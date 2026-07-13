“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайди

·38·Спорт
“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайди

“Навбаҳор” иккинчи давра олдидан таркибини жиддий кучайтирмоқда. Наманган клуби Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари Абдулла Абдуллаев ва Асадбек Раҳимжоновни ўз сафига қўшиб олди.

Икки янги ном — битта катта сигнал

ЎзПФЛ матбуоти хабарига кўра, “Навбаҳор” Абдулла Абдуллаев ва Асадбек Раҳимжонов билан шартнома имзолаган.

Абдуллаев “лочинлар” билан 2026 йил охирига қадар мўлжалланган битимга имзо чекди. Асадбек Раҳимжонов эса 2027 йил сўнггигача “Навбаҳор” шарафини ҳимоя қилади.

Бу трансферлар Наманган клуби иккинчи даврада шунчаки иштирок этиш эмас, юқори ўринлар учун жиддий курашиш ниятида эканини кўрсатади.

Абдуллаев тажриба олиб келади

Абдулла Абдуллаев Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида тажриба тўплаган футболчилардан бири ҳисобланади.

Унинг “Навбаҳор”га келиши жамоага, айниқса, ҳимоя ва майдон марказида барқарорлик бериши мумкин. Бундай футболчилар ҳал қилувчи ўйинларда хотиржамлик, курашувчанлик ва тажриба билан фарқ қилади.

Наманганликлар учун бу муҳим қадам: иккинчи даврада ҳар бир очко қиммат бўлади, бундай пайтда терма жамоа даражасидаги футболчи катта плюс.

Раҳимжонов — келажак учун ҳам трансфер

Асадбек Раҳимжонов билан 2027 йил охиригача шартнома имзолангани клубнинг узоқроқ режа билан ҳаракат қилаётганини кўрсатади.

Ёш футболчи учун “Навбаҳор”да ўйнаш катта имконият. Наманганда мухлислар босими ҳам, талаб ҳам юқори. Агар Раҳимжонов бу муҳитга тез мослашса, у жамоанинг муҳим фигураларидан бирига айланиши мумкин.

Бу трансфер фақат ҳозирги мавсум учун эмас, кейинги йиллар учун ҳам сармояга ўхшайди.

“Лочинлар” иккинчи даврага тайёрланмоқда

“Навбаҳор” иккинчи даврани ОКМКга қарши баҳс билан бошлаши белгиланган.

ОКМКга қарши ўйин наманганликлар учун дарҳол жиддий синов бўлади. Янги футболчиларнинг жамоага қанчалик тез қўшилиб кетиши ҳам айнан шундай учрашувларда кўринади.

Бу ерда вақт кам, талаб эса катта. “Навбаҳор” мухлислари натижа кутяпти, клуб эса трансферлар орқали шу сигнални бермоқда: кураш давом этади.

Трансферлар нимани ўзгартиради?

Икки терма жамоа аъзосининг қўшилиши “Навбаҳор”да рақобатни кучайтиради. Бу эса мураббийлар штабига таркиб танлашда кўпроқ вариант беради.

Футболчи

Шартнома муддати

Клуб учун аҳамияти

Абдулла Абдуллаев

2026 йил охиригача

тажриба ва барқарорлик

Асадбек Раҳимжонов

2027 йил охиригача

ёшлик, энергия ва келажак салоҳияти

Бундай қўшимчалар жамоанинг ўйин сифатига ҳам, ички рақобатига ҳам таъсир қилиши мумкин.

Наманганда кутилмалар яна ошди

“Навбаҳор” ҳар доим катта мухлислар армиясига эга клублардан бири бўлган. Шунинг учун ҳар бир трансфер Наманганда алоҳида муҳокама қилинади.

Абдуллаев ва Раҳимжоновнинг келиши эса оддий ротация эмас, клубнинг иккинчи даврага жиддий тайёргарлик кўраётганини англатади.

Энди асосий савол битта: янги футболчилар “Навбаҳор”ни иккинчи даврада юқори ўринлар учун курашга қайта олиб кира оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилдиБугун, 17:43Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиПедро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиБугун, 17:32Андони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиАндони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиБугун, 17:17Ҳарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиҲарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:56Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Бугун, 16:56 Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошланди Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошландиБугун, 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди