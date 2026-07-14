Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гача

·17·Авто
Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гача

Германиянинг афсонавий Porsche бренди ўзининг Буюк Британия бозорига кириб келганининг 75 йиллигини кенг нишонламоқда. Шу муносабат билан компания махсус юбилей моделини тақдим этди. Бу воқеа нафақат бренд мухлислари, балки бутун автомобил саноати учун тарихий аҳамиятга эга, чунки Porsche айнан Британия орқали жаҳон бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Porsche автомобиллари илк бор 1951-йилда Лондондаги Эарлс Коурт кўргазмасида намойиш этилган. Ўшанда урушдан кейинги даврда Германия автомобилининг Британия тупроғида пайдо бўлиши катта шов-шувга сабаб бўлган. Autocar нашри маълумотларига кўра, ўша пайтдаги Porsche 356 модели ўзининг паст профили ва силлиқ чизиқлари билан ташриф буюрувчиларни ҳайратда қолдирган.

Тарихий мерос ва техник инқилоб

1951-йилги кўргазмада мутахассислар Porsche 356 моделини Volkswagen агрегатлари асосида яратилган бўлса-да, мутлақо янги даражадаги муҳандислик намунаси сифатида баҳолашган. Автомобилнинг юқори тезликда ҳаракатланиш қобилияти ва ёқилғи сарфининг камлиги ўша давр учун кутилмаган кўрсаткич эди. Бугунги кунда ушбу меросни Porsche 911 модели муносиб давом эттирмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Porsche бренди ўзининг премиум сегментдаги ўрнига эга. Гарчи мамлакатимизда кроссоверлар оммалашган бўлса-да, Porsche 911 каби спорт моделлари ҳақиқий автомобил ишқибозлари учун сифат ва тезлик рамзи бўлиб қолмоқда. Британиядаги ушбу юбилей бренднинг глобал миқёсдаги барқарорлигини яна бир бор исботлайди.

Юбилей муносабати билан ишлаб чиқарилган янги Porsche 911 модели классик услуб ва замонавий технологияларни ўзида мужассам этган. Компания дизайнерлари 1951-йилги моделнинг ранглар гаммаси ва айрим деталларидан илҳомланган ҳолда эксклюзив кўриниш яратишган. Бу каби чекланган сериядаги автомобиллар одатда коллекционерлар ўртасида жуда юқори баҳоланади.

Шуни таъкидлаш жоизки, Porsche ўз тарихида бир неча бор ишлаб чиқариш чекловлари ва сотув қоидаларининг қатъийлиги билан тўқнаш келган. Бироқ, ҳар сафар компания муҳандислик инновациялари эвазига инқирозлардан муваффақиятли чиқиб кетган. Бугунги кунда бренд нафақат ички ёнув двигателлари, балки электромобиллар сегментида ҳам етакчиликка интилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Porsche брендининг 75 йиллик йўли — бу оддий автомобил ишлаб чиқарувчисидан дунёдаги энг нуфузли спорт автомобиллари брендига айланиш тарихидир. Британия бозоридаги муваффақият эса ушбу глобал зафарли юришнинг муҳим пойдевори бўлиб хизмат қилган.

PorscheАвтомобилТарихPorsche 911Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаVolkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаБугун, 14:28Polestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиPolestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиБугун, 13:24Mercedes-Benz янги авлод электр C-Class ишлаб чиқаришни бошлади: 39 дюймли экранMercedes-Benz янги авлод электр C-Class ишлаб чиқаришни бошлади: 39 дюймли экранБугун, 12:26АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқдиАҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқдиБугун, 10:17Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?Бугун, 09:23Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Бугун, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси