Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гача
Германиянинг афсонавий Porsche бренди ўзининг Буюк Британия бозорига кириб келганининг 75 йиллигини кенг нишонламоқда. Шу муносабат билан компания махсус юбилей моделини тақдим этди. Бу воқеа нафақат бренд мухлислари, балки бутун автомобил саноати учун тарихий аҳамиятга эга, чунки Porsche айнан Британия орқали жаҳон бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Porsche автомобиллари илк бор 1951-йилда Лондондаги Эарлс Коурт кўргазмасида намойиш этилган. Ўшанда урушдан кейинги даврда Германия автомобилининг Британия тупроғида пайдо бўлиши катта шов-шувга сабаб бўлган. Autocar нашри маълумотларига кўра, ўша пайтдаги Porsche 356 модели ўзининг паст профили ва силлиқ чизиқлари билан ташриф буюрувчиларни ҳайратда қолдирган.
Тарихий мерос ва техник инқилоб1951-йилги кўргазмада мутахассислар Porsche 356 моделини Volkswagen агрегатлари асосида яратилган бўлса-да, мутлақо янги даражадаги муҳандислик намунаси сифатида баҳолашган. Автомобилнинг юқори тезликда ҳаракатланиш қобилияти ва ёқилғи сарфининг камлиги ўша давр учун кутилмаган кўрсаткич эди. Бугунги кунда ушбу меросни Porsche 911 модели муносиб давом эттирмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Porsche бренди ўзининг премиум сегментдаги ўрнига эга. Гарчи мамлакатимизда кроссоверлар оммалашган бўлса-да, Porsche 911 каби спорт моделлари ҳақиқий автомобил ишқибозлари учун сифат ва тезлик рамзи бўлиб қолмоқда. Британиядаги ушбу юбилей бренднинг глобал миқёсдаги барқарорлигини яна бир бор исботлайди.
Юбилей муносабати билан ишлаб чиқарилган янги Porsche 911 модели классик услуб ва замонавий технологияларни ўзида мужассам этган. Компания дизайнерлари 1951-йилги моделнинг ранглар гаммаси ва айрим деталларидан илҳомланган ҳолда эксклюзив кўриниш яратишган. Бу каби чекланган сериядаги автомобиллар одатда коллекционерлар ўртасида жуда юқори баҳоланади.
Шуни таъкидлаш жоизки, Porsche ўз тарихида бир неча бор ишлаб чиқариш чекловлари ва сотув қоидаларининг қатъийлиги билан тўқнаш келган. Бироқ, ҳар сафар компания муҳандислик инновациялари эвазига инқирозлардан муваффақиятли чиқиб кетган. Бугунги кунда бренд нафақат ички ёнув двигателлари, балки электромобиллар сегментида ҳам етакчиликка интилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Porsche брендининг 75 йиллик йўли — бу оддий автомобил ишлаб чиқарувчисидан дунёдаги энг нуфузли спорт автомобиллари брендига айланиш тарихидир. Британия бозоридаги муваффақият эса ушбу глобал зафарли юришнинг муҳим пойдевори бўлиб хизмат қилган.
…