Эрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можароси
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичида Англия терма жамоасининг Норвегия устидан қозонган ғалабаси майдон ташқарисида катта можароларга сабаб бўлди. Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холанднинг отаси Алф-Инге Холанд ҳакамликдан норози бўлиб, ижтимоий тармоқларда кескин фикрлар қолдирди. Унинг бу чиқиши британиялик машҳур экспертлар Рой Кеане, Иан Райт ва Гари Невилле томонидан қаттиқ танқид остига олинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Алф-Инге Холанд ўйиндан сўнг ҳакам Клемент Турпинни киноя билан "табриклаб", Англия терма жамоасини ҳакамлар қутқариб қолганига шама қилди. Унинг фикрича, ҳакамнинг қарорлари ўйин тақдирига бевосита таъсир кўрсатган ва Норвегияни ярим финал йўлланмасидан маҳрум қилган. Бироқ, футбол жамоатчилиги бу айбловларни бир овоздан рад этмоқда.
Экспертларнинг кескин муносабатиАрсенал афсонаси Иан Райт Стикк то Футбол подкастида сўзга чиқиб, Алф-Ингенинг гапларини "пасткашлик" деб атади. Унинг таъкидлашича, Эрлинг Холанд томонидан урилган ва бекор қилинган гол вазиятида ҳужумчи рақибини очиқчасига туртиб юборган. "Бу шунчаки асоссиз эътирозлар. Холанд рақибидан анча баланд бўла туриб, нега бунчалик агрессив ҳаракат қилиши керак эди? Бу аниқ фол эди", — дейди Райт.
Манчестер Юнайтед собиқ сардори Рой Кеане эса Алф-Инге Холанднинг шахсиятига тегиб ўтишдан ҳам тийилмади. Кеане ҳакам баъзи 50 га 50 вазиятларда Англия фойдасига қарор чиқарганини тан олган бўлса-да, бу натижага таъсир қилмаганини айтди. "У ўйинни қанчалик яхши эслайди, билмадим. Чунки у стадионларда доим спиртли ичимлик ичиб ўтирганини кўрамиз. Ичган одам ўйинни бошқача кўриши табиий", — дея киноя қилди Кеане.
Гари Невилле ҳам ҳамкасбларининг фикрига қўшилиб, Англия бу ғалабага муносиб бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, аввалги ўйинларда (масалан, Ганага қарши) омад ва ҳакамлик ёрдам берган бўлиши мумкин, аммо Норвегия билан баҳсда ҳамма нарса адолатли кечган. Невилле норвегияликлар мағлубиятда ўз хатоларини қидириши кераклигини қўшимча қилди.
Ушбу можаро Норвегия ва Англия ўртасидаги футбол қарама-қаршилигини янги босқичга олиб чиқди. Эрлинг Холанднинг отаси томонидан билдирилган эътирозлар инглиз матбуотида "мағлубиятни тан ололмаслик" (соур грапес) сифатида баҳоланмоқда. Ҳозирча футболчининг ўзи отасининг гаплари ва экспертларнинг танқидига муносабат билдиргани йўқ.
…