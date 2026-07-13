Эрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можароси

·0·Спорт
Эрлинг Холанднинг отаси ва Рой Кеане ўртасида даҳанаки жанг: Норвегия мағлубияти можароси

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичида Англия терма жамоасининг Норвегия устидан қозонган ғалабаси майдон ташқарисида катта можароларга сабаб бўлди. Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холанднинг отаси Алф-Инге Холанд ҳакамликдан норози бўлиб, ижтимоий тармоқларда кескин фикрлар қолдирди. Унинг бу чиқиши британиялик машҳур экспертлар Рой Кеане, Иан Райт ва Гари Невилле томонидан қаттиқ танқид остига олинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Алф-Инге Холанд ўйиндан сўнг ҳакам Клемент Турпинни киноя билан "табриклаб", Англия терма жамоасини ҳакамлар қутқариб қолганига шама қилди. Унинг фикрича, ҳакамнинг қарорлари ўйин тақдирига бевосита таъсир кўрсатган ва Норвегияни ярим финал йўлланмасидан маҳрум қилган. Бироқ, футбол жамоатчилиги бу айбловларни бир овоздан рад этмоқда.

Экспертларнинг кескин муносабати

Арсенал афсонаси Иан Райт Стикк то Футбол подкастида сўзга чиқиб, Алф-Ингенинг гапларини "пасткашлик" деб атади. Унинг таъкидлашича, Эрлинг Холанд томонидан урилган ва бекор қилинган гол вазиятида ҳужумчи рақибини очиқчасига туртиб юборган. "Бу шунчаки асоссиз эътирозлар. Холанд рақибидан анча баланд бўла туриб, нега бунчалик агрессив ҳаракат қилиши керак эди? Бу аниқ фол эди", — дейди Райт.

Манчестер Юнайтед собиқ сардори Рой Кеане эса Алф-Инге Холанднинг шахсиятига тегиб ўтишдан ҳам тийилмади. Кеане ҳакам баъзи 50 га 50 вазиятларда Англия фойдасига қарор чиқарганини тан олган бўлса-да, бу натижага таъсир қилмаганини айтди. "У ўйинни қанчалик яхши эслайди, билмадим. Чунки у стадионларда доим спиртли ичимлик ичиб ўтирганини кўрамиз. Ичган одам ўйинни бошқача кўриши табиий", — дея киноя қилди Кеане.

Гари Невилле ҳам ҳамкасбларининг фикрига қўшилиб, Англия бу ғалабага муносиб бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, аввалги ўйинларда (масалан, Ганага қарши) омад ва ҳакамлик ёрдам берган бўлиши мумкин, аммо Норвегия билан баҳсда ҳамма нарса адолатли кечган. Невилле норвегияликлар мағлубиятда ўз хатоларини қидириши кераклигини қўшимча қилди.

Ушбу можаро Норвегия ва Англия ўртасидаги футбол қарама-қаршилигини янги босқичга олиб чиқди. Эрлинг Холанднинг отаси томонидан билдирилган эътирозлар инглиз матбуотида "мағлубиятни тан ололмаслик" (соур грапес) сифатида баҳоланмоқда. Ҳозирча футболчининг ўзи отасининг гаплари ва экспертларнинг танқидига муносабат билдиргани йўқ.

ФутболЭрлинг ХоландАнглияНорвегияРой Кеане
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасГарри Кейн Томас Тухельнинг танқидларига муносабат билдирди: Англия ҳали ўзининг энг юқори спорт формасида эмасБугун, 00:16Александер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ бердиАлександер Сёрлот нима учун Эрлинг Холандга пас бермаганига изоҳ бердиКеча, 23:18ЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиЖЧда 64 та жамоа бўлиши мумкин: Инфантино янги режаларни эълон қилдиКеча, 23:18Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Кеча, 22:50Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Кеча, 22:41Эрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиЭрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиКеча, 22:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди