Болалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилди
Замонавий технологиялар оламида болаларнинг гаджетларга қарамлиги глобал муаммога айланиб бораётган бир пайтда, Пинвҳеел компанияси кутилмаган ечим билан чиқди. Компания мактаб ёшидаги болалар учун мўлжалланган, ташқи кўриниши ретро-услубдаги уй телефонини эслатувчи Пинвҳеел Ҳоме қурилмасини намойиш этди. Ушбу гаджет болаларга смартфонларнинг зарарли таъсиридан холи тарзда мулоқот қилиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Пинвҳеел Ҳоме қурилмаси 5 ёшдан 10 ёшгача бўлган болалар учун мўлжалланган бўлиб, у смартфонларга ўтишдан олдинги оралиқ босқич вазифасини ўтайди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, унда ижтимоий тармоқлар, ўйинлар ёки чексиз видео контентлар мавжуд эмас. У фақат овозли қўнғироқлар учун ишлаб чиқилган бўлиб, болаларни мазмунли ва жонли мулоқотга ундашни мақсад қилган.
Хавфсизлик ва ота-она назоратиГарчи қурилма классик стационар телефон кўринишига эга бўлса-да, у замонавий технологиялар асосида ишлайди. Телефон анъанавий линияга эмас, балки Wi-Fi тармоғига уланади. Ота-оналар махсус Карегивер Портал иловаси орқали қурилмани тўлиқ назорат қилишлари мумкин. Бу тизим қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
- Фақат тасдиқланган контактлар рўйхатини шакллантириш;
- Номаълум рақамлар, спам ва робот-қўнғироқларни автоматик блоклаш;
- Қўнғироқлар учун махсус жадвал ва вақт чекловларини ўрнатиш;
- Тезкор териш ва овозли почта функцияларидан фойдаланиш.
Экран вақти ва ривожланиш муаммолариixbt.com маълумотига кўра, бундай қурилмаларнинг оммалашиши бежиз эмас. Сўнгги тадқиқотлар болаларнинг экран қаршисида узоқ вақт қолиши уларнинг ҳиссий ва ижтимоий ривожланишига салбий таъсир кўрсатишини исботламоқда. Хусусан, Жоржия университети олимлари ижтимоий тармоқларда кўп вақт ўтказадиган болаларда сўз бойлиги секин ривожланиши ва талаффузда қийинчиликлар юзага келишини аниқлашган.
Ҳозирда Пинвҳеел Ҳоме икки хил моделда таклиф этилмоқда. Spark деб номланган содда модел 68 доллар туради ва тўрт хил рангда сотувга чиқади. Классик модели эса 79 доллар бўлиб, у ҳақиқий ретро-тутқич ва турли стикерлар билан жиҳозланган. Келгусида компания ушбу қурилмани ўзининг смарт-соатлари билан интеграция қилишни режалаштирган.
Ўзбекистон бозорида ҳам болалар хавфсизлиги ва уларнинг интернетдаги фаолиятини чеклаш масаласи долзарб бўлиб бормоқда. Пинвҳеел каби қурилмалар ота-оналар учун фарзандларини замонавий технологиялардан бутунлай узиб қўймасдан, уларни хавфсиз мулоқот билан таъминлашда қулай муқобил бўлиши мумкин.
…