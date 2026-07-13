Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр...
Хорватия миллий жамоасида катта давр якунланди ва таниш ном яна саҳнага қайтди. Златко Даличнинг 9 йиллик фаолиятидан сўнг терма жамоа бошқаруви яна Славен Биличга топширилди.
HNS қарорни бир овоздан қабул қилди
Хорватия футбол иттифоқи Славен Билич миллий жамоа бош мураббийи этиб тайинланганини расман эълон қилди.
Ташкилот баёнотига кўра, HNS президенти Мариан Кустичнинг таклифи Ижроия қўмита томонидан бир овоздан қўллаб-қувватланган.
Қарор қабул қилинишидан аввал федерация экспертлар комиссияси ҳам Билич номзодини тўлиқ маъқуллаган.
Далич даври қандай тугади?
Аввалроқ Хорватия ЖЧ-2026 1/16 финалида Португалияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнир билан хайрлашган эди.
Шундан кейин Златко Далич 9 йилдан сўнг миллий жамоа бош мураббийлиги лавозимини тарк этди.
Далич Хорватия футболи тарихида энг муваффақиятли мураббийлардан бири сифатида қолади. Унинг даврида жамоа 2018 йилги Жаҳон чемпионати финалига, 2022 йилги мундиалда эса ярим финалгача етиб борган.
Билич учун иккинчи қайтиш
Славен Билич Хорватия миллий жамоасини яхши билади. У 2006–2012 йилларда ҳам терма жамоага устозлик қилган.
Ўша даврда Хорватия жанговор, характерли ва ҳужумкор жамоа сифатида кўринган. Энди эса Билич олдида бутунлай бошқа вазифа турибди: Даличдан кейинги авлод алмашинувини оғриқсиз ўтказиш.
Мураббий
Давр
Асосий воқеа
Славен Билич
2006–2012
Евро-2008 чорак финали
Златко Далич
2017–2026
ЖЧ-2018 финали, ЖЧ-2022 ярим финали
Славен Билич
2026 йилдан
янги босқич бошланди
Билич қаерларда ишлаган?
Билич фаолияти давомида бир қатор клубларда бош мураббий сифатида ишлаган. Улар орасида “Локомотив”, “Бешиктош”, “Вест Ҳэм”, “Ал Иттиҳод”, “Вест Бромвич”, “Уотфорд” ва бошқа жамоалар бор.
Унинг турли чемпионатлардаги тажрибаси Хорватия учун фойдали бўлиши мумкин. Чунки терма жамоа ҳозир мураккаб босқичга кирмоқда: катта номлар секин-аста кетмоқда, янги лидерлар эса ҳали ўз ўрнини тўлиқ мустаҳкамлаши керак.
Хорватия олдида қандай вазифа турибди?
Хорватия сўнгги йилларда жаҳон футболида барқарор куч сифатида танилди. Аммо Далич кетганидан кейин жамоанинг кейинги йўналиши катта савол бўлиб турибди.
Биличнинг вазифаси фақат натижа қилиш эмас. У жамоа руҳини сақлаши, янги футболчиларни асосий таркибга олиб кириши ва Хорватияни келаси йирик турнирларга тайёрлаши керак.
Бу ерда “қайтиб келдим, ҳаммаси автоматик зўр бўлади” режими ишламайди. Футболда ностальгия чиройли, лекин очкони тактика ва натижа олиб беради.
Қайтиш романтикаси ва реал босим
Биличнинг қайтиши мухлислар учун эмоционал воқеа. У миллий жамоа муҳитини, Хорватия футболи характерини ва катта турнирлар босимини яхши билади.
Лекин бу қайтиш катта босим билан ҳам келмоқда. Даличдан кейинги ҳар бир натижа таққосланади. Ҳар бир мағлубият “Далич даврида бундай эмасди” деган муҳокамани келтириб чиқариши мумкин.
Шунинг учун Билич учун биринчи вазифа — ишончни тез тиклаш ва жамоага аниқ ўйин ғоясини бериш.
Хорватияда янги саҳифа очилди
Славен Биличнинг Хорватия миллий жамоасига қайтиши терма жамоа тарихида янги саҳифани очди. Бир томонда у яхши таниш мутахассис, иккинчи томонда эса мутлақо янги шароит ва янги авлод турибди.
Энди асосий савол шунда: Билич иккинчи уринишда Хорватияни яна Европанинг энг хавфли жамоаларидан бирига айлантира оладими?
…