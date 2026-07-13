“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайди
“Навбаҳор” иккинчи давра олдидан таркибини жиддий кучайтирмоқда. Наманган клуби Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари Абдулла Абдуллаев ва Асадбек Раҳимжоновни ўз сафига қўшиб олди.
Икки янги ном — битта катта сигнал
ЎзПФЛ матбуоти хабарига кўра, “Навбаҳор” Абдулла Абдуллаев ва Асадбек Раҳимжонов билан шартнома имзолаган.
Абдуллаев “лочинлар” билан 2026 йил охирига қадар мўлжалланган битимга имзо чекди. Асадбек Раҳимжонов эса 2027 йил сўнггигача “Навбаҳор” шарафини ҳимоя қилади.
Бу трансферлар Наманган клуби иккинчи даврада шунчаки иштирок этиш эмас, юқори ўринлар учун жиддий курашиш ниятида эканини кўрсатади.
Абдуллаев тажриба олиб келади
Абдулла Абдуллаев Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида тажриба тўплаган футболчилардан бири ҳисобланади.
Унинг “Навбаҳор”га келиши жамоага, айниқса, ҳимоя ва майдон марказида барқарорлик бериши мумкин. Бундай футболчилар ҳал қилувчи ўйинларда хотиржамлик, курашувчанлик ва тажриба билан фарқ қилади.
Наманганликлар учун бу муҳим қадам: иккинчи даврада ҳар бир очко қиммат бўлади, бундай пайтда терма жамоа даражасидаги футболчи катта плюс.
Раҳимжонов — келажак учун ҳам трансфер
Асадбек Раҳимжонов билан 2027 йил охиригача шартнома имзолангани клубнинг узоқроқ режа билан ҳаракат қилаётганини кўрсатади.
Ёш футболчи учун “Навбаҳор”да ўйнаш катта имконият. Наманганда мухлислар босими ҳам, талаб ҳам юқори. Агар Раҳимжонов бу муҳитга тез мослашса, у жамоанинг муҳим фигураларидан бирига айланиши мумкин.
Бу трансфер фақат ҳозирги мавсум учун эмас, кейинги йиллар учун ҳам сармояга ўхшайди.
“Лочинлар” иккинчи даврага тайёрланмоқда
“Навбаҳор” иккинчи даврани ОКМКга қарши баҳс билан бошлаши белгиланган.
ОКМКга қарши ўйин наманганликлар учун дарҳол жиддий синов бўлади. Янги футболчиларнинг жамоага қанчалик тез қўшилиб кетиши ҳам айнан шундай учрашувларда кўринади.
Бу ерда вақт кам, талаб эса катта. “Навбаҳор” мухлислари натижа кутяпти, клуб эса трансферлар орқали шу сигнални бермоқда: кураш давом этади.
Трансферлар нимани ўзгартиради?
Икки терма жамоа аъзосининг қўшилиши “Навбаҳор”да рақобатни кучайтиради. Бу эса мураббийлар штабига таркиб танлашда кўпроқ вариант беради.
Футболчи
Шартнома муддати
Клуб учун аҳамияти
Абдулла Абдуллаев
2026 йил охиригача
тажриба ва барқарорлик
Асадбек Раҳимжонов
2027 йил охиригача
ёшлик, энергия ва келажак салоҳияти
Бундай қўшимчалар жамоанинг ўйин сифатига ҳам, ички рақобатига ҳам таъсир қилиши мумкин.
Наманганда кутилмалар яна ошди
“Навбаҳор” ҳар доим катта мухлислар армиясига эга клублардан бири бўлган. Шунинг учун ҳар бир трансфер Наманганда алоҳида муҳокама қилинади.
Абдуллаев ва Раҳимжоновнинг келиши эса оддий ротация эмас, клубнинг иккинчи даврага жиддий тайёргарлик кўраётганини англатади.
Энди асосий савол битта: янги футболчилар “Навбаҳор”ни иккинчи даврада юқори ўринлар учун курашга қайта олиб кира оладими?
…