бўлиш ҳам ҳамёнбоплик, ҳам энергия тежамкорлиги жиҳатидан катта устунлик беради. Intel компаниясининг ушбу стратегияси AMD компаниясининг APУ (Акселератед Просессинг Унит) сегментидаги ҳукмронлигига жиддий зарба бўлиши кутилмоқда.
…