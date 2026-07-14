Ламине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулди
Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионати ярим финали доирасидаги Франция билан баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Барселона вингери нафақат бўлажак ўйинга тайёргарлиги, балки нумерология ва рақамлар билан боғлиқ тахминларга ҳам муносабат билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Гуардиан нашри хабарига кўра, 19 ёшга тўлган ва терма жамоада 19-рақамда тўп сураётган футболчидан ушбу тасодифлар ҳақида сўралганда, у буни рад этди. Ямал ўз жавобида Португалия терма жамоасининг собиқ устози Роберто Мартинезнинг нумерология ҳақидаги қарашларига ишора қилиб, унинг устидан бироз кулиб ўтди. Футболчи рақамлар эмас, майдондаги ҳаракатлар натижани белгилашини таъкидлади.
"Йўқ, мен бундай нарсаларга ишонмайман. Чунки Португалия мураббийи ҳам нумерология ҳақида кўп гапирган эди, лекин якунда Микел Мерино пайдо бўлди ва ҳаммасини ҳал қилди. Мен гол уриш ҳақида қайғурмаяпман, асосийси — ғалаба қозониш. Туғилган кунимга энг яхши совға ҳам айнан ғалаба бўлади", — деди Ламине Ямал.
Босим ва танқидларга муносабатЁш бўлишига қарамай, Ямал фаолиятидаги энг муҳим учрашув олдидан ҳеч қандай ҳаяжон ёки қўрқув сезмаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, футбол шунчаки ўйин ва ҳаётда бундан анча қийинроқ вазиятлар мавжуд. Испания терма жамоаси амалдаги Европа чемпиони сифатида майдонга тушишини ва жамоа ўз олдига қўйилган вазифани яхши билишини қўшимча қилди.
Турнир давомида унинг спорт формаси пасайгани ҳақидаги танқидларга ҳам футболчи кескин жавоб қайтарди. "Сизлар мени энг яхши даражамда эмас деб ҳисоблаяпсиз, демак, эртага мендан ҳеч нарса кутмасангиз ҳам бўлади. Лекин мен бу кун махсус бўлишига умид қиламан", — дея таъкидлади ҳужумчи.
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте ҳам ўз шогирдини қўллаб-қувватлади. Мураббийнинг фикрича, Ямалнинг ушбу турнирдаги энг яхши ўйинлари ҳали олдинда. У футболчидан кутилмалар остида қолиб кетмасдан, шунчаки ўйиндан завқ олишни сўраган. Испания ва Франция ўртасидаги ярим финал баҳси бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборида бўлиб турибди.
…