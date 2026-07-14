Болалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилди

·44·Техно
Болалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилди

Замонавий технологиялар оламида болаларнинг гаджетларга қарамлиги глобал муаммога айланиб бораётган бир пайтда, Пинвҳеел компанияси кутилмаган ечим билан чиқди. Компания мактаб ёшидаги болалар учун мўлжалланган, ташқи кўриниши ретро-услубдаги уй телефонини эслатувчи Пинвҳеел Ҳоме қурилмасини намойиш этди. Ушбу гаджет болаларга смартфонларнинг зарарли таъсиридан холи тарзда мулоқот қилиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пинвҳеел Ҳоме қурилмаси 5 ёшдан 10 ёшгача бўлган болалар учун мўлжалланган бўлиб, у смартфонларга ўтишдан олдинги оралиқ босқич вазифасини ўтайди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, унда ижтимоий тармоқлар, ўйинлар ёки чексиз видео контентлар мавжуд эмас. У фақат овозли қўнғироқлар учун ишлаб чиқилган бўлиб, болаларни мазмунли ва жонли мулоқотга ундашни мақсад қилган.

Хавфсизлик ва ота-она назорати

Гарчи қурилма классик стационар телефон кўринишига эга бўлса-да, у замонавий технологиялар асосида ишлайди. Телефон анъанавий линияга эмас, балки Wi-Fi тармоғига уланади. Ота-оналар махсус Карегивер Портал иловаси орқали қурилмани тўлиқ назорат қилишлари мумкин. Бу тизим қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • Фақат тасдиқланган контактлар рўйхатини шакллантириш;
  • Номаълум рақамлар, спам ва робот-қўнғироқларни автоматик блоклаш;
  • Қўнғироқлар учун махсус жадвал ва вақт чекловларини ўрнатиш;
  • Тезкор териш ва овозли почта функцияларидан фойдаланиш.
Пинвҳеел вакилларининг таъкидлашича, ушбу қурилма болаларда мустақиллик ҳиссини уйғотади. Эндиликда улар дўстлари ёки бувилари билан гаплашиш учун ота-оналарининг смартфонини сўраб юришларига ҳожат қолмайди. Бу эса ўз навбатида болаларни эрта ёшдан рақамли мулоқот маданиятига ўргатади.

Экран вақти ва ривожланиш муаммолари

ixbt.com маълумотига кўра, бундай қурилмаларнинг оммалашиши бежиз эмас. Сўнгги тадқиқотлар болаларнинг экран қаршисида узоқ вақт қолиши уларнинг ҳиссий ва ижтимоий ривожланишига салбий таъсир кўрсатишини исботламоқда. Хусусан, Жоржия университети олимлари ижтимоий тармоқларда кўп вақт ўтказадиган болаларда сўз бойлиги секин ривожланиши ва талаффузда қийинчиликлар юзага келишини аниқлашган.

Ҳозирда Пинвҳеел Ҳоме икки хил моделда таклиф этилмоқда. Spark деб номланган содда модел 68 доллар туради ва тўрт хил рангда сотувга чиқади. Классик модели эса 79 доллар бўлиб, у ҳақиқий ретро-тутқич ва турли стикерлар билан жиҳозланган. Келгусида компания ушбу қурилмани ўзининг смарт-соатлари билан интеграция қилишни режалаштирган.

Ўзбекистон бозорида ҳам болалар хавфсизлиги ва уларнинг интернетдаги фаолиятини чеклаш масаласи долзарб бўлиб бормоқда. Пинвҳеел каби қурилмалар ота-оналар учун фарзандларини замонавий технологиялардан бутунлай узиб қўймасдан, уларни хавфсиз мулоқот билан таъминлашда қулай муқобил бўлиши мумкин.

ПинвҳеелСмартфонТехнологияБолаларГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиWhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиБугун, 14:55Huawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиHuawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиБугун, 14:26Bosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиBosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:54Хитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиХитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиБугун, 13:22Telegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолдиTelegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолдиБугун, 12:53Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрГаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди