Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр...

·28·Спорт
Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр...

Хорватия миллий жамоасида катта давр якунланди ва таниш ном яна саҳнага қайтди. Златко Даличнинг 9 йиллик фаолиятидан сўнг терма жамоа бошқаруви яна Славен Биличга топширилди.

HNS қарорни бир овоздан қабул қилди

Хорватия футбол иттифоқи Славен Билич миллий жамоа бош мураббийи этиб тайинланганини расман эълон қилди.

Ташкилот баёнотига кўра, HNS президенти Мариан Кустичнинг таклифи Ижроия қўмита томонидан бир овоздан қўллаб-қувватланган.

Қарор қабул қилинишидан аввал федерация экспертлар комиссияси ҳам Билич номзодини тўлиқ маъқуллаган.

Далич даври қандай тугади?

Аввалроқ Хорватия ЖЧ-2026 1/16 финалида Португалияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнир билан хайрлашган эди.

Шундан кейин Златко Далич 9 йилдан сўнг миллий жамоа бош мураббийлиги лавозимини тарк этди.

Далич Хорватия футболи тарихида энг муваффақиятли мураббийлардан бири сифатида қолади. Унинг даврида жамоа 2018 йилги Жаҳон чемпионати финалига, 2022 йилги мундиалда эса ярим финалгача етиб борган.

Билич учун иккинчи қайтиш

Славен Билич Хорватия миллий жамоасини яхши билади. У 2006–2012 йилларда ҳам терма жамоага устозлик қилган.

Ўша даврда Хорватия жанговор, характерли ва ҳужумкор жамоа сифатида кўринган. Энди эса Билич олдида бутунлай бошқа вазифа турибди: Даличдан кейинги авлод алмашинувини оғриқсиз ўтказиш.

Мураббий

Давр

Асосий воқеа

Славен Билич

2006–2012

Евро-2008 чорак финали

Златко Далич

2017–2026

ЖЧ-2018 финали, ЖЧ-2022 ярим финали

Славен Билич

2026 йилдан

янги босқич бошланди

Билич қаерларда ишлаган?

Билич фаолияти давомида бир қатор клубларда бош мураббий сифатида ишлаган. Улар орасида “Локомотив”, “Бешиктош”, “Вест Ҳэм”, “Ал Иттиҳод”, “Вест Бромвич”, “Уотфорд” ва бошқа жамоалар бор.

Унинг турли чемпионатлардаги тажрибаси Хорватия учун фойдали бўлиши мумкин. Чунки терма жамоа ҳозир мураккаб босқичга кирмоқда: катта номлар секин-аста кетмоқда, янги лидерлар эса ҳали ўз ўрнини тўлиқ мустаҳкамлаши керак.

Хорватия олдида қандай вазифа турибди?

Хорватия сўнгги йилларда жаҳон футболида барқарор куч сифатида танилди. Аммо Далич кетганидан кейин жамоанинг кейинги йўналиши катта савол бўлиб турибди.

Биличнинг вазифаси фақат натижа қилиш эмас. У жамоа руҳини сақлаши, янги футболчиларни асосий таркибга олиб кириши ва Хорватияни келаси йирик турнирларга тайёрлаши керак.

Бу ерда “қайтиб келдим, ҳаммаси автоматик зўр бўлади” режими ишламайди. Футболда ностальгия чиройли, лекин очкони тактика ва натижа олиб беради.

Қайтиш романтикаси ва реал босим

Биличнинг қайтиши мухлислар учун эмоционал воқеа. У миллий жамоа муҳитини, Хорватия футболи характерини ва катта турнирлар босимини яхши билади.

Лекин бу қайтиш катта босим билан ҳам келмоқда. Даличдан кейинги ҳар бир натижа таққосланади. Ҳар бир мағлубият “Далич даврида бундай эмасди” деган муҳокамани келтириб чиқариши мумкин.

Шунинг учун Билич учун биринчи вазифа — ишончни тез тиклаш ва жамоага аниқ ўйин ғоясини бериш.

Хорватияда янги саҳифа очилди

Славен Биличнинг Хорватия миллий жамоасига қайтиши терма жамоа тарихида янги саҳифани очди. Бир томонда у яхши таниш мутахассис, иккинчи томонда эса мутлақо янги шароит ва янги авлод турибди.

Энди асосий савол шунда: Билич иккинчи уринишда Хорватияни яна Европанинг энг хавфли жамоаларидан бирига айлантира оладими?

Славен БиличЗлатко ДаличХорватияПортугалияВест Хэм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБарселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБугун, 20:16Суперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиСуперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиБугун, 20:10ЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиБугун, 19:51«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқдаБугун, 19:46Лионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиЛионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиБугун, 19:17Самуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиСамуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди