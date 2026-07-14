Ламине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулди

·76·Спорт
Ламине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулди

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионати ярим финали доирасидаги Франция билан баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Барселона вингери нафақат бўлажак ўйинга тайёргарлиги, балки нумерология ва рақамлар билан боғлиқ тахминларга ҳам муносабат билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Гуардиан нашри хабарига кўра, 19 ёшга тўлган ва терма жамоада 19-рақамда тўп сураётган футболчидан ушбу тасодифлар ҳақида сўралганда, у буни рад этди. Ямал ўз жавобида Португалия терма жамоасининг собиқ устози Роберто Мартинезнинг нумерология ҳақидаги қарашларига ишора қилиб, унинг устидан бироз кулиб ўтди. Футболчи рақамлар эмас, майдондаги ҳаракатлар натижани белгилашини таъкидлади.

"Йўқ, мен бундай нарсаларга ишонмайман. Чунки Португалия мураббийи ҳам нумерология ҳақида кўп гапирган эди, лекин якунда Микел Мерино пайдо бўлди ва ҳаммасини ҳал қилди. Мен гол уриш ҳақида қайғурмаяпман, асосийси — ғалаба қозониш. Туғилган кунимга энг яхши совға ҳам айнан ғалаба бўлади", — деди Ламине Ямал.

Босим ва танқидларга муносабат

Ёш бўлишига қарамай, Ямал фаолиятидаги энг муҳим учрашув олдидан ҳеч қандай ҳаяжон ёки қўрқув сезмаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, футбол шунчаки ўйин ва ҳаётда бундан анча қийинроқ вазиятлар мавжуд. Испания терма жамоаси амалдаги Европа чемпиони сифатида майдонга тушишини ва жамоа ўз олдига қўйилган вазифани яхши билишини қўшимча қилди.

Турнир давомида унинг спорт формаси пасайгани ҳақидаги танқидларга ҳам футболчи кескин жавоб қайтарди. "Сизлар мени энг яхши даражамда эмас деб ҳисоблаяпсиз, демак, эртага мендан ҳеч нарса кутмасангиз ҳам бўлади. Лекин мен бу кун махсус бўлишига умид қиламан", — дея таъкидлади ҳужумчи.

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте ҳам ўз шогирдини қўллаб-қувватлади. Мураббийнинг фикрича, Ямалнинг ушбу турнирдаги энг яхши ўйинлари ҳали олдинда. У футболчидан кутилмалар остида қолиб кетмасдан, шунчаки ўйиндан завқ олишни сўраган. Испания ва Франция ўртасидаги ярим финал баҳси бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборида бўлиб турибди.

Ламине ЯмалИспанияЖаҳон ЧемпионатиРоберто МартинезФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ямаль гол ҳақида очиқ гапирди: “Бу чақириқни қабул қиламан”Ямаль гол ҳақида очиқ гапирди: “Бу чақириқни қабул қиламан”Бугун, 13:45Моуринью Винисиусни ушлаб қоладими? “Реал”да катта синов...Моуринью Винисиусни ушлаб қоладими? “Реал”да катта синов...Бугун, 13:42Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 13:38Гарри Кейн Англия терма жамоасидаги ички низолар ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйдиГарри Кейн Англия терма жамоасидаги ички низолар ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйдиБугун, 13:34Криштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаКриштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаБугун, 13:19Томас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режаТомас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режаБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди